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iStock La riforma prevede una velocità minima nella corsia di sinistra e la marcia per file parallele anche con traffico scorrevole

Cambiano le regole per utilizzare le corsie sulle autostrade italiane. Il nuovo Codice della strada prevede un limite minimo di 100 km/h nella corsia più a sinistra e introduce la possibilità di viaggiare per file parallele anche quando il traffico è scorrevole. Le due novità sono contenute nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026. Le disposizioni non sono ancora in vigore: l’applicazione è prevista dal 1° gennaio 2028, dopo il completamento dell’iter normativo. Fino ad allora gli automobilisti devono rispettare le regole attuali.

Autostrade a tre corsie, vietato andare sotto i 100 km/h a sinistra

L’articolo 50, comma 5, dello schema introduce una velocità minima sulla corsia più a sinistra, quella adiacente allo spartitraffico centrale. Sulle autostrade con almeno tre corsie per senso di marcia non si potrebbe circolare in questa corsia a meno di 100 km/h, salvo le eccezioni previste. Il provvedimento punta a evitare che i veicoli più lenti ostacolino la circolazione nelle corsie utilizzate per il sorpasso. Il limite minimo non riguarderebbe invece le corsie centrale e destra, dove sarebbe possibile procedere a velocità inferiori nel rispetto delle altre disposizioni.

L’obbligo non sarebbe assoluto. Lo schema prevede infatti eccezioni quando la velocità deve essere ridotta per ragioni di sicurezza o per rispettare la segnaletica. Tra le circostanze considerate rientrano il traffico intenso, gli incidenti, i cantieri e le condizioni meteorologiche avverse. In presenza di pioggia intensa, neve, nebbia o code, il conducente dovrà comunque adeguare la velocità alle condizioni della strada. Resteranno validi anche gli eventuali limiti inferiori indicati dai cartelli o dai pannelli a messaggio variabile.

File parallele in autostrada anche con traffico scorrevole, cosa cambia

La seconda novità riguarda l’articolo 51, comma 6, del nuovo Codice. La disposizione permetterebbe la circolazione per file parallele sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali con almeno tre corsie per senso di marcia, indipendentemente dall’intensità del traffico. Oggi questa modalità è consentita principalmente quando la circolazione è congestionata e le corsie sono occupate da veicoli che procedono a velocità condizionata. Con la riforma diventerebbe possibile mantenere la corsia centrale anche quando quella di destra è libera e in questo modo si potrebbero ridurre i cambi di corsia e rendere più regolare il flusso dei veicoli.

La riforma distingue tra sorpasso e scorrimento delle file parallele. Sarebbe consentito procedere più velocemente rispetto ai veicoli presenti nella corsia adiacente, senza cambiare corsia. Per esempio, un automobilista che viaggia a 120 km/h sulla corsia di destra potrebbe superare un veicolo che procede a 110 km/h in quella centrale, continuando nella propria corsia. Resterebbe invece vietato spostarsi a destra per effettuare un sorpasso e poi rientrare nella corsia precedente, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

Multe per chi usa male le corsie, le sanzioni previste

Attualmente, l’articolo 143 del Codice della strada impone di occupare la corsia libera più a destra, salvo diversa segnalazione. La violazione di questo obbligo comporta una multa da 42 a 173 euro, oltre alla possibile decurtazione dei punti della patente. Per il sorpasso irregolare a destra, l’articolo 148 prevede invece una sanzione da 83 a 332 euro. La violazione delle regole sulla circolazione per file parallele è punita dall’articolo 144 con una multa da 42 a 173 euro. Quanto al futuro limite minimo di 100 km/h nella corsia di sinistra, alcune anticipazioni riportano sanzioni a partire da circa 40 euro, ma l’importo specifico non può ancora essere considerato definitivo.