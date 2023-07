Ecco i paesi che saranno cruciali per i mercati finanziari

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Il gruppo dei mercati emergenti conosciuto come BRICS – composto attualmente da Brasile, Russia, India, Cina e successivamente Sudafrica – è passato dall’essere un semplice slogan coniato da una banca d’investimento a diventare un club di Paesi che ha assunto un ruolo rilevante nel panorama mondiale e controlla anche una banca di sviluppo di importanza significativa.

Cosa sono e come nasce il blocco BRICS

Tutto ebbe inizio con l’acronimo “BRIC”, creato nel 2001 dall’economista Jim O’Neill, allora membro di Goldman Sachs Group Inc., allo scopo di attirare l’attenzione sui forti tassi di crescita presenti in Brasile, Russia, India e Cina. L’intento era quello di offrire un’ottica ottimistica agli investitori in un momento di grande pessimismo sul mercato seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti avvenuti nello stesso anno.

Le quattro nazioni colsero immediatamente l’idea e la abbracciarono. La loro rapida crescita in quel periodo indicava che avevano interessi comuni e sfide simili. Già collaboravano in forum come l’Organizzazione mondiale del commercio e ritenevano che la loro influenza in un ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti sarebbe stata maggiore se le loro voci fossero state unite.

Il primo incontro dei ministri degli esteri del BRIC fu organizzato dalla Russia nel 2006 in concomitanza con l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il gruppo tenne il suo primo summit dei leader nel 2009, e successivamente il Sudafrica fu invitato a partecipare alla fine del 2010.

Attualmente, i membri del BRICS rappresentano oltre il 42% della popolazione mondiale, il 23% del prodotto interno lordo globale e l’18% del commercio.

Cosa fanno e come operano questi Paesi

Il maggior successo del blocco BRICS finora è stato di natura finanziaria. Nel 2014, i Paesi BRICS hanno lanciato la New Development Bank con una liquidità di 50 miliardi di dollari, come alternativa alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale. I prestiti approvati dall’istituzione, ispirata alla Banca Mondiale, hanno superato i 30 miliardi di dollari per progetti nel settore dell’acqua e delle infrastrutture di trasporto, a partire dal suo avvio nel 2015. Ad esempio, nel 2020 il Sudafrica ha preso in prestito 1 miliardo di dollari per affrontare la pandemia di Covid-19.

Inoltre, il blocco ha in programma di discutere la fattibilità di una valuta comune BRICS, anche se il progetto è ancora allo stadio di ideazione e richiederà molto tempo per essere realizzato.

Dal punto di vista economico, le risorse naturali e i prodotti agricoli del Brasile e della Russia li rendono partner naturali per soddisfare la domanda cinese. Tuttavia, i legami commerciali tra India e Cina sono meno sviluppati, in parte a causa di rivalità politiche e di una disputa sui confini.

Come altri forum multilaterali, come il Gruppo dei Sette, i vertici annuali dei BRICS e numerosi altri incontri di livello inferiore producono dichiarazioni congiunte che solitamente esprimono un ampio accordo, ma spesso mancano di dettagli operativi. Uno dei principali ostacoli, secondo alcune osservazioni, è rappresentato dai divergenti interessi politici e di sicurezza tra i membri, inclusi i rapporti con gli Stati Uniti, nonché dalle differenze nei sistemi di governo e nelle ideologie.

Dal punto di vista economico, il PIL della Cina è più del doppio rispetto alla somma dei PIL degli altri quattro membri. Teoricamente, ciò dovrebbe conferire alla Cina maggiore influenza all’interno del blocco. Tuttavia, l’India, che ha superato recentemente la Cina per popolazione, rappresenta un contrappeso significativo.

Differenze e obiettivi comuni del blocco

È innegabile che il blocco BRICS sia caratterizzato da una notevole eterogeneità interna. Come evidenziato da un’analisi di Foreign Policy, mentre il Brasile e la Russia sono esportatori di materie prime, la Cina è un importatore di materie prime.

Brasile, India e Sudafrica sono Paesi democratici con società civili vivaci, ma Cina e Russia sono governati da regimi autocratici. Inoltre, il Brasile e il Sudafrica sono potenze non nucleari, a differenza di Cina, India e Russia, che possiedono arsenali nucleari. È evidente che esiste un conflitto di confine in corso tra Cina e India.

Nonostante queste differenze significative, nessun leader dei BRICS ha mai saltato i vertici annuali del gruppo (durante la pandemia di COVID-19 gli incontri si sono tenuti virtualmente). Invece di disgregarsi, i legami diplomatici ed economici tra i membri si sono rafforzati, e l’appartenenza ai BRICS è diventata un elemento centrale dell’identità di politica estera di ciascun Paese membro.

Tutti i membri dei BRICS vedono l’emergere del multipolarismo come un inevitabile e generalmente auspicabile, e identificano il blocco come un mezzo per svolgere un ruolo più attivo nella definizione dell’ordine globale post-occidentale. Gli Stati membri condividono uno scetticismo profondo verso l’unipolarismo guidato dagli Stati Uniti.

Inoltre, il blocco fornisce un accesso privilegiato alla Cina, una potenza che è diventata estremamente rilevante per tutti gli altri membri. In particolare, il Brasile e il Sudafrica, che prima della fondazione del gruppo avevano legami limitati con la Cina, hanno beneficiato dell’appartenenza ai BRICS nel contesto di un mondo sempre più incentrato sulla Cina.

In terzo luogo, i membri dei BRICS si sono generalmente considerati come amici per tutte le stagioni. Il gruppo ha creato un potente scudo di protezione diplomatica per i Paesi membri che affrontano difficoltà temporanee sulla scena globale.

Dopo l’invasione su vasta scala della Russia in Ucraina nel 2022, Putin ha potuto fare affidamento sugli altri Paesi BRICS per ottenere un esplicito sostegno diplomatico ed economico (dalla Cina), aiuto nel mitigare le sanzioni (dall’India), partecipazione ad esercitazioni militari (dal Sudafrica) o sostegno per la sua retorica sulla guerra (dal Brasile). Senza il supporto dei BRICS, la Russia si troverebbe in una posizione molto più difficile.

Progetti futuri dei BRICS e ampliamento

Nell’attuale scenario globale, l’ambizione dei BRICS è quella di aumentare la propria influenza a livello mondiale. Un primo passo per raggiungere questo obiettivo è l’espansione del blocco ad altri Paesi.

La Cina, che ha cercato di aumentare il proprio profilo sulla scena globale e contrastare l’influenza occidentale, ha sollevato il tema dell’espansione quando ha presieduto il gruppo lo scorso anno. La proposta sarà al centro del vertice di quest’anno, secondo quanto dichiarato da Anil Sooklal, ambasciatore del Sudafrica, che presiede l’incontro di agosto.

Almeno 19 Paesi hanno espresso interesse, e tra questi, 13 hanno formalmente richiesto di aderire ai BRICS, inclusi Arabia Saudita e Iran. Altri Paesi che hanno manifestato interesse includono Argentina, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Egitto, Bahrain e Indonesia, insieme a due nazioni dell’Africa orientale e una dell’Africa occidentale.

L’obiettivo è probabilmente quello di crescere non solo dal punto di vista economico, ma anche come forza politica. A partire dall’inizio della guerra russa in Ucraina, le nazioni dei BRICS si sono sempre più allontanate dal cosiddetto Occidente. Né l’India, né il Brasile, né il Sudafrica, né la Cina partecipano alle sanzioni contro la Russia. Ciò è evidente, ad esempio, nei livelli quasi storici di commercio tra India e Russia, o nella dipendenza del Brasile dai fertilizzanti russi.