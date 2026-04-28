Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Auto elettriche ricarica in 6 minuti.

Il colosso cinese Catl ha recentemente presentato al Salone dell’Auto di Pechino una serie di innovazioni destinate a trasformare il settore della mobilità sostenibile. In particolare, punta alla ricarica veloce grazie a una nuova batteria. Si chiama Shenxing 3 e con essa Catl promette tempi di ricarica rapidi quasi quanto quelli di un’auto a combustione interna.

Velocità di ricarica e autonomia sono i due principali ostacoli psicologici (oltre al costo delle vetture) per i consumatori che vorrebbero passare alle auto elettriche. Catl, però, non solo propone una batteria capace di ricaricarsi in tempo record, sfidando la rivale Byd, ma assicura di poterlo fare senza intaccare la durabilità del pacco celle. I tempi di percorrenza, grazie anche a una riduzione del peso, si allungano sensibilmente.

Le novità di Catl sulle batterie

La principale innovazione presentata da Catl riguarda la batteria Shenxing 3, un prodotto destinato alla produzione di serie entro il 2027. A differenza di altri prototipi, questa tecnologia è pensata per entrare in servizio in tempi relativamente brevi.

La batteria introduce un sistema di integrazione direttamente nel telaio (cell-to-chassis), che permette di contenere il peso del pacco batterie a soli 625 kg, migliorando l’agilità e l’efficienza del veicolo. Per il segmento premium, la nuova Qilin 3 Condensed alza l’asticella portando l’autonomia a 1.500 km per le berline e 1.000 km per le sportive.

Tempi di ricarica a confronto: il nuovo standard

Il punto forte è il tempo di ricarica. Solitamente, la ricarica di un’auto elettrica presso le colonnine ultra-fast richiede tra i 20 e i 45 minuti per passare dal 10% all’80%, a seconda della potenza della stazione.

La sfida tecnologica è proprio questa: abbattere i tempi di ricarica. Ed è una sfida tutta tra i giganti cinesi. Byd ha da poco ufficializzato una ricarica record dal 10% al 97% in 9 minuti (o 7 minuti per arrivare al 70%). Catl ha risposto superando questi numeri e portando il tempo vicino ai 5 minuti.

Con la Shenxing 3, il sistema è in grado di ricaricare dal 10% al 98% in soli 6,5 minuti.

La differenza diventa ancora più marcata in condizioni climatiche avverse, dove le batterie comuni faticano: la Shenxing 3 garantisce una ricarica dal 20% al 98% in soli 9 minuti anche a -30°C.

Ricarica ultra veloce senza danni

Infine, c’è l’aspetto più concreto: l’impatto di una simile velocità sulla vita del componente. È risaputo che la ricarica ultra-rapida possa danneggiare la batteria a causa dello stress termico e del degrado precoce delle celle.

Catl, tuttavia, sostiene di aver risolto il problema grazie a una resistenza interna drasticamente ridotta e a una gestione termica riprogettata. I dati presentati al Salone dell’Auto di Pechino indicano che la Shenxing 3 è in grado di conservare oltre il 90% della sua capacità originale anche dopo 1.000 cicli di ricarica completi.

Catl risponde così ai due principali ostacoli alla diffusione dell’auto elettrica nel mondo: tempi di ricarica e deterioramento. Se si aggiunge la promessa di una percorrenza maggiore rispetto alla concorrenza, queste nuove batterie potrebbero fare la differenza nel prossimo futuro.