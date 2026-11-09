Con il nuovo Codice della strada le multe in città e per i piccoli sforamenti caleranno, ma aumenteranno per altre infrazioni

ANSA Nuovo Codice della Strada, arriva la multa per ogni km/h.

La multa per eccesso di velocità potrebbe cambiare radicalmente: non più importi stabiliti a fasce, ma una sanzione “a chilometro”. È una delle novità contenute nella bozza del nuovo Codice della Strada, che introduce un sistema proporzionale alla velocità rilevata e prevede importi diversi a seconda del tipo di strada.

Lo schema di decreto legislativo, identificato come Atto del Governo n. 448 e trasmesso alla Camera il 14 ottobre 2026, cambia di sana pianta il meccanismo delle sanzioni.

Codice della strada, multe “a chilometro”

Per chi supera i limiti di velocità in autostrada e sulle strade extraurbane si prevedono da 10 a 40 euro per ogni km/h oltre il limite.

Nei centri abitati la tariffa della multa parte da 5 a 20 euro per chilometro orario di sforamento, fino a 20 km/h oltre il limite.

Il testo ha ricevuto il via libera preliminare del Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e deve ancora ottenere i pareri degli organismi istituzionali e delle Commissioni parlamentari.

La principale novità della bozza del nuovo Codice della strada riguarda il criterio utilizzato per determinare l’importo della multa. Il sistema attualmente in vigore prevede diverse fasce di superamento del limite, all’interno delle quali la sanzione rimane uguale indipendentemente dalla velocità effettiva.

Per esempio, in autostrada, chi supera il limite di 130 km orari di una velocità compresa tra 11 e 40 km orari rischia oggi una multa da 173 a 694 euro. L’importo non cambia in funzione dell’entità precisa dello sforamento: chi viaggia a 141 km/h e chi raggiunge i 170 km/h rientrano nella stessa fascia. Con il nuovo schema, si cambia: il maggiore importo sulla multa va aumentando man mano che si preme il piede sull’acceleratore.

È la Tabella 1, richiamata dall’articolo 121 dello schema, a definire gli importi. L’articolo 50 stabilisce invece i limiti di velocità.

Per i mezzi pesanti e per i veicoli che trasportano merci pericolose della classe 1 è prevista una tariffa più elevata sulle autostrade e sulle strade extraurbane. Nei centri abitati viene invece applicato lo stesso schema previsto per le automobili.

Ecco gli importi, per tirare le somme:

autostrade ed extraurbane > 10-40 euro;

centri abitati fino a 20 km/h oltre il limite > 5-20 euro;

centri abitati oltre 20 km/h di sforamento > 10-40 euro;

autostrade ed extraurbane, mezzi pesanti e trasporto merci pericolose di classe 1 > 15-60 euro.

Rimane inoltre la tolleranza a favore degli automobilisti: confermata la riduzione del 5% sul valore rilevato, con una soglia minima di 5 km/h.

Nuovo Codice della strada e multe: quanto si paga davvero

In autostrada, dove il limite ordinario è di 130 km/h, superarlo di 11 km/h comporterebbe una sanzione di 110 euro. Con uno sforamento di 40 km/h, invece, la multa arriverebbe a 400 euro.

La relazione illustra anche un caso particolare: una violazione che oggi comporterebbe una multa di 42 euro per uno sforamento di appena 0,75 km/h in città scenderebbe, con il nuovo sistema, a 2,50 euro.

Quanti punti si perdono

Vengono rimodulate poi le altre forme di sanzioni, ovvero il divieto di guidare e i punti persi sulla patente.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane il divieto di guida scatterebbe:

per 15 giorni quando il limite viene superato di oltre 20 km/h;

per 30 giorni quando lo sforamento supera i 40 km/h;

per 90 giorni quando si superano i 60 km/h oltre il limite.

Nei centri abitati le soglie per l’applicazione del divieto partono invece da uno sforamento di 40 km/h.

Alla sanzione si aggiunge la decurtazione dei punti dalla patente, che può andare da 2 a 10 punti in base alla tipologia di strada e all’entità della violazione.

Autostrada a 150 km/h, multe più pesanti

Anche il Codice della strada attualmente in vigore consente agli enti proprietari o ai concessionari di elevare il limite di velocità in autostrada a 150 km/h. La possibilità riguarda le autostrade con tre corsie più quella di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di sistemi di rilevamento della velocità media.

La bozza di riforma introduce però nuove sanzioni per chi supera la soglia dei 150 km orari. In questo caso la multa sarebbe compresa tra 15 e 60 euro per ogni chilometro orario di sforamento. Si tratta quindi di importi superiori rispetto a quelli attuali.

Anche il divieto di guida sarebbe più severo: la durata prevista va da 30 a 120 giorni.

E poi si parla anche della corsia di sinistra che, va ribadito, serve solo per i sorpassi: chi la percorre a una velocità inferiore a 100 km/h rischierebbe una sanzione compresa tra 40 e 160 euro.