Cura, equità, prevenzione: la salute è di tutte

Dalla prevenzione al sostegno delle donne più fragili: il ruolo di Novartis nel costruire un sistema di salute più equo, raccontato da Chiara Gnocchi.

Foto di Andrea Bertolucci

Andrea Bertolucci

Giornalista esperto di Lifestyle

Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

In un momento storico in cui parlare di salute significa parlare anche di equità, ascolto e accesso alle cure, la voce di Chiara Gnocchi — Vice President Communication & Advocacy di Novartis Italia — porta uno sguardo concreto e necessario.

Inclusione, diversità, empowerment femminile: sono parole che, per lei, devono tradursi in azioni tangibili, in un modo di lavorare che valorizzi i talenti e costruisca condizioni più eque dentro e fuori l’azienda

Il progetto La salute è di tutte, nato insieme alla rete D.i.Re, affronta un tema troppo spesso invisibile: le difficoltà delle donne vittime di violenza nel prendersi cura di sé. Un intervento che nasce dall’analisi dei dati, ma soprattutto da una responsabilità: rendere la prevenzione un diritto reale e non solo dichiarato.

Ufficio Stampa
Chiara Gnocchi, Head of Communication & Advocacy di Novartis
Ladies First