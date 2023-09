Incendi più distruttivi: servono nuove tattiche per domarli

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: Ansa

Dalle Hawaii al Canada, il cambiamento climatico sta scatenando incendi boschivi di proporzioni catastrofiche. Scienziati e esperti stanno cercando soluzioni innovative per affrontare questa emergenza, mettendo in discussione le tattiche tradizionali.

Un nemico implacabile: gli incendi su larga scala

Il pianeta sta assistendo a una crescente frequenza di incendi boschivi su vasta scala che mettono in pericolo le vite umane e l’ambiente. Gli esperti affermano che le tattiche di combattimento tradizionali non sono più sufficienti per fronteggiare questa minaccia in evoluzione. Il professor David Bowman, uno dei principali esperti di incendi all’Università della Tasmania, ha dedicato oltre quarant’anni alla ricerca sugli incendi. Secondo Bowman: “I pompieri si trovano ora di fronte a incendi che non seguono più gli schemi del passato”.

Solitamente, i pompieri traggono vantaggio dalle condizioni notturne più fresche e tranquille per consolidare le loro posizioni e prepararsi per le sfide del giorno successivo. Tuttavia, oggi gli incendi bruciano con intensità anche durante le ore notturne, comportandosi come se fosse pieno giorno. Questo fenomeno crea preoccupazioni riguardo alla stagione degli incendi in Australia, che inizia a dicembre, a causa delle temperature eccezionalmente elevate registrate in tutto il mondo quest’anno. In Canada, i pompieri si sono scontrati con incendi talmente intensi che l’acqua sganciata dagli aerei è evaporata prima di toccare il suolo.

Nonostante la stagione degli incendi in Canada si protragga fino a ottobre, il 2023 è già stato dichiarato il peggiore mai registrato, con migliaia di incendi che hanno distrutto un’area dieci volte più grande della Grecia rispetto all’anno precedente. Questi incendi hanno generato centinaia di milioni di tonnellate di CO2, una quantità approssimativamente equivalente alle emissioni annue dei Paesi Bassi.

Il contributo dei cambiamenti climatici al rischio incendi

Le cause degli incendi boschivi sono il risultato di molteplici fattori. Tra questi, i cambiamenti nell’uso del suolo e una gestione forestale inadeguata giocano un ruolo significativo. Tuttavia, il cambiamento climatico causato dall’attività umana sta contribuendo in modo significativo all’aumento del rischio di incendi in molte parti del mondo. Giornate più calde, siccità e una diminuzione delle precipitazioni possono aggravare la gravità degli incendi, poiché il terreno diventa più secco e la vegetazione arida diventa il combustibile perfetto.

Le condizioni climatiche secche, calde e ventose, ideali per gli incendi di grandi dimensioni, stanno diventando sempre più frequenti in molte regioni. Questo ciclo di secchezza e calore alimenta ulteriormente l’incendio, creando un circolo vizioso.

Incendi estremi e il loro impatto sul clima

Gli incendi su vasta scala generano così tanto calore che possono influenzare la direzione del vento e accelerando la propagazione delle fiamme. Questo è stato evidente in un enorme incendio nello stato dell’Oregon nel 2021. Alcuni studi hanno scoperto che le stagioni degli incendi stanno diventando più lunghe a causa del riscaldamento globale. Ad esempio, nei climi mediterranei, il periodo tra l’ultima pioggia primaverile e la prima pioggia autunnale si sta allungando, creando condizioni pericolose quando iniziano a soffiare i venti.

Queste condizioni non portano sempre agli incendi, ma la prolungata stagione di clima caldo e secco aumenta il rischio di incendi con il passare dei giorni. Le fiamme stesse sono spesso innescate da fulmini, guasti elettrici e, in alcuni casi, atti dolosi.

Un’approccio diverso alla lotta contro gli incendi

La nuova tipologia di incendi ha portato all’implementazione di nuove strategie che mettono l’accento sulla preparazione e la resilienza rispetto alla vecchia strategia di concentrarsi sull’estinzione immediata delle fiamme. Il professore Bowman, esperto di incendi, afferma che i politici possono essere tentati dall’acquisto costoso di tecnologie come gli aerei antincendio, ma queste soluzioni sono costose e danneggiano il terreno e spesso sono inefficaci a causa della nebbia o delle turbolenze dell’aria.

Anche l’UE ha cambiato passo nella lotta agli incendi. Nel 2019 ha potenziato il suo meccanismo di protezione civile con la flotta rescEU, composta da aerei ed elicotteri antincendio finanziati interamente dall’UE. Per la stagione degli incendi 2023, 10 paesi europei hanno messo a disposizione dell’UE 24 aerei antincendio e 4 elicotteri, il doppio delle risorse rispetto all’anno precedente. Inoltre, 11 paesi hanno inviato circa 450 vigili del fuoco in Francia, Grecia e Portogallo. L’UE si concentra sulla prevenzione e la preparazione, valutando i rischi, sostenendo la ricerca e rafforzando gli strumenti di allarme. Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha raddoppiato la flotta rescEU per affrontare la stagione degli incendi boschivi del 2023.

Prevenzione e protezione contro gli incendi

L’adozione di codici edilizi più rigorosi può contribuire a proteggere le case dai rischi inevitabili degli incendi. Tetti e strutture esterne costruiti con materiali altamente infiammabili rappresentano un rischio significativo di incendi causati da braci trasportate dal vento. Costruire abitazioni più distanziate tra loro e rimuovere la vegetazione prima dell’inizio della stagione degli incendi può contribuire a rallentare la propagazione del fuoco.

L’incendio di Lahaina nelle Hawaii, che ha causato la morte di oltre 100 persone, potrebbe essere stato molto meno distruttivo se i terreni circostanti fossero stati liberati dalle erbe invasive che avevano preso il sopravvento su terreni agricoli abbandonati. L’incendio di Lahaina ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture agli incendi, mettendo in luce anche le difficoltà legate all’evacuazione della popolazione.

Numerose persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto mentre cercavano di sfuggire alle fiamme. Alcune parti degli Stati Uniti orientali dispongono di rifugi antitornado, si può iniziare a considerare l’idea di installare rifugi antincendio nelle comunità che presentano difficoltà nell’evacuazione Lo stato australiano di Victoria ha già implementato regolamenti governativi in merito ai rifugi antincendio privati, strutture che possono assomigliare a bunker sotterranei.

Bruciature preventive per ridurre il rischio di incendi

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha introdotto una nuova strategia per affrontare gli incendi, richiedendo un cambio di paradigma nelle pratiche di gestione del territorio. La strategia ha rilevato che circa un quarto del territorio contiguo degli Stati Uniti è a moderato o molto alto rischio di incendi, in parte a causa della lunga tradizione di spegnimento dei fuochi naturali. Tuttavia, gli incendi possono avere benefici ecologici poiché eliminano materiale organico morto e vegetazione densa che altrimenti sarebbe pronta a bruciare. La nuova strategia del Servizio Forestale degli Stati Uniti prevede un aumento significativo delle bruciature controllate e del diradamento delle foreste, pratiche che imitano le funzioni degli incendi naturali, ma che allo stesso tempo contrastano l’aumento del rischio di incendi fuori controllo.

Tuttavia, anche questa strategia ha le sue sfide. L’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico ha ridotto il numero di giorni idonei per effettuare bruciature controllate. In condizioni estreme, la riduzione del combustibile può avere un impatto limitato poiché gli incendi si propagano nella volta forestale piuttosto che nel sottobosco.

Il Canada adotta una politica che permette agli incendi di spegnersi da soli in luoghi remoti dove non ci sono abitazioni. Tuttavia, le enormi quantità di fumo prodotto dagli incendi attuali rappresentano un serio pericolo per la qualità dell’aria lungo la costa orientale degli Stati Uniti durante questa stagione. Una soluzione su cui concordano sia i ricercatori che i politici è la necessità di ridurre drasticamente le emissioni di carbonio responsabili del riscaldamento globale, in gran parte dovute alla combustione di combustibili fossili.