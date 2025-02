Fonte: 123RF I migliori prestiti personali di febbraio.

L’aumento del costo della vita, gli stipendi bloccati, le spese impreviste e la necessità di consolidare debiti preesistenti sono i principali fattori per i quali molte persone decidono di richiedere prestiti personali. Scegliere i migliori presenti sul mercato, però, richiede un’analisi attenta delle varie offerte proposte dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito e non solo. È necessario infatti valutare anche qual è il finanziamento migliore e più adatto alle proprie esigenze economiche. Detto ciò, ecco quali sono i migliori prestiti personali del momento e quale banca ha il tasso più basso per tale prodotto.

Cosa sono i prestiti personali

Prima di parlare delle offerte relative ai prestiti personali è importante spiegare cosa sono effettivamente. Si tratta di finanziamenti grazie ai quali è possibile ottenere denaro, di solito una cifra tra 200 e 75mila euro che va restituita mediante rate mensili di importo fisso.

Tali tipologie di prestiti sono definiti di credito non finalizzati. Significa che non sono legati all’acquisto di un bene o di un servizio specifico, per cui si possono richiedere ad esempio sia per un corso di formazione che per l’acquisto di un’automobile o solo per disporre di liquidità.

Per ottenerli ci si può rivolgere a una banca o a una società finanziaria autorizzata rispettando però alcune regole precise:

non si deve essere stati protestati;

non si deve richiedere cifre troppo alte rispetto alla propria capacità di rimborso;

non si deve essere pagatori tardivi di rate di finanziamento precedenti.

Qualora si abbiano le caratteristiche su indicate, per capire quali sono i migliori prestiti personali sarà necessario confrontare le diverse offerte proposte e valutare quella più consona alle proprie caratteristiche.

Qual è il miglior prestito personale

Anche se il governo ha varato delle misure per sostenere le famiglie in difficoltà, con bonus per chi ha un reddito basso, molte di esse per far fronte alle spese e alle difficoltà economiche continuano a ricorrere ai prestiti personali.

Segugio.it e Prestitionline.it hanno effettuato un’analisi dalla quale si evince quali sono le offerte migliori se si richiedono finanziamenti da 10.000 euro e 15.000 euro. L’importo della rata, però, potrebbe cambiare a seconda della data di nascita, del tipo di impiego e della durata di quest’ultimo. Detto ciò, ecco dunque qualche esempio rappresentativo di tale prodotto: