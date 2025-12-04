Cura, equità, prevenzione: la salute è di tutte

In un momento storico in cui parlare di salute significa parlare anche di equità, ascolto e accesso alle cure, la voce di Chiara Gnocchi — Vice President Communication & Advocacy di Novartis Italia — porta uno sguardo concreto e necessario.
Inclusione, diversità, empowerment femminile: sono parole che, per lei, devono tradursi in azioni tangibili, in un modo di lavorare che valorizzi i talenti e costruisca condizioni più eque dentro e fuori l’azienda
Il progetto La salute è di tutte, nato insieme alla rete D.i.Re, affronta un tema troppo spesso invisibile: le difficoltà delle donne vittime di violenza nel prendersi cura di sé. Un intervento che nasce dall’analisi dei dati, ma soprattutto da una responsabilità: rendere la prevenzione un diritto reale e non solo dichiarato.