Con il nuovo Codice della Strada, cambia il sistema sanzionatorio per gli eccessi di velocità.
L’obiettivo della riforma è abbandonare la rigidità delle fasce storiche per introdurre criteri di proporzionalità più stringenti e una gestione digitalizzata dei verbali, con l’intento di colpire con maggiore efficacia i comportamenti recidivi e le violazioni nei centri urbani.
Indice
Come si calcolano le sanzioni
La vera novità riguarda il superamento del vecchio sistema a quattro scaglioni di velocità. Il nuovo testo introduce un meccanismo progressivo che parametra la sanzione pecuniaria all’effettivo sforamento rilevato dal tachimetro o dagli autovelox.
Invece di multare allo stesso modo automobilisti che viaggiano con una differenza tra i 10 e i 40 km/h oltre il limite, la sanzione cresce proporzionalmente per ogni singolo chilometro orario in eccesso.
Viene mantenuta invece la distinzione per scaglioni per quanto riguarda le sanzioni accessorie, ossia la decurtazione dei punti dalla patente e il provvedimento temporaneo di sospension (ora denominato divieto di guida).
Notifiche veloci: cosa cambia con i verbali
I tempi di gestione dei verbali subiranno una netta accelerazione. Per tutte le infrazioni accertate tramite dispositivi di rilevamento a distanza, il termine di notifica della multa scende da 90 a 45 giorni.
Per quanto riguarda le multe fatte direttamente su strada dalle forze dell’ordine, il tempo di ricezione resta di 90 giorni.
Multe automatiche in corsia di sorpasso in autostrada
La riforma introduce anche una norma inedita sulla velocità minima in autostrada. Sulle arterie a tre corsie per senso di marcia con circolazione per file parallele, scatta il divieto espresso di occupare la corsia di sorpasso, quella più a sinistra, a una velocità inferiore ai 100 km/h, salvo diverse condizioni legate al traffico o alle intemperie meteo.
Aggravanti, ricorsi al Prefetto e rateizzazioni
Il nuovo testo inasprisce notevolmente le sanzioni in presenza di specifiche circostanze. L’importo della multa viene raddoppiato (+100%) qualora l’eccesso di velocità sia commesso da chi guida senza patente, se dal superamento del limite deriva un incidente stradale o se la violazione avviene durante un inseguimento con le Forze dell’Ordine.
Parallelamente cambiano le tutele per il cittadino:
- in caso di rigetto dell’impugnazione del ricorso al Prefetto, la multa non viene più raddoppiata ma aumentata di un terzo, riducendo l’impatto economico per il ricorrente;
- per le sanzioni complessive superiori a 200 euro nello stesso verbale, i soggetti in condizioni economiche disagiate possono accedere al pagamento rateizzato;
- gli enti creditori non procederanno alla riscossione coattiva per importi residui pari o inferiori a 10 euro.