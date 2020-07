La cosmetica responsabile di P&G Beauty

editato in: da

Qualità, performance, sicurezza, sostenibilità, trasparenza, equità ed inclusione: sono questi i terreni sui quali P&G Beauty sta affrontando la sfida per una cosmetica responsabile. Principi che vengono garantiti attraverso la piattaforma P&G Responsible Beauty, un approccio basato sul pensiero sistemico che affonda le sue radici proprio nella connessione armonica tra tali concetti.

Un panel di esperti delle principali Organizzazioni Non Governative Mondiali assieme ad Alex Keith, CEO di P&G Beauty, ha concluso che per rendere l’industria “orientata al futuro” e costruire un business resiliente, è ncessario affrontare delle sfide sistemiche supportate da azioni collettive. Il fine è supportare la migliore scienza e – allo stesso tempo – proteggere la natura: due elementi necessari che viaggiano di pari passo.

In quanto parte dell’evento, P&G Beauty ha condiviso gli obiettivi “Responsible Beauty 2030“. Tra questi vi è di condividere apertamente tecnologie, programmi e processi che possano aiutare l’industria cosmetica ad avere un maggiore e positivo impatto sul mondo. Come prima azione tangibile, l’azienda sta rendendo pubblica una guida completa all’utilizzo sicuro dei vegetali nei prodotti cosmetici, affinchè i consumatori possano valutare gli ingredienti vegetali e decidere l’utilizzo dei prodotti.

“Costruire un’economia resiliente in un modo che supporti un mondo sostenibile, migliori la qualità della vita, rispetti i diritti umani e protegga l’ambiente è possibile,” ha affermato Keith, CEO di P&G Beauty “per la cosmetica, questo significa andare oltre le pratiche ambientali per affrontare l’interdipendenza di tutti gli aspetti dello sviluppo del prodotto e del comportamento aziendale – tutte le attività che influenzano il consumatore e il mondo in cui viviamo.”