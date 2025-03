KEY 2025 chiude con numeri da record: la transizione energetica corre veloce

L’edizione 2025 di KEY – The Energy Transition Expo ha segnato nuovi traguardi per il settore, con numeri e partecipazione record che dimostrano come la transizione energetica sia ormai al centro dell’agenda globale

Fonte: Ufficio stampa

La transizione energetica corre veloce e lo confermano i grandi numeri di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo che si chiude oggi alla Fiera di Rimini infrangendo i suoi stessi record.

Con una crescita del 20% nelle presenze totali, di cui +40% dall’estero, oltre 160 eventi, convegni e workshop, KEY ha trasformato per tre giornate il quartiere fieristico di Rimini nel cuore pulsante della transizione e dell’efficienza energetica: il luogo in cui, fra soluzioni innovative e tecnologie all’avanguardia, la community globale del settore ha iniziato a realizzare il futuro dell’energia.

Un evento sempre più internazionale

Oltre 1.000 espositori, di cui più del 30% provenienti dall’estero, e la presenza di 350 hosted buyer e delegazioni da oltre 50 Paesi hanno confermato KEY – The Energy Transition Expo come hub di riferimento per l’innovazione energetica.

Quella appena conclusa è stata l’edizione di KEY più grande di sempre. E anche la più internazionale con 350 hosted buyer e delegazioni provenienti da 50 Paesi in fiera grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell’Agenzia ICE e alla collaborazione con le più importanti Associazioni del settore.

Un’occasione unica per le aziende e i professionisti del settore

Inaugurata dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, KEY25 ha costituito un’occasione unica per le aziende e i professionisti del settore, per conoscere le soluzioni presenti e future per garantire la sicurezza energetica, controllare i costi dell’energia e preservare la competitività del tessuto industriale.

Inoltre, ha favorito l’incontro e l’interlocuzione con le Istituzioni per promuovere l’efficienza come via privilegiata da percorrere per vincere la sfida mondiale della decarbonizzazione. Presente a Rimini anche Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia – Romagna.

Fonte: Ufficio stampa

Focus su idrogeno, porti e nuove competenze green

Tra le novità di questa edizione, due focus speciali: il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica, in collaborazione con Hannover Fairs International GmbH (HFI), filiale italiana di Deutsche Messe AG, e l’importanza della sostenibilità nei porti, settori chiave per ridurre le emissioni e favorire l’adozione di energie rinnovabili.

Grande attenzione è stata riservata anche alla formazione con l’iniziativa Green Jobs & Skills, che ha evidenziato la necessità di investire in nuove competenze per colmare il gap di professionalità nel settore delle energie rinnovabili.

(Ne abbiamo parlato qui con Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Divisione Green & Technology di Italian Exhibition Group).

Appuntamento al 2026

Con una crescita esponenziale e un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale, KEY tornerà alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo 2026, con nuove sfide e opportunità per il futuro della transizione energetica.