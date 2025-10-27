Edison Energia raggiunge 1.100 negozi: cresce la rete green e digitale per famiglie e imprese

L’azienda apre l’Energy Cafè a Milano e consolida la propria presenza sul territorio con un modello che unisce prossimità, sostenibilità e innovazione digitale.

Ufficio Stampa Il nuovo Energy Cafè di Edison a Milano

Edison Energia continua a crescere e punta sulla prossimità. Con l’apertura del nuovo Energy Cafè nella sede milanese di Foro Buonaparte, la società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica, gas e Wi-Fi raggiunge quota 1.100 negozi in tutta Italia, segnando un incremento del 10% in un solo anno. L’obiettivo è chiaro: avvicinarsi sempre di più ai clienti, offrendo un’esperienza completa che combina consulenza personalizzata, servizi digitali e attenzione al benessere quotidiano. Il nuovo concept store milanese incarna proprio questa visione: un luogo dove informarsi su offerte e prodotti, ma anche fermarsi per un caffè, ricaricare i dispositivi o lavorare grazie al Wi-Fi gratuito.

All’interno dell’Energy Cafè – aperto dalle 7 alle 19.30 nei giorni feriali – i cittadini possono ricevere assistenza diretta dagli esperti Edison Energia e ottenere supporto anche per la lettura della bolletta. Il bar è gestito da Pellegrini, storico partner dell’azienda e gruppo leader nei servizi di ristorazione e welfare, che per l’inaugurazione ha offerto una creazione firmata Ernst Knam a tutti i visitatori.

Ma l’apertura del concept store non è solo un’operazione d’immagine: rappresenta il tassello di una strategia di espansione capillare, che unisce la presenza fisica sul territorio con la digitalizzazione dei servizi. Negli ultimi mesi Edison ha infatti potenziato la propria offerta con Edison Wallet, una piattaforma per gestire in modo “smart” la rendicontazione e il pagamento delle utenze, e con nuove funzionalità dell’app che consentono di richiedere interventi tecnici 24 ore su 24.

La società, guidata dall’amministratore delegato Massimo Quaglini, punta su una proposta sempre più integrata, che oltre alla fornitura di luce e gas comprende soluzioni per l’efficienza energetica domestica, fotovoltaico, climatizzazione e mobilità elettrica. Tutta l’offerta sul mercato libero è green, in linea con l’obiettivo di accompagnare famiglie e imprese verso la transizione energetica.

Nei prossimi mesi l’Energy Cafè si animerà con una serie di iniziative aperte al pubblico, come l’evento “Halloween Manga” del 31 ottobre e la giornata dedicata alla gentilezza del 13 novembre. Un modo per rafforzare ulteriormente il legame con la città e rendere concreta la filosofia che guida Edison Energia: unire energia, innovazione e relazione umana in un’unica esperienza.