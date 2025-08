Attenzione all’ambiente, al benessere delle persone e alla creazione di valore condiviso. Una storia imprenditoriale, quella di Aboca (fondata nel 1978 da Valentino Mercati), che dimostra come sostenibilità e profitto non solo possono convivere ma anche rafforzarsi a vicenda.

Questa intervista è un’occasione preziosa per comprendere come un’azienda possa crescere e svilupparsi in armonia con l’ambiente in cui è inserita e con la comunità in cui opera, creando un impatto positivo che va ben oltre il successo economico-finanziario. L’esperienza di Aboca, raccontata dalla voce di Massimo Mercati, è una testimonianza concreta che un futuro imprenditoriale più etico e sostenibile non è solo possibile, ma è già una realtà.

