Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Prodotto in Cina la turbina eolica volante più potente

La Cina ha compiuto un passo rilevante nel campo delle energie rinnovabili con la presentazione della S1500, la turbina eolica volante più grande e potente mai realizzata. Il progetto, sviluppato da Sawes Energy Technology e testato con successo nel deserto dello Xinjiang, apre a un possibile cambiamento nel modo di produrre energia eolica, puntando su soluzioni alternative alle tradizionali torri installate a terra.

Le caratteristiche della S1500

Il prototipo della S1500 si distingue innanzitutto per le sue dimensioni. La turbina ha una struttura simile a quella di un dirigibile, con un’estensione paragonabile a quella di un campo da basket e un’altezza equivalente a un edificio di 13 piani. A differenza delle pale eoliche tradizionali, la S1500 non poggia su una torre, ma è sostenuta in aria da un involucro riempito di elio.

Questa configurazione consente alla turbina di operare a quote di migliaia di metri, dove i venti sono più forti, costanti e prevedibili rispetto a quelli che soffiano a livello del suolo. L’energia prodotta viene poi trasmessa a terra attraverso cavi ad alta resistenza, progettati per sostenere carichi elevati e condizioni ambientali difficili.

I test nel deserto dello Xinjiang

Le prove della S1500 si sono svolte in un’area desertica della regione occidentale dello Xinjiang. Durante questa fase di sperimentazione, la turbina è diventata la prima al mondo nel suo genere a generare un megawatt di energia elettrica in volo.

I test hanno riguardato tutte le fasi operative del sistema, dall’assemblaggio in un ambiente caratterizzato da temperature estreme e vento forte, fino alle verifiche di pressione e alle manovre di lancio e recupero. Le prove sono state effettuate sia di giorno sia di notte, per valutare l’affidabilità della struttura in condizioni diverse.

Secondo quanto comunicato dall’azienda sviluppatrice, “tutti gli obiettivi pianificati sono stati raggiunti”, confermando la solidità del progetto e la possibilità di passare a una fase successiva di sviluppo.

Il principio dell’eolico volante

La S1500 si basa sul concetto di eolico aereo, una tecnologia che mira a superare alcuni limiti delle turbine tradizionali. Le installazioni a terra richiedono grandi torri, fondamenta complesse e aree estese, oltre a essere influenzate dalla variabilità dei venti a bassa quota.

Le turbine volanti, invece, sfruttano correnti d’aria più stabili e potenti, riducendo la necessità di infrastrutture pesanti. L’uso dell’elio permette alla struttura di restare sospesa, mentre i generatori trasformano l’energia cinetica del vento in elettricità, che viene poi convogliata verso la rete.

Ridurre i costi di produzione

L’avvio della produzione su larga scala è prevista nelle prossime settimane e contemporaneamente le prime unità dovrebbero essere collegate alla rete elettrica. Una tecnologia come la S1500 potrebbe contribuire a ridurre i costi di produzione dell’energia eolica, grazie a una maggiore efficienza e a minori esigenze infrastrutturali. La possibilità di installare turbine volanti in aree remote o difficilmente accessibili amplia inoltre il potenziale di sfruttamento del vento.

Sul piano strategico, il progetto rafforza la posizione della Cina nella transizione energetica. Lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo delle rinnovabili consente al Paese di consolidare competenze tecnologiche avanzate e di proporsi come fornitore di tecnologie green a livello internazionale.