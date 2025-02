Ecco come mettere da parte soldi ogni mese con il metodo delle buste e osservare il proprio risparmio crescere in modo semplice e veloce, anche a ritmi personalizzati

Al giorno d’oggi risparmiare denaro può risultare davvero complicato e il motivo principale, come si immaginerà, è l’aumento del costo della vita. Tuttavia esistono dei modi semplici ed efficaci per accumulare delle piccole somme senza troppi sforzi e uno di questi è il metodo delle 100 buste. Si tratta di un modo per risparmiare soldi molto semplice e che permette di ottenere risultati sorprendenti.

È necessario solo disporre di 100 buste, di denaro (anche poco) e il gioco è fatto. Ma quanto si può risparmiare con questo trucco e quanti soldi si possono mettere da parte ogni mese?

Quanto si risparmia con le 100 buste

Come abbiamo detto risparmiare con le 100 buste è semplice. Il meccanismo è infatti il seguente: si devono possedere 100 buste e numerarle da 1 a 100. Al loro interno, poi, va inserito del denaro corrispondente al numero scritto sopra.

Il primo giorno, quindi, nella busta con il numero 1 si inserirà 1 euro, il secondo giorno 2 euro, il terzo giorno 3 euro fino ad arrivare al centesimo giorno. In quest’ultima busta si dovranno inserire quindi 100 euro.

Anche se non sembra, con questo metodo si potrà risparmiare una bella cifra che dipenderà, però, dalla frequenza con cui si deciderà di riempire le buste e dalla costanza.

In ogni caso, se si avrà la possibilità di accumulare soldi nell’arco di venticinque settimane (ovvero 6 mesi), si potrà disporre di un capitale di 5050 euro.

Il bello è che chiunque può provarci e decidere per quanto tempo accumulare in base alle proprie disponibilità economiche. Non si avrà infatti alcun bisogno di un intermediario e quindi di spese aggiuntive da sostenere.

Ricordiamo, però, che il denaro accantonato in questo modo, così come con qualsiasi altro metodo di risparmio, non arriva dal cielo per cui sarà necessario autodisciplinarsi. Quest’ultima parola non significa privarsi di tutto ma imparare a pianificare in modo più attento le proprie risorse evitando di effettuare spese impulsive o superflue.

Quanti soldi si risparmiano in un mese

Risparmiare con le 100 buste, come visto, è un metodo molto semplice per mettere da parte qualche euro ogni mese. Si potrebbe definire una versione moderna e più organizzata e divertente del semplice salvadanaio.

Ma volendo accantonare denaro per 1 solo mese (calcolando 30 giorni), ad esempio, quanto si ricaverà? Ebbene, 465 euro. Non si tratta di una cifra altissima ma sarà comunque una somma utile per affrontare delle spese impreviste o necessarie.

Per capire, in ogni caso, quale sarà il proprio risparmio e monitorare i propri progressi nel tempo, si potrà creare un foglio di calcolo, con software come Excel o servizi in cloud come Google Fogli, con diverse colonne. Esattamente, una per la data del deposito, un’altra per l’importo risparmiato e un’ultima per eventuali note.

Al termine della compilazione della tabella, basterà selezionare la colonna che contiene le cifre risparmiate e utilizzare la funzione “somma” per ottenere il totale aggiornato in tempo reale. Così facendo si avrà modo di verificare precisamente la cifra risparmiata e si potranno raggiungere con maggiore facilità i propri obiettivi finanziari.

La variante con l’estrazione delle buste

Esiste anche una variante del metodo delle 100 buste per risparmiare soldi che è la seguente. Sarà sempre necessario procurarsi le buste e numerarle da 1 a 100. Si dovrà poi decidere la frequenza con la quale si vuole accantonare denaro ed estrarre una busta a caso, ad esempio per trenta giorni.

In quest’ultimo caso per tale arco temporale si dovrà pescare una busta. Potrebbe quindi capitare di estrarre la numero 100 così come la numero 99 o 98 che sono quelle in cui sarà necessario inserire le cifre più alte. Questa tipologia di estrazione, dunque, è consigliabile solo a chi ha a disposizione un buon budget da destinare al proprio salvadanaio.

Non si tratta comunque di un’impresa semplice, in quanto mettere da parte anche soli 10 euro sta diventando sempre più difficile per colpa, come detto, dell’inflazione e del crescente aumento dei prezzi delle bollette.

Attenzione all’obiettivo di risparmio

Prima di mettere in pratica il metodo delle buste è necessario porsi un obiettivo. Il budget per acquistare un paio di stivali, ad esempio, sarà diverso di quello che servirà per poter fare una vacanza, per cui le tempistiche per mettere da parte del denaro saranno diverse.

Se l’obiettivo sarà a lungo termine, come ad esempio la creazione di un fondo pensione, invece, la strategia di risparmio dovrà essere più strutturata e potrebbe prevedere anche l’investimento del denaro per poterlo far fruttare nel tempo.

Quanti soldi bisogna mettere da parte

A chi si chiede, poi, che cifra si deve considerare per ottenere un buon risparmio, la risposta è che si dovrebbe mettere da parte (solitamente) l’equivalente di tre mesi di stipendio. Serve una quota simile infatti per coprire eventuali periodi di difficoltà economica come la riduzione delle entrate o la perdita del lavoro.

I risparmiatori, però, potrebbero sentirsi più sicuri accumulando una cifra uguale a sei mesi di stipendio in modo tale da poter avere una maggiore protezione finanziaria.

Tutti, comunque, dovrebbero fare il possibile per disporre di un fondo di emergenza disponibile nell’immediato ovvero accessibile nel momento di necessità. Il motivo è che potrebbe servire per spese impreviste come la rottura di una caldaia o un guasto all’automobile per i quali non si dispone di un capitale di riserva.

Risparmiare denaro è importante per affrontare eventuali disagi con una serenità maggiore senza dover per forza fare affidamento sui prestiti personali o sulla carta di credito. Tali prodotti, infatti, potrebbero portare a un accumulo di debiti nel lungo periodo.