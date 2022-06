La lotteria degli scontrini diventa istantanea: ora si potrà vincere subito

Stop alla lotteria degli scontrini. La lotteria introdotta dal governo Conte per combattere l’evasione fiscale, definita un flop a più riprese, cambia pelle: non viene del tutto cancellata, ma completamente ripensata. La lotteria degli scontrini prosegue infatti anche per tutto il 2022, anche se da tempo è in discussione la sua riforma.

Cos’è la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini è il concorso, gratuito, collegato al programma Italia Cashless messo a punto dall’ex governo Conte per incentivare l’uso di carte di credito, di debito, bancomat, prepagate e app di pagamento.

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria (lo potete recuperare qui) e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Fino ad oggi, per partecipare alla lotteria bastava mostrare all’esercente, al momento di ogni acquisto cashless, dunque non in contanti, un codice.

Fatto questo, lo scontrino elettronico emesso regala automaticamente biglietti virtuali per partecipare alla lotteria. Un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Gli acquisti esclusi

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare però alla lotteria. Come dicevamo, valgono solo gli acquisti con carte e app, ma non tutti. Sono esclusi gli acquisti:

effettuati in contanti;

di importo inferiore a 1 euro;

effettuati online;

destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Quanto si vince: i premi

Fino a che non verrà definita un’altra modalità, ogni settimana si possono vincere 15 premi da 25mila euro per chi compra, e 15 premi da 5mila euro per chi vende. Ci sono poi anche estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.

Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

Come cambia la lotteria degli scontrini

Ma ora, come detto, cambia tutto. In pratica, non bisognerà più attendere l’estrazione settimanale o mensile degli scontrini vincenti, ma l’eventuale vincita verrà comunicata subito, al momento dell’acquisto, in cassa. La lotteria degli scontrini diventa quindi un gioco a premi istantaneo.

L’obiettivo resta lo stesso: combattere l’evasione fiscale quando si fanno acquisti. Una novità, attesa da settimane, proposta attraverso un emendamento approvato al decreto legge Pnrr, che si trova in fase di conversione in Senato.

La nuova lotteria non è però legata in alcun modo al provvedimento in esame, che contiene misure urgenti per l’attuazione del Pnrr. Tanto che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è intervenuto sulla questione: “Francamente rimango basito. Non si può infilare un emendamento del genere, quando si parla del futuro del Paese. Se il problema è l’evasione, colpiamola, ma veramente: sappiamo i settori, sappiamo tutto, ma non si interviene”, ha detto Bonomi.

L’emendamento approvato modifica la lotteria, trasformandola in istantanea, ma non si conoscono ancora le novità. Si sa solo che per partecipare all’estrazione bisogna essere maggiorenni residenti in Italia e continua ad esistere il codice lotteria.

Per tutto il resto, dai premi alle comunicazioni di vincita, si deciderà in seguito “con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate”, che disciplineranno “le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite” e le “operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie”, si legge nell’emendamento approvato.