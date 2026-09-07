La Cassazione chiarisce quando il datore può cambiare Ccnl e perché le difficoltà economiche non bastano a giustificare il recesso anticipato

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Un datore di lavoro non può sottrarsi unilateralmente all’applicazione di un contratto collettivo nazionale prima della sua scadenza e del rinnovo, quando il Ccnl prevede una clausola di ultrattività collegata alla stipula del successivo contratto. Non può farlo neanche se ha difficoltà economiche e teme l’aumento del costo del lavoro.

È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 20601/2026, pronunciata in una controversia relativa a uno specifico Ccnl applicato e alle conseguenti differenze retributive richieste dai lavoratori in tribunale.

La controversia sul cambio di contratto collettivo

La vicenda riguardava un’associazione che applicava ai suoi dipendenti il Ccnl Sanità Privata del 19 gennaio 2005. Nel gennaio 2020 la datrice aveva comunicato l’intenzione di sostituirlo, dal primo febbraio, con il Ccnl Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione.

La modifica era stata però sospesa poche settimane dopo e l’associazione aveva ripristinato l’applicazione del primo contratto. I lavoratori avevano comunque contestato in tribunale la legittimità della disdetta, chiedendo l’applicazione del contratto originario e il pagamento delle differenze di stipendio dovute alla temporanea applicazione del contratto meno favorevole economicamente.

Positivo per i lavoratori l’esito del contenzioso in primo grado e in appello, spingendo l’associazione a fare ricorso in Cassazione.

Che cos’è la clausola di ultrattività

Punto chiave della vicenda è il significato della clausola di ultrattività pattizia contenuta nel Ccnl Sanità Privata. Tecnicamente altro non è che una previsione con cui le parti sociali stabiliscono che il contratto continui a produrre effetto fino alla stipula di un nuovo accordo collettivo.

I giudici di piazza Cavour hanno precisato che, nei contratti collettivi di diritto comune, l’ultrattività non deriva automaticamente dalla legge. Questi contratti sono infatti espressione delle scelte libere delle organizzazioni sindacali che li sottoscrivono.

Le parti possono, quindi, inserire una clausola che prolunghi l’efficacia del contratto oltre la sua originaria scadenza. In questo caso, però, questa previsione deve essere considerata, in gergo, un termine finale di efficacia: la fine del contratto è collegata a un evento futuro, cioè la stipula e rinnovo del nuovo Ccnl. La data esatta non è predeterminata, ma l’evento che farà cessare l’efficacia del contratto è individuato: la stipula del nuovo Ccnl.

Proprio per questo, nella controversia la Corte ha escluso che la clausola di ultrattività fosse indeterminata ai sensi dell’art. 1346 del Codice Civile, come invece sostenuto dai legali dell’associazione.

Perché prima del rinnovo il singolo datore non può recedere

Se questo è il quadro giuridico, il contratto collettivo non è un accordo a tempo indeterminato liberamente troncabile prima della scadenza fissata dalla clausola. La Suprema Corte chiarisce infatti che non è possibile recedere salvo una giusta causa che, nel caso esaminato, non era stata neppure prospettata dalle parti.

Inoltre, la facoltà di disdetta del contratto collettivo spetta alle parti stipulanti, vale a dire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La Corte precisa altresì che l’eccessiva onerosità del contratto dovuta alle difficoltà economiche dell’impresa non è una ragione sufficiente, di per sé, per poter recedere unilateralmente dal contratto collettivo e abbandonare le sue tabelle retributive, salva però:

l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n. 8994/2011; già prima Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).

Conseguenze del rinnovo del contratto collettivo

Momento decisivo è la scadenza del termine finale. Una volta intervenuto il rinnovo, il precedente Ccnl cessa di essere efficace e, in linea di principio, la singola azienda o datore di lavoro non deve esercitare un ulteriore recesso: è infatti la scadenza stessa del termine a determinare la fine dell’efficacia del vecchio contratto.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il rinnovo del Ccnl Sanità Privata era avvenuto l’8 ottobre 2020. La precedente disdetta comunicata dall’associazione nel gennaio dello stesso anno era, come visto, inefficace per il periodo anteriore a questa data.

Abbiamo appena detto che, una volta scaduto il termine, il recesso del singolo datore non sarebbe neppure necessario, ma salvo che — chiarisce la Cassazione — il contratto collettivo sia rinnovato dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il singolo datore. In questo caso, infatti, quest’ultimo sarà vincolato ad applicare il nuovo Ccnl in virtù del principio di rappresentanza sindacale.

Ricapitolando, nel caso concreto l’inosservanza delle regole ha comportato per l’associazione il rigetto del suo ricorso e la condanna alle spese del giudizio di Cassazione, tra compensi professionali, spese generali e accessori di legge.

Che cosa cambia per aziende e lavoratori

In generale la sentenza n. 20601/2026 della Cassazione non ha stabilito che un’azienda sia sempre e comunque obbligata, per qualsiasi periodo futuro, ad applicare un determinato Ccnl. Il principio è un po’ più preciso.

Quando il contratto collettivo contiene una clausola di ultrattività che ne collega l’efficacia al rinnovo, un qualsiasi datore non può anticiparne unilateralmente lo stop all’applicazione. Deve rispettare il termine previsto dalla stessa clausola.

Una disdetta illegittima può quindi produrre conseguenze economiche significative. A seconda della situazione concreta possono derivare l’obbligo di riconoscere ai lavoratori le differenze retributive rispetto ai trattamenti previsti dal Ccnl ancora applicabile, il versamento della collegata contribuzione previdenziale (un po’ come in un recente caso di licenziamento illegittimo) e, in caso di contenzioso, la condanna al pagamento delle spese di lite.

Per capire se sarà vincolato al nuovo Ccnl, il datore di lavoro dovrà verificare, al momento del rinnovo, se è ancora legato all’associazione datoriale che ha sottoscritto l’accordo. Se il rapporto associativo e di rappresentanza è ancora in essere, il nuovo Ccnl potrà quindi applicarsi al datore in virtù di questo vincolo. L’eventuale uscita dall’associazione dovrà avvenire nel rispetto delle regole e dei tempi previsti dal rapporto associativo.

La sentenza chiarisce però che il vincolo al Ccnl non dipende necessariamente dall’iscrizione all’associazione datoriale: può derivare anche da un comportamento concludente, come la continuata applicazione del contratto collettivo. È proprio quanto accaduto nel caso esaminato dalla Corte, nel quale l’associazione non era più iscritta a una delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie del Ccnl Sanità Privata, ma aveva continuato ad applicare il relativo Ccnl dopo il rinnovo, vincolandosi così al contratto.

In definitiva la pronuncia evidenzia l’importanza, per i datori di lavoro e gli uffici risorse umane delle aziende, di verificare attentamente sia il contenuto della clausola di ultrattività sia le regole che disciplinano l’adesione e il recesso dall’associazione datoriale, prima di interrompere l’applicazione di un Ccnl o procedere all’adozione di un contratto collettivo diverso.