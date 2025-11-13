FS Energy ed Edison Energia, al via la fornitura decennale di energia rinnovabile

Tutta l’energia elettrica sarà prodotta da impianti eolici italiani, situati in Sicilia e in Abruzzo, e sarà venduta per un periodo di 10 anni a prezzo fisso

Un nuovo passo verso la decarbonizzazione del sistema ferroviario italiano. FS Energy, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato dedicata all’approvvigionamento energetico, ed Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, hanno avviato una fornitura decennale di energia 100% rinnovabile, nell’ambito di un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) off-site che segna una tappa significativa nella strategia green del Gruppo FS.

L’iniziativa, destinata alle infrastrutture di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), contribuirà a ridurre oltre 180mila tonnellate di CO2 entro il termine del contratto.

Energia verde a prezzo fisso per 10 anni

L’accordo prevede la fornitura complessiva di 450 GWh di energia verde prodotta da impianti eolici situati in Sicilia e in Abruzzo, per un totale di circa 35 MW di capacità installata. La fornitura, partita il 1° ottobre 2025, coprirà 45 GWh all’anno e permetterà di evitare oltre 180 mila tonnellate di CO₂ nell’arco dei dieci anni di contratto.

L’energia sarà destinata alle stazioni, agli impianti fissi e alla rete ferroviaria gestita da Rfi, garantendo un approvvigionamento affidabile e sostenibile e contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale del trasporto su rotaia.

Gli obiettivi dell’accordo

“Il Gruppo FS ha intrapreso un cammino per rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico. L’avvio della fornitura energetica con Edison fa parte di un percorso che contribuirà alla decarbonizzazione dei consumi attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi”

ha dichiarato Antonello Giunta, amministratore delegato di Fs Energy.

Per Edison Energia, l’intesa consolida la propria leadership nel mercato dei PPA e conferma il ruolo di partner strategico per la transizione energetica delle grandi imprese.

“Questo accordo sottolinea il nostro impegno nel supportare i clienti industriali nel loro percorso di decarbonizzazione. Ai nostri clienti industriali e retail offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale. Puntiamo su qualità del servizio, flessibilità e contratti su misura. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, facendo leva sugli asset del nostro Gruppo per accompagnare i clienti verso un consumo sostenibile con un impatto ambientale ridotto”.

ha commentato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

Una collaborazione consolidata

Il nuovo accordo segue quello siglato nel giugno 2024 tra le due aziende, relativo alla fornitura di 100 GWh di energia elettrica per uffici, stazioni e impianti tecnologici di FS in tutta Italia.

Grazie a questa intesa, FS Energy prosegue la propria missione di ridurre i costi energetici e ottimizzare l’efficienza del sistema ferroviario, mentre Edison consolida il suo ruolo di primo piano nello sviluppo dei PPA a lungo termine, strumenti fondamentali per la transizione verde e per la stabilità dei prezzi dell’energia in un contesto di forte volatilità.

L’importanza dei PPA per la transizione energetica italiana

I Power Purchase Agreement sono contratti pluriennali che legano produttori e consumatori di energia verde, assicurando un prezzo fisso e una pianificazione stabile dei consumi. Questi accordi sono uno strumento fondamentale per la transizione energetica perché forniscono stabilità dei prezzi e sostengono lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili. Per le grandi aziende, rappresentano una leva concreta per ridurre la dipendenza dal mercato all’ingrosso, sostenere la costruzione di nuovi impianti rinnovabili e contribuire agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione fissati al 2030 e 2050.