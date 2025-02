Fonte: IPA Pagamenti Inps marzo 2025: tutte le date da segnare sul calendario

A marzo 2025 l’Inps continua a garantire l’erogazione delle principali prestazioni economiche a sostegno di pensionati, disoccupati e famiglie in difficoltà. L’istituto previdenziale assicura il pagamento puntuale di pensioni, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, oltre all’Assegno Unico Universale per le famiglie con figli a carico. I pagamenti avvengono secondo un calendario prestabilito, con scadenze differenziate in base alla tipologia della prestazione.

Quando arrivano le pensioni di marzo

Per i pensionati che ritirano in contanti presso gli uffici postali, la disponibilità della somma è prevista per sabato 1° marzo 2025. Chi invece riceve l’accredito su conto corrente bancario vedrà l’importo disponibile a partire da lunedì 3 marzo. I pensionati che riscuotono l’assegno in contanti presso Poste Italiane dovranno rispettare il calendario di pagamento organizzato in base all’iniziale del cognome:

sabato 1° marzo: A – B;

lunedì 3 marzo: C – D;

martedì 4 marzo: E – K;

mercoledì 5 marzo: L – O;

giovedì 6 marzo: P – R;

venerdì 7 marzo: S – Z.

Le date per l’Assegno unico universale

Per quanto riguarda il pagamento dell’Assegno unico (Auu) di marzo 2025, l’Inps ha comunicato alcune novità attraverso il messaggio n. 633 del 19 febbraio 2025, annunciando in anticipo le date di accredito per venire incontro alle famiglie che spesso si trovano a dover fronteggiare ritardi nei pagamenti.

L’accredito dell’Assegno Unico per marzo 2025 avverrà in più tranche. A partire da giovedì 20 marzo 2025, l’Inps effettuerà il pagamento per coloro che sono già beneficiari dell’Auu e non hanno subito modifiche negli importi rispetto al mese precedente. Per i nuovi percettori, ovvero coloro che hanno presentato recentemente la domanda, il pagamento sarà erogato nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. Nella stessa data, verranno anche accreditate eventuali somme di conguaglio, sia a credito che a debito.

Quando ci saranno gli accrediti di Naspi e Dis-Coll

Le indennità di disoccupazione Naspi (per i lavoratori dipendenti) e Dis-Coll (per i collaboratori coordinati e continuativi) verranno erogate entro la metà di marzo 2025. La data di pagamento potrebbe variare in base ai tempi di presentazione della domanda. Sebbene al momento non sia stata ufficializzata una data precisa, è possibile fare delle previsioni basate sulle tempistiche di erogazione precedenti. Con ogni probabilità, l’Inps inizierà a pagare la Naspi lunedì 10 marzo 2025, con accrediti che continueranno nei giorni successivi.

Per conoscere le date esatte, sarà sufficiente accedere al proprio fascicolo previdenziale Inps tramite Spid, Cns o Cie.

Assegno di Inclusione di marzo 2025

Passiamo ora all’Assegno di Inclusione (Adi), che ha subito diverse modifiche nelle ultime settimane, sia per quanto riguarda le soglie Isee sia gli importi. Il pagamento del bonus di marzo 2025 seguirà due tempistiche, in base ai percettori. Per i nuovi beneficiari che ricevono l’Adi per la prima volta, l’accredito avverrà il 15 marzo 2025. Invece, per coloro che già percepiscono l’Assegno di Inclusione, il pagamento sarà effettuato il 27 marzo 2025. Gli importi saranno caricati direttamente sulla Carta di Inclusione (Carta Adi) di Poste Italiane.

Le date per il Supporto formazione e lavoro

Introdotto dal Decreto numero 48/2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) è una misura pensata per attivare al lavoro le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, favorendo la partecipazione a progetti di formazione, accompagnamento al lavoro, qualificazione e riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro, e altre iniziative utili alla collettività, come il servizio civile universale. Il bonus prevede un’indennità di partecipazione per le persone che aderiscono alle misure di attivazione lavorativa. La liquidazione del sostegno economico dipende dalla partecipazione effettiva alle attività previste.

Per quanto riguarda i pagamenti di marzo 2025, il Messaggio Inps del 18 dicembre 2024, rettificato parzialmente dal successivo Messaggio del 15 gennaio 2025, ha comunicato le seguenti scadenze: