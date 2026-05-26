Taglio accise benzina e diesel: quanto costa allo Stato tenere bassi i prezzi alla pompa

Il Consiglio dei ministri ha prorogato il taglio delle accise fino al 6 giugno. Ma la vera novità è il sostegno da 300 milioni all’autotrasporto, perché il caro-diesel non pesa solo sugli automobilisti: può arrivare fino al carrello della spesa.

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Quando benzina e gasolio restano vicini ai 2 euro al litro, il pieno non è più solo una spesa privata. È il primo anello di una catena che parte dal distributore e arriva molto più lontano: nelle tasche delle famiglie, nei margini degli autotrasportatori, nei costi della logistica, nei prezzi sugli scaffali e, alla fine, nei conti dello Stato.

Il nuovo decreto carburanti varato dal Consiglio dei ministri il 22 maggio 2026 conferma questa logica: il Governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, HVO e biodiesel dal 23 maggio al 6 giugno 2026, ma con riduzioni diverse rispetto alla fase precedente: circa 5 centesimi al litro sulla benzina e 10 centesimi al litro sul gasolio. In parallelo, sono stati stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l’autotrasporto, che si sommano ai 100 milioni già previsti, portando il pacchetto complessivo a 300 milioni.

La notizia, quindi, non è soltanto che lo sconto continua. È che il Governo prova a cambiare la composizione dell’intervento: meno taglio generalizzato sul diesel rispetto ai 20 centesimi precedenti e più sostegno diretto a una filiera strategica, quella dell’autotrasporto, dopo il confronto con le sigle riunite in Unatras e la sospensione del fermo nazionale previsto dal 25 al 29 giugno.

Perché il taglio delle accise è stato prorogato

Il taglio delle accise è tornato centrale perché il caro-carburanti non è solo un problema di automobilisti. Il gasolio, in particolare, entra nei costi di trasporto merci, distribuzione alimentare, cantieri, agricoltura, logistica urbana, turismo e consegne.

Quando il diesel sale, il rincaro può viaggiare lungo le filiere. Prima pesa sui camion, poi sulle imprese che spediscono, poi sui distributori, infine sui consumatori. Per questo il decreto non si limita alla benzina: interviene anche su gasolio, carburanti alternativi e soprattutto autotrasporto.

Il Governo ha definito il provvedimento come risposta all’“estrema incertezza” dei mercati internazionali, legata anche alla crisi internazionale e alla guerra in Iran. Il decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle ore successive al Consiglio dei ministri, per renderlo immediatamente operativo.

Il contesto inflazionistico rende il quadro più delicato. Istat ha certificato che ad aprile 2026 l’inflazione è salita al 2,7% su base annua, mentre i prezzi energetici sono passati da -2,1% a +9,2% e il “carrello della spesa” è salito a +2,3%.

Cosa cambia con il nuovo decreto carburanti

La novità principale è la combinazione tra proroga breve e aiuto mirato.

Fino al 22 maggio, la riduzione era stata più ampia sul gasolio. Con il decreto varato il 22 maggio, la nuova finestra dal 23 maggio al 6 giugno prevede, invece, una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio.

Questo significa che lo Stato mantiene lo scudo fiscale, ma lo rende meno pesante sul fronte generalizzato rispetto al taglio da 20 centesimi sul diesel. In compenso, aumenta il sostegno agli autotrasportatori: i fondi per il settore arrivano a 300 milioni di euro, destinati soprattutto a riconoscere un credito d’imposta per recuperare il mancato rimborso dei 20 centesimi sul gasolio commerciale.

Tra le altre misure, anche la riduzione dei tempi per il silenzio-assenso sui crediti d’imposta, da 60 a 30 giorni dal 1° ottobre 2026 per le richieste telematiche, la valutazione di una sospensione temporanea di alcuni versamenti fiscali e contributivi tra giugno e luglio per sostenere la liquidità delle imprese dell’autotrasporto e sostegni specifici al settore agricolo.

Quanto costa allo Stato abbassare le accise

Ogni centesimo tolto all’accisa non sparisce: è gettito che lo Stato rinuncia a incassare e il costo non riguarda solo l’accisa poiché l’IVA si applica anche sulla componente fiscale del carburante, una riduzione dell’accisa riduce anche la base imponibile IVA.

In termini semplici, 5 centesimi di accisa in meno valgono circa 6,1 centesimi in meno sul prezzo finale, IVA inclusa, se il taglio viene trasferito integralmente al consumatore. Un taglio da 10 centesimi al litro vale circa 12,2 centesimi sul prezzo finale.

Il costo effettivo dipende da tre variabili: quanti litri vengono consumati, quanto dura la misura e quanto è ampio il taglio. La tabella seguente non è una stima ufficiale del gettito, ma una simulazione utile per capire l’ordine di grandezza.

Taglio medio di accisa Litri interessati Costo potenziale per lo Stato, accisa + IVA Lettura 5 cent/litro 1 miliardo di litri circa 61 milioni € Sconto leggero ma costoso sui grandi volumi 10 cent/litro 1 miliardo di litri circa 122 milioni € Misura intermedia, coerente con il nuovo taglio sul gasolio 20 cent/litro 1 miliardo di litri circa 244 milioni € Taglio molto visibile, ma più pesante per i conti pubblici

La logica del nuovo decreto sembra proprio questa: mantenere un sollievo alla pompa, ma contenere il costo della misura generalizzata e spostare una parte dell’intervento su strumenti mirati per l’autotrasporto.

Quanto risparmia davvero chi fa il pieno

Con la nuova proroga, il confronto più utile non è più tra 5 e 20 centesimi, ma tra benzina e diesel nella nuova finestra fino al 6 giugno: 5 centesimi al litro sulla benzina e 10 centesimi al litro sul gasolio, al netto dell’effetto IVA.

Consumo Taglio 5 cent/l, IVA inclusa Taglio 10 cent/l, IVA inclusa Lettura Pieno auto da 50 litri 3,05 € 6,10 € Sollievo visibile ma limitato sul singolo pieno 100 litri/mese 6,10 € 12,20 € Utile per pendolari, ma non cambia da solo il bilancio familiare 300 litri/mese 18,30 € 36,60 € Beneficio più sensibile per chi usa molto l’auto 1.000 litri/mese mezzo commerciale 61,00 € 122,00 € Impatto più rilevante per attività e logistica leggera

Questa è la contraddizione della misura: individualmente aiuta, ma non risolve; collettivamente costa. Se il prezzo industriale continua a salire per effetto di petrolio, raffinazione, cambio o tensioni internazionali, lo sconto può essere assorbito rapidamente dal nuovo rincaro.

Quanto pesa il taglio accise su un pieno

Scenario Litri Sconto accisa Risparmio sul pieno Risparmio con IVA inclusa Auto piccola benzina 40 5 cent/l 2,00 € 2,44 € Auto media benzina 50 5 cent/l 2,50 € 3,05 € Auto media diesel 50 10 cent/l 5,00 € 6,10 € Furgone diesel 80 10 cent/l 8,00 € 9,76 € Mezzo commerciale 1.000 litri/mese 10 cent/l 100,00 € 122,00 €

Perché il diesel resta il punto più delicato

La benzina pesa soprattutto sulla mobilità privata. Il gasolio pesa sul sistema produttivo. È il carburante di una parte rilevante del trasporto merci su gomma, dei mezzi commerciali, della logistica urbana, dell’agricoltura, della distribuzione alimentare e di molti servizi.

È per questo che il decreto affianca al taglio accise una misura per gli autotrasportatori. Il nuovo pacchetto da 300 milioni riconosce che il diesel non è solo carburante: è un costo di produzione. Se aumenta troppo, può riflettersi su consegne, scaffali, cantieri, turismo e prezzi finali.

La formula chiave è questa: il carburante non pesa solo sul pieno. Pesa sul prezzo di ciò che si sposta.

Famiglie, pendolari, imprese: chi beneficia davvero dello sconto

Uno sconto uguale per tutti non aiuta tutti allo stesso modo. L’automobilista occasionale risparmia poco. Il pendolare che percorre molti chilometri ogni settimana sente un beneficio maggiore. L’artigiano con furgone o la piccola impresa di consegne possono vedere un alleggerimento più concreto. L’autotrasporto, invece, ha consumi così elevati che richiede strumenti specifici.

Soggetto Consumo carburante Beneficio immediato Limite della misura Automobilista occasionale Basso Risparmio contenuto Aiuto poco mirato Pendolare Medio Sollievo mensile Dipende da distanza, reddito e alternative disponibili Famiglia con due auto Medio/alto Beneficio più visibile Resta esposta a rincari futuri Artigiano/furgone Alto Riduce il costo operativo Non compensa tutti i rincari Autotrasporto Molto alto Sostegno specifico con fondi dedicati Serve rapidità nell’erogazione dei crediti Consumatori Indiretto Possibile contenimento dei prezzi Trasmissione non automatica

Il punto distributivo è decisivo: una riduzione generalizzata delle accise aiuta anche chi avrebbe potuto sostenere il prezzo pieno, mentre può risultare insufficiente per chi lavora ogni giorno con il carburante. Il decreto prova a correggere questa asimmetria con il sostegno diretto all’autotrasporto.

Lo sciopero sospeso e il peso politico dell’autotrasporto

Il decreto arriva dopo l’incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e le sigle dell’autotrasporto riunite nel coordinamento Unatras. Il confronto ha portato alla sospensione del fermo nazionale delle attività inizialmente proclamato dal 25 al 29 giugno.

È un passaggio politico importante. Quando si ferma l’autotrasporto, non si ferma solo una categoria. Si ferma un pezzo della circolazione delle merci. Per questo il Governo ha scelto una combinazione di proroga dello sconto, credito d’imposta, possibili sospensioni fiscali e contributive e una nuova consulta generale per affrontare in modo strutturale le questioni del settore.

Qui si vede la differenza tra benzina e diesel: la benzina parla soprattutto al portafoglio degli automobilisti; il diesel parla alla tenuta delle filiere.

Il limite delle misure tampone

Il taglio delle accise aiuta subito, ma non cambia la struttura del problema. Non riduce la dipendenza dal petrolio, non controlla i margini di raffinazione, non garantisce che il beneficio arrivi integralmente al consumatore e non modifica il peso della logistica su gomma.

In più, se viene prorogato molte volte, diventa una spesa ricorrente travestita da emergenza. Lo Stato rinuncia a entrate per tenere più basso un prezzo che dipende in larga parte da variabili esterne: petrolio, geopolitica, cambio, raffinazione, domanda globale.

Le opposizioni hanno criticato il provvedimento definendolo una misura tampone e chiedendo chiarimenti sulle coperture, mentre Palazzo Chigi lo presenta come intervento urgente per fronteggiare l’incertezza dei mercati.

Accise mobili o bonus mirati: quali alternative avrebbe lo Stato

Le alternative esistono, ma nessuna è perfetta. Un’accisa mobile legata al prezzo internazionale del petrolio renderebbe l’intervento più automatico, ma ridurrebbe il gettito proprio nei momenti di maggiore tensione. Un bonus carburante per redditi bassi sarebbe più mirato, ma più complesso da gestire. Un credito d’imposta per autotrasporto e logistica colpirebbe meglio le filiere, ma non aiuterebbe direttamente famiglie e pendolari.

Misura Vantaggio Limite Chi aiuta di più Taglio accise generalizzato Rapido e visibile Costoso e poco mirato Tutti i consumatori di carburante Bonus carburante mirato Più selettivo Più complesso da gestire Redditi bassi e pendolari Credito d’imposta autotrasporto Mirato sulle filiere Non aiuta direttamente le famiglie Logistica e imprese Sospensione temporanea versamenti Aiuta la liquidità Rinvia il problema fiscale Imprese in tensione di cassa Investimenti TPL Riduce dipendenza dall’auto Effetto lento Pendolari urbani Elettrificazione flotte Riduce esposizione al petrolio Richiede investimenti Imprese e PA Logistica ferroviaria Taglia consumi diesel Tempi lunghi Filiere produttive

La scelta vera è tra una misura immediata e una politica strutturale. La prima abbassa il prezzo oggi. La seconda prova a ridurre il bisogno di intervenire domani.

Il conto nascosto: dai carburanti al carrello della spesa

Il caro-carburanti non resta mai fermo alla pompa. Passa nei camion, nei furgoni, nei trattori, nei pescherecci, nei cantieri, nei corrieri e nelle filiere alimentari. Può finire nei prezzi della frutta, nei prodotti freschi, nelle consegne, nei costi dei pacchi, nei biglietti dei trasporti e nei pacchetti turistici.

Per questo il taglio delle accise viene spesso presentato come una misura per gli automobilisti, ma in realtà è anche una misura anti-inflazione. Il problema è che la trasmissione non è garantita: non è detto che ogni euro risparmiato sul gasolio si traduca automaticamente in prezzi più bassi per il consumatore finale.

La domanda politica: meglio proteggere il prezzo o ridurre la dipendenza?

Il taglio delle accise è popolare perché agisce sul prezzo più visibile: quello che compare sul display del distributore. Ma la finanza pubblica non può inseguire all’infinito ogni shock energetico.

Il nuovo decreto dice una cosa precisa: lo Stato continua a proteggere il prezzo alla pompa, ma non può farlo solo con uno sconto uguale per tutti. Per questo riduce il taglio generalizzato sul gasolio rispetto alla fase precedente e aumenta il sostegno mirato all’autotrasporto.

Nel medio periodo, però, servono mobilità alternativa, trasporto pubblico più efficiente, logistica ferroviaria, intermodalità, elettrificazione delle flotte, biocarburanti sostenibili, ricarica per veicoli commerciali e una riduzione della dipendenza dal petrolio. Sono politiche più lente, meno immediate e meno facili da comunicare. Ma sono quelle che riducono davvero l’esposizione strutturale.

Accise come scudo: quanto può durare la difesa dello Stato

Il taglio delle accise abbassa il prezzo che l’automobilista vede sul display del distributore, ma non cancella il costo della crisi. Lo sposta.

Una parte resta sulle famiglie, una parte sulle imprese, una parte sulla logistica e una parte sul bilancio pubblico. Il nuovo decreto carburanti conferma questa tensione: proroga lo sconto fino al 6 giugno, ma insieme stanzia 300 milioni per l’autotrasporto, riconoscendo che il caro-diesel non è solo una questione di pieni, ma di filiere.

Per questo la questione non si esaurisce nel prezzo di un litro di benzina o gasolio. Il punto è capire fino a quando lo Stato possa continuare a usare le accise come ammortizzatore d’emergenza davanti a shock energetici ormai ricorrenti. Lo sconto alla pompa si vede subito, nel momento del pieno. Il costo per i conti pubblici resta più nascosto, ma non scompare. Si sposta soltanto altrove: nel bilancio dello Stato e, alla fine, nel conto complessivo del Paese.