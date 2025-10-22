Sostenibilità, scambio intergenerazionale, uso consapevole della tecnologia. La giusta traiettora

Miriam Frigerio è una "Ladies First" con la L e la F maiuscole. Il perché lo capirete facilmente ascoltandola. Una chiacchierata con i piedi ben piantati nel presente e lo sguardo dritto verso un futuro migliore

L’ospite della nuova puntata di “Ladies First” è Miriam Frigerio, Head of Brand&Communication di Sorgenia. Miriam lavora e vive nella Comunicazione da oltre 25 anni. “Sostenibilità, inclusione, parole che creano fiducia e futuro”, questa la sua bussola.

Con Miriam abbiamo parlato di Futuro e di Traiettorie. O, meglio ancora, di traiettorie verso un futuro più sostenibile, quindi migliore.

Dopo una laurea in Letteratura Contemporanea, Miriam inizia la propria carriera nell’editoria libraria, per poi approdare al mondo digitale con i primi progetti web 1.0, quando l’integrazione tra informazione, servizio e design era ancora tutta da inventare. Dopo un corso di marketing in SDA Bocconi e varie esperienze di approfondimento, nel 2003 passa alla comunicazione d’impresa entrando in Energia SpA, allora new comer del settore energetico appena liberalizzato e oggi Sorgenia. Di Sorgenia ha guidato il riposizionamento del brand, rafforzandone awareness, reputazione e brand equity attraverso campagne distintive e un approccio alla comunicazione come motore di responsabilità e trasformazione. È docente di Corporate Communication e ambassador di Parole O_stili. Tra i suoi interessi principali figurano la sostenibilità sociale, l’uso consapevole delle tecnologie e del linguaggio, la promozione dello scambio intergenerazionale come leva per costruire un futuro più inclusivo e rispettoso.