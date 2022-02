La crisi del gas frena l’addio al carbone e la transizione energetica

La crisi del gas ha creato un cambiamento di paradigma per la transizione elettrica dell’UE. Storicamente, infatti, la crescita delle fonti di energia rinnovabili europee hanno sostituito l’energia a carbone, il combustibile più ad alta intensità di emissioni. Tuttavia, a seguito dell’impennata dei prezzi del gas nella seconda metà del 2021, le rinnovabili hanno sostituito il gas fossile. L’interruzione dell’eliminazione graduale del carbone dell’UE ha rallentato quindi le riduzioni delle emissioni. È quanto è emerso dalla sesta relazione annuale del think thank europeo Ember sui trend del mercato dell’elettricità dell’Ue che ha fornito una prima visione di come la crisi del gas stia influenzando il settore energetico della regione dopo la ripresa post pandemia.

Secondo il rapporto, con i prezzi di mercato che indicano che la crisi del gas continuerà almeno per i prossimi due anni, gli obiettivi climatici dell’Europa potrebbero essere a rischio se i paesi non riuscissero a intensificare la diffusione delle energie rinnovabili e legiferare per chiudere le centrali a carbone. “La crisi del gas è un cambiamento di paradigma per la transizione elettrica dell’Ue. È necessaria un’azione per garantire che l’eliminazione graduale del carbone in Europa rimanga sulla buona strada. La legislazione è l’unico modo per garantire che le centrali a carbone siano chiuse entro il 2030; i prezzi volatili del gas hanno chiarito che non si può fare affidamento solo sulle forze di mercato”, ha dichiarato l’autore del rapporto, Charles Moore, European Programme Lead di Ember.

L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili in Europa continua ad aumentare, con una crescita media annua di 44 TWh negli ultimi due anni. Più della metà (52%) di questa nuova generazione rinnovabile dal 2019 ha sostituito l’energia a gas e un terzo ha sostituito il nucleare, mentre solo un sesto ha sostituito il carbone. Tuttavia, prima di questo, dal 2011 al 2019, oltre l’80% delle nuove energia rinnovabile ha sostituito il carbone. Negli ultimi due anni, la produzione di carbone è diminuita solo nei paesi che hanno chiuso le centrali a carbone come la Spagna (-42%) e la Grecia (-43%), ma questo è stato principalmente compensato dagli aumenti in Polonia (+7%).

“È un enorme campanello d’allarme. Sia il carbone che il gas devono andare; e velocemente. I benefici per l’economia e il clima sono più chiari di giorno in giorno. Mantenere il target di 1,5°C a portata di mano richiede un massiccio passo avanti nelle energie rinnovabili per garantire che tutti i combustibili fossili siano fuori dalla rete entro il 2035. Ora è il momento di raddoppiare la velocità della transizione dell’Europa verso l’elettricità pulita”, ha aggiunto Moore.