Frutta e verdura con più e meno pesticidi e Pfas, cosa sono i Fifteen Clean e i Dirty Dozen

La guida 2026 sui pesticidi in frutta e verdura: Dirty Dozen e Clean Fifteen, cosa contengono e come scegliere

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Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Frutta e verdura con più e meno pesticidi e Pfas, cosa sono i Fifteen Clean e i Dirty Dozen
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La guida 2026 sui pesticidi in frutta e verdura
Cosa sono i pesticidi? Quali frutti sono più contaminati? Chi ha pubblicato la guida sui pesticidi?

L’Environmental Working Group ha pubblicato la nuova edizione della “Shopper’s Guide to Pesticides in Produce”, una guida che analizza la presenza di residui di pesticidi su frutta e verdura. Il rapporto si basa sui dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e ha esaminato oltre 54.000 campioni di 47 prodotti ortofrutticoli. I campioni sono stati lavati e preparati come avviene normalmente prima del consumo, per simulare le abitudini domestiche. L’analisi tiene conto di diversi fattori: quantità di residui, numero di pesticidi presenti, frequenza di contaminazione e tossicità delle sostanze rilevate. Il risultato evidenzia la presenza di 264 pesticidi diversi, con una concentrazione significativa su alcuni prodotti specifici.

Dirty Dozen 2026, i prodotti più contaminati

La cosiddetta Dirty Dozen raccoglie gli alimenti con la maggiore presenza di pesticidi. Al primo posto si confermano gli spinaci, seguiti da cavolo riccio e fragole. Si tratta di prodotti che presentano spesso più residui contemporaneamente. La lista completa include:

  • Spinaci
  • Cavolo riccio e simili
  • Fragole
  • Uva
  • Nettarine
  • Pesche
  • Ciliegie
  • Mele
  • More
  • Pere
  • Patate
  • Mirtilli

Secondo il rapporto, quasi tutti questi prodotti presentano in media quattro o più pesticidi diversi per campione. Questa esposizione multipla, definita “effetto cocktail”, può portare a un accumulo nell’organismo. Le caratteristiche di questi alimenti spiegano in parte il fenomeno: bucce sottili, maggiore esposizione ai parassiti e uso frequente di trattamenti chimici.

Clean Fifteen 2026, i prodotti meno contaminati

Accanto ai prodotti più esposti, la guida individua anche quelli con minore presenza di pesticidi. La Clean Fifteen comprende alimenti per i quali circa il 60% dei campioni analizzati non presenta residui rilevabili. Tra questi:

  • Ananas
  • Mais dolce
  • Avocado
  • Papaya
  • Cipolle
  • Piselli surgelati
  • Asparagi
  • Cavolo
  • Cavolfiore
  • Anguria
  • Mango
  • Banane
  • Carote
  • Funghi
  • Kiwi

Questi prodotti tendono ad avere bucce più spesse o una maggiore resistenza naturale ai parassiti.

Il ruolo dei PFAS nella nuova analisi

Una novità del rapporto 2026 è l’inclusione dei PFAS, sostanze chimiche persistenti note come “eterne”. Questi composti sono stati rilevati in oltre il 60% dei campioni della Dirty Dozen. I PFAS sono caratterizzati da una lunga permanenza nell’ambiente e nell’organismo umano. Secondo le autorità sanitarie statunitensi, l’esposizione può essere associata a diversi rischi, tra cui problemi ormonali e malattie croniche.

Le conclusioni dell’Environmental Working Group sono state contestate dall’Alliance for Food and Farming. Secondo l’organizzazione, oltre il 99% dei campioni rientra nei limiti di sicurezza stabiliti dalle autorità e una quota significativa non presenta residui rilevabili. Viene inoltre evidenziato un possibile effetto sul consumo: dati statunitensi indicano che una parte della popolazione potrebbe ridurre l’assunzione di frutta e verdura per timore dei pesticidi.

Come ridurre l’esposizione ai pesticidi

Gli esperti sottolineano che frutta e verdura restano elementi fondamentali di una dieta equilibrata. Per ridurre l’esposizione ai pesticidi, è possibile adottare alcune accortezze pratiche:

  • privilegiare prodotti biologici per gli alimenti della Dirty Dozen;
  • scegliere prodotti della Clean Fifteen quando si acquistano alimenti convenzionali;
  • lavare sempre accuratamente frutta e verdura sotto acqua corrente.

L’uso di spazzole per prodotti con polpa soda può contribuire a rimuovere ulteriori residui superficiali.