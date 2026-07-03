Con la riforma fiscale il prirez è già sparito e la no-tax area è salita, rendendo il prelievo sulle pensioni private estere tra i più bassi

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

123RF Per chi si gode la pensione in Croazia le tasse sono state ridotte

Il panorama internazionale della mobilità dei pensionati sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Il progressivo tramonto delle storiche tasse zero che per anni hanno caratterizzato i Paesi tradizionali di espatrio sta ridisegnando la mappa delle convenienze. Con la progressiva abolizione dei vecchi bonus fiscali, la ricerca di nuove mete stabili e vantaggiose è diventata una necessità per molti ex lavoratori.

In questo scenario di incertezza, molti contribuenti italiani hanno iniziato a guardare con crescente interesse verso l’Adriatico. Trasferirsi e ricevere la pensione in Croazia rappresenta oggi una delle scelte strategiche più sicure e geograficamente vicine per ottimizzare il proprio potere d’acquisto. Questo Paese, membro dell’Unione Europea e dell’Eurozona, offre un sistema di imposizione fiscale che storicamente ha previsto aliquote ridotte al 12% e 18% per i trattamenti pensionistici esteri, e che oggi si sta evolvendo verso scenari normativi ancora più competitivi e attrattivi.

Pensione in Croazia, la genesi delle aliquote al 12% e 18%

Per comprendere la convenienza del sistema croato è necessario fare un passo indietro e analizzare la struttura fiscale che ha reso questo Paese una meta appetibile. Fino a poco tempo fa, la normativa fiscale di Zagabria per i residenti non nativi prevedeva un regime di favore basato su un concetto molto semplice: il dimezzamento delle aliquote ordinarie sul reddito (porez na dohodak) per tutti i flussi derivanti da pensioni estere.

Mentre i redditi da lavoro subivano una tassazione standard, il calcolo per i pensionati si strutturava essenzialmente su due scaglioni principali:

un’ aliquota effettiva del 12% applicata sui redditi pensionistici posizionati nella fascia più bassa della contribuzione;

applicata sui redditi pensionistici posizionati nella fascia più bassa della contribuzione; un’aliquota del 18% per la quota di reddito superiore, destinata alle pensioni medio-alte.

A queste percentuali base si applicava storicamente il cosiddetto prirez, ovvero un’addizionale comunale calcolata come percentuale dell’imposta stessa. Il prirez variava significativamente a seconda del municipio prescelto: le località costiere dell’Istria e della Dalmazia applicavano tariffe moderate, mentre la capitale Zagabria manteneva l’aliquota comunale più alta del Paese. Nonostante l’aggiunta di questa micro-tassa locale, il carico fiscale complessivo per un cittadino italiano risultava drasticamente inferiore rispetto alla tassazione progressiva Irpef applicata in Italia. Questa enorme forbice percentuale ha trasformato la scelta di ricevere la pensione in Croazia in un’opzione di puro buonsenso finanziario.

L’evoluzione recente: la grande riforma fiscale e il nuovo corso delle tasse

I sistemi fiscali moderni sono organismi vivi, soggetti a continui aggiustamenti per rispondere alle dinamiche macroeconomiche regionali. Consapevole della necessità di semplificare l’apparato burocratico e di aumentare l’attrattività del Paese nei confronti dei capitali stranieri, il governo croato ha recentemente introdotto un’imponente riforma fiscale che ha ridisegnato i contorni del prelievo sulle pensioni estere, migliorando ulteriormente le condizioni di partenza per i pensionati privati rispetto alle vecchie aliquote del 12% e 18%.

I pilastri di questa svolta normativa si riassumono in tre punti fondamentali.

L’abolizione totale del Prirez

L’addizionale comunale è stata ufficialmente cancellata dall’ordinamento giuridico croato. Questa misura non solo ha azzerato una componente di spesa, ma ha eliminato alla radice le disparità di trattamento tra i vari comuni, rendendo il calcolo fiscale estremamente trasparente e prevedibile per chiunque decida di trasferirsi.

La rimodulazione delle aliquote standard al 10% e 15%

Con la cancellazione del vecchio sistema, l’imposta sulla previdenza privata estera è stata rimodulata al ribasso. Attualmente, il sistema si basa su due nuovi scaglioni:

un’ aliquota fissa del 10% per tutti i redditi pensionistici fino a un tetto massimo di 60.000 euro annui (una cifra che copre la stragrande maggioranza dei pensionati italiani, compresi i titolari di assegni medio-alti);

per tutti i redditi pensionistici fino a un tetto massimo di 60.000 euro annui (una cifra che copre la stragrande maggioranza dei pensionati italiani, compresi i titolari di assegni medio-alti); un’aliquota del 15% applicata esclusivamente sulla quota di reddito che eccede la soglia dei 60.000 euro.

L’innalzamento della no-tax area

Parallelamente al ribasso delle aliquote, il legislatore croato ha incrementato la deduzione personale di base (osobni odbitak). Questo significa che una quota mensile compresa tra i 560 e i 600 euro (pari a circa 6.720 – 7.200 euro annuali) è considerata totalmente esentasse. L’imposta del 10% o del 15% si applica solo sulla parte eccedente questa franchigia, riducendo l’aliquota reale o effettiva a livelli straordinariamente bassi.

Da quando partono le nuove regole? La linea temporale della riforma

Un aspetto fondamentale per chi sta pianificando il proprio trasferimento riguarda la decorrenza di queste misure. Non stiamo parlando di promesse future, ma di un quadro normativo già operativo che si è consolidato attraverso due tappe precise:

1° gennaio 2024 (l’avvio della riforma) . Questa data ha segnato la svolta strutturale con l’abolizione ufficiale del prirez (l’addizionale comunale) e lo slegamento del calcolo dalle vecchie aliquote, ridefinendo i poteri di prelievo dei singoli municipi;

. Questa data ha segnato la svolta strutturale con l’abolizione ufficiale del prirez (l’addizionale comunale) e lo slegamento del calcolo dalle vecchie aliquote, ridefinendo i poteri di prelievo dei singoli municipi; 1° gennaio 2025 (la stabilizzazione delle soglie). All’inizio del 2025 i parametri si sono ulteriormente assestati a favore del contribuente. La no-tax area è salita stabilmente a 600 euro mensili (7.200 euro annui) e lo scaglione massimo per poter godere del prelievo minimo al 10% è stato innalzato fino a 60.000 euro lordi annui.

Di conseguenza, chiunque sposti la propria residenza fiscale oggi rientra a pieno titolo in questo regime consolidato e certo. Discorso diverso vale invece per il progetto Tassazione Zero: in questo caso i tavoli negoziali tra i sindacati dei pensionati (come il SUH) e il governo di Zagabria sono in pieno svolgimento proprio in questi mesi, con l’obiettivo politico di inserire l’esenzione totale nei prossimi pacchetti di stabilità.

Il discrimine legale: pensioni private o pubbliche

Un errore comune e potenzialmente dannoso in cui incorrono molti contribuenti è pensare che il trasferimento all’estero garantisca benefici automatici a qualsiasi categoria di lavoratore in quiescenza. La normativa internazionale è invece rigidissima e si basa sul principio della natura del fondo erogatore.

Il quadro è regolato in modo bilaterale dalla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e la Croazia. Questo trattato internazionale divide i pensionati in due macro-categorie distinte.

I titolari di pensione private

Rientrano in questo gruppo tutti gli ex lavoratori del settore privato, i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti i cui contributi sono stati versati all’Inps o a casse previdenziali private. Per questa categoria, la Convenzione prevede che i redditi siano tassati esclusivamente nel Paese di residenza fiscale (la Croazia). Pertanto, questi soggetti possono richiedere la defiscalizzazione totale in Italia e l’applicazione delle aliquote agevolate croate.

I titolari di pensioni pubbliche

Rientrano in questo gruppo gli ex dipendenti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, delle forze dell’ordine, della sanità pubblica, della scuola e gli ex iscritti alla gestione Inpdap. Per motivi legati alla sovranità fiscale, la Convenzione stabilisce che le pensioni pubbliche debbano essere tassate esclusivamente alla fonte, cioè in Italia. Per un ex dipendente statale, di conseguenza, il trasferimento di residenza in Croazia non comporterà alcuna modifica o beneficio sul cedolino della pensione, che resterà soggetto alle aliquote Irpef nazionali.

L’iter burocratico e i requisiti dell’Agenzia delle Entrate

Per poter beneficiare legalmente dei vantaggi fiscali legati alla pensione in Croazia ed evitare contestazioni, accertamenti o sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana, non è sufficiente compiere un trasferimento formale o di facciata. Il fisco italiano monitora con estrema attenzione i flussi migratori e richiede il rispetto tassativo di requisiti sostanziali legati alla reale quotidianità del contribuente.

I passaggi e i requisiti obbligatori includono:

la regola dei 183 giorni . È il fulcro della residenza fiscale. Il pensionato deve risiedere fisicamente nel territorio croato per la maggior parte dell’anno solare, ovvero almeno 183 giorni (anche non consecutivi). Il conteggio viene verificato attraverso contratti, utenze e movimenti bancari;

. È il fulcro della residenza fiscale. Il pensionato deve risiedere fisicamente nel territorio croato per la maggior parte dell’anno solare, ovvero almeno 183 giorni (anche non consecutivi). Il conteggio viene verificato attraverso contratti, utenze e movimenti bancari; il centro degli interessi vitali . Il cittadino deve dimostrare che la propria vita si è effettivamente spostata in Croazia. Questo si traduce nella firma di un contratto di locazione a lungo termine o nell’acquisto di un immobile, nell’attivazione di utenze domestiche (luce, acqua, internet), nell’apertura di un conto corrente bancario locale e, idealmente, nello spostamento del nucleo familiare stretto;

. Il cittadino deve dimostrare che la propria vita si è effettivamente spostata in Croazia. Questo si traduce nella firma di un contratto di locazione a lungo termine o nell’acquisto di un immobile, nell’attivazione di utenze domestiche (luce, acqua, internet), nell’apertura di un conto corrente bancario locale e, idealmente, nello spostamento del nucleo familiare stretto; l’iscrizione all’Aire . Entro 90 giorni dal trasferimento, è obbligatorio registrarsi presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero tramite il portale consolare Fast It. Questo atto formalizza la perdita della residenza civile e fiscale in Italia.

. Entro 90 giorni dal trasferimento, è obbligatorio registrarsi presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero tramite il portale consolare Fast It. Questo atto formalizza la perdita della residenza civile e fiscale in Italia. la domanda di esportazione all’Inps. Una volta ottenuta la residenza fiscale croata e il codice fiscale locale (OIB), è necessario presentare all’Inps il modello EP-I1. Questo documento, validato dalle autorità fiscali croate, certifica lo status di residente all’estero e autorizza l’Inps a erogare la pensione al lordo delle tasse italiane.

Oltre le tasse: costo della vita, sanità e stile di vita

Scegliere la meta dove trascorrere gli anni della pensione non è solo una decisione matematica legata alle aliquote d’imposta. Il benessere quotidiano dipende in larga misura da fattori logistici, culturali e sociali. Sotto questo aspetto, la Croazia offre vantaggi competitivi che vanno ben oltre il risparmio fiscale.

A differenza di mete esotiche o oceaniche, la Croazia è raggiungibile dall’Italia in poche ore di auto (attraverso il confine di Trieste) o tramite traghetti e voli low-cost. Questo permette ai pensionati di non recidere i legami familiari e di rientrare in Italia in qualsiasi momento con estrema facilità.

La Croazia vanta tassi di criminalità tra i più bassi d’Europa. Città storiche come Rovigno, Parenzo, Zara o Spalato offrono un ambiente sereno, pulito, a misura d’uomo e caratterizzato da un clima mediterraneo eccezionale.

Sebbene l’introduzione dell’Euro abbia portato a un generale allineamento dei prezzi, la Croazia (specialmente al di fuori delle aree puramente turistiche e nei mesi invernali) garantisce un costo della vita inferiore del 20-30% rispetto alle grandi città italiane, in particolare per quanto riguarda gli affitti, le tasse sulla proprietà, i servizi locali e la ristorazione.

Essendo la Croazia un Paese membro dell’Ue, i pensionati italiani mantengono il diritto all’assistenza sanitaria gratuita o agevolata attraverso la presentazione della tessera Tean (Tessera Europea Assicurazione Malattia) o tramite il modulo S1, che permette l’iscrizione permanente al sistema sanitario croato (HZZO), garantendo cure mediche equiparate a quelle dei cittadini locali.