Luglio sarà un mese denso di scadenze fiscali, con due giorni, il 16 e il 31, particolarmente dense di appuntamenti con l'Agenzia delle Entrate per i contribuenti e per le imprese

ANSA Sede dell'Agenzia delle Entrate

Il mese di luglio del 2025 sarà ricco di scadenze fiscali, sia per le imprese sia per i contribuenti. Oltre alle scadenze mensili che si ripetono ogni 30 giorni, ci saranno infatti anche una serie di adempimenti di periodo più lungo, a cui bisognerà prestare particolare attenzione per non eccedere i limiti e incorrere quindi in sanzioni.

Ci saranno due giornate particolarmente critiche, quelle del 16 e del 31 luglio, che includeranno buona parte delle scadenze del mese, ben 21 su 25.

Il calendario delle scadenze fiscali di luglio

Il calendario delle scadenze fiscali di luglio sarà particolarmente denso, con 25 scadenze in 31 giorni. Buona parte di queste però saranno concentrate in due giorni, il 16 e il 31 del mese, mentre le altre quattro saranno distribuite in questo modo:

1° luglio, registrazione dei contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro per gli affitti;

15 luglio, fatturazione differita del mese di giugno per chi paga l’Iva;

21 luglio, comunicazione dei dati del canone tv per le imprese elettriche;

30 luglio, versamento del saldo e acconto del 730 e del modello redditi.

Nei dettagli, la scadenza del 1° luglio riguarda i contraenti di contratti d’affitto che non abbiano scelto di pagare le tasse attraverso la cedolare secca. Dovranno pagare il versamento solo coloro che hanno stipulato contratti dal 1° giugno, o i contraenti di un contratto rinnovato tacitamente nella stessa data.

Per quanto riguarda il 730 e il modello redditi, il 30 luglio scade il primo acconto e il saldo con maggiorazione dello 0,40% e senza maggiorazione per i contribuenti Isa, per i forfettari e per i beneficiari del regime per l’imprenditoria giovane.

Le scadenze del 16 luglio

La prima data critica di luglio per il pagamento di imposte e tasse è il giorno 16. In questa giornata scadono infatti:

il versamento delle ritenute per i condomini sostituti d’imposta;

il versamento mensile dell’imposta sugli intrattenimenti;

il versamento delle ritenute per le imprese di assicurazione;

la registrazione dei corrispettivi Iva per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato;

la liquidazione e il versamento dell’Iva mensile;

la liquidazione e il versamento dell’Iva mensile per i soggetti che facilitano vendite a distanza;

il versamento della rata del saldo Iva 2024;

il versamento delle ritenute operate sui canoni degli affitti brevi;

il versamento delle ritenute sui proventi per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;

il versamento dell’imposta sostitutiva degli incrementi di produttività per i sostituti d’imposta;

il versamento delle ritenute per i sostituti d’imposta;

il versamento dell’Iva derivante dalla scissione dei pagamenti;

il versamento mensile dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Tutte le scadenze del 31 luglio

La seconda data critica arriva invece a fine mese, e si tratta del 31 luglio, giornata in cui scadono: