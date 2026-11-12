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iStock La riforma prevede la precedenza per i veicoli già nella rotonda, anche senza cartelli. Cosa cambia per gli automobilisti

La precedenza nelle rotatorie potrebbe cambiare con il nuovo Codice della strada. La riforma approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 prevede che i veicoli già presenti nella rotonda abbiano la precedenza su quelli in ingresso, anche quando manca il cartello di dare precedenza. La modifica punta a uniformare le regole di circolazione nelle rotatorie italiane, eliminando le differenze oggi determinate dalla presenza della segnaletica. Le nuove disposizioni non sono ancora in vigore e dovranno completare l’iter previsto.

Precedenza nelle rotatorie, cosa prevede il Codice della strada oggi

Le regole attuali sono stabilite dall’articolo 145 del Codice della strada, che disciplina la precedenza nelle intersezioni. La norma prevede che, quando due veicoli stanno per attraversare un incrocio o le loro traiettorie si intersecano, debba essere data la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa indicazione della segnaletica. Nella maggior parte delle rotatorie italiane, all’ingresso è presente il cartello triangolare di dare precedenza.

In questi casi chi entra deve attendere il passaggio dei veicoli che stanno già percorrendo l’anello. La situazione cambia nelle rotatorie prive di questo segnale. In assenza di indicazioni differenti, infatti, continua ad applicarsi la regola generale della precedenza a destra. Di conseguenza, in determinate situazioni, un automobilista già presente nella rotatoria potrebbe dover lasciare passare un veicolo in ingresso.

Rotatorie, cambia la precedenza

Lo schema del nuovo Codice propone di introdurre una disposizione specifica per le intersezioni a circolazione rotatoria. La precedenza spetterebbe sempre ai veicoli che stanno già percorrendo la rotatoria, salvo una diversa indicazione della segnaletica. In questo modo, la regola non dipenderebbe più dalla presenza del cartello di dare precedenza all’ingresso.

Per esempio, un automobilista che raggiunge una rotonda senza segnaletica dovrebbe attendere il passaggio dei veicoli già presenti nell’anello. La modifica riguarderebbe soprattutto le rotatorie nelle quali oggi si applica la precedenza a destra. Nelle intersezioni già dotate dell’apposito segnale, invece, il comportamento richiesto agli automobilisti rimarrebbe sostanzialmente invariato.

Quanto costa la multa per mancata precedenza

La violazione delle regole sulla precedenza è sanzionata dall’articolo 145, comma 10, del Codice della strada. La multa attualmente prevista va da 167 a 665 euro, secondo la gravità e le circostanze dell’infrazione. Alla sanzione economica si aggiunge generalmente la perdita di 5 punti dalla patente per la mancata precedenza. Le conseguenze possono diventare più pesanti in caso di violazioni ripetute.

Il comma 11 dell’articolo 145 stabilisce infatti che, se lo stesso conducente commette almeno due violazioni delle disposizioni sulla precedenza nell’arco di due anni, all’ultima infrazione si applica anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Gli importi indicati si riferiscono alla normativa vigente e alla violazione delle regole sulla precedenza. La riforma del Codice della strada prevede anche una revisione generale delle sanzioni, perciò le multe applicabili dopo la sua entrata in vigore dovranno essere verificate sul testo definitivo.

Quando entreranno in vigore le nuove regole sulle rotatorie

Il nuovo Codice della strada è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026. Il provvedimento è stato successivamente trasmesso al Parlamento per l’esame dello schema di decreto legislativo. Il termine previsto per i pareri delle commissioni parlamentari è il 12 gennaio 2027. Solo dopo il completamento dell’iter e l’entrata in vigore delle disposizioni, la nuova precedenza potrà diventare obbligatoria. Fino ad allora, gli automobilisti devono continuare a rispettare le regole attuali, verificando la presenza dei segnali all’ingresso delle rotatorie.