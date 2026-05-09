Aprile 2026 è stato il terzo più caldo di sempre, con El Niño l’estate sarà torrida

Secondo Copernicus, 2024, 2025 e 2026 sono tre aprili da record in fila. A +1,43 °C dal periodo pre-industriale, la soglia di Parigi è vicina

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Mirko Ledda

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Aprile 2026 è stato il terzo più caldo di sempre, con El Niño l’estate sarà torrida
ANSA
Una turista utilizza un ventaglio per rinfrescarsi mentre osserva Firenze
Cosa dice il C3S sul clima? Qual è l'impatto dell'El Niño? Cosa prevede l'Accordo di Parigi?

Quello del 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, a pari merito con il 2016 e il 2020. Prima il record era stato dell’aprile 2024, seguito da quello del 2025. È la prima volta nella storia delle rilevazioni che tre aprili consecutivi occupano i primi tre posti della classifica delle temperature. Lo certifica il bollettino mensile del Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio meteo-climatico dell’Unione europea, basandosi sui dati del dataset ERA5, la ricostruzione climatica più completa a disposizione della comunità scientifica.

Punto di non ritorno a 1,5 °C

La temperatura media dell’aria superficiale ad aprile 2026 è stata di 14,89 °C, cioè 0,52 °C al di sopra della media del trentennio di riferimento (1991-2020). Rispetto alla media pre-industriale del periodo 1850-1900, il dato sale a 1,43 °C in più, un valore che si avvicina pericolosamente alla soglia di 1,5 °C fissata dall’Accordo di Parigi come limite oltre il quale gli effetti del cambiamento climatico diventano significativamente più gravi e in parte irreversibili.

L’Europa spaccata in due

A livello europeo, aprile 2026 è stato il decimo più caldo in assoluto, con una temperatura media sulla terraferma di 8,88 °C, superiore di 0,50 °C rispetto alla media 1991-2020. Il record per il Vecchio Continente resta l’aprile del 2018. Il dato medio, tuttavia, nasconde un forte contrasto tra le due metà del continente.

L’Europa sud-occidentale ha registrato anomalie tra le più marcate:

  • la Spagna ha vissuto l’aprile più caldo dal 1962;
  • la Francia il terzo più caldo dal 1900.

L’area compresa tra il Nord della Penisola Iberica e il Sud della Francia ha segnato il record assoluto dal 1979.

Anche l’Italia è inclusa nella fascia di calore anomalo che ha investito tutto il Mediterraneo occidentale.

In direzione opposta, l’Europa orientale ha registrato temperature inferiori alla media. A creare questa spaccatura è stato un pattern di circolazione atmosferica con un’area di alta pressione stazionaria sull’Ovest del continente e una di bassa pressione sull’Est, che ha convogliato aria più fredda dalla Russia verso i Balcani e l’Europa centro-orientale.

La variazione di temperatura di aprile 2026 rispetto al periodo 1991-2020
Copernicus
La variazione di temperatura di aprile 2026 rispetto al periodo 1991-2020

Temperature record per i mari

A completare il quadro, la temperatura superficiale media dei mari extrapolari ha raggiunto i 21,00 °C ad aprile, il secondo valore più alto mai registrato per quel mese. Il record appartiene all’aprile 2024 con 21,04 °C, durante l’ultimo fenomeno El Niño: la differenza è di appena 0,04 °C.

Il bollettino di Copernicus segnala temperature record dal Pacifico equatoriale centrale fino alle coste di Stati Uniti e Messico, con condizioni di ondata di calore marina attive in diverse aree oceaniche.

El Niño in arrivo

Il dato più rilevante in prospettiva riguarda la transizione in corso dall’attuale fase Enso-neutrale verso un nuovo El Niño, il riscaldamento periodico delle acque del Pacifico tropicale che amplifica le temperature globali.

L’Enso (El Niño – Southern Oscillation) è il ciclo climatico che governa le oscillazioni termiche del Pacifico e che, nelle sue fasi calde, spinge verso l’alto le medie planetarie. Come già detto, l’ultimo episodio si è verificato tra il 2023 e il 2024, contribuendo a rendere quell’anno il più caldo mai registrato.

Se El Niño dovesse svilupparsi nei prossimi mesi come atteso, le temperature superficiali dei mari nel 2026 potrebbero superare i livelli del 2024, con conseguenze dirette sulla frequenza di eventi estremi, come uragani e Medicane, sui regimi delle precipitazioni e sulle temperature estive in tutto l’emisfero settentrionale.

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