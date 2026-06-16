Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Il sogno di ogni pensionato italiano? Vedere accreditato sul proprio conto corrente l’importo della pensione esattamente per come è stato maturato: al lordo delle trattenute fiscali. Un miraggio in Italia, dove l’Irpef divora una fetta consistente dell’assegno previdenziale, ma una realtà a meno di un’ora di volo dall’Adriatico. Trasferire la pensione in Albania è diventata una delle strategie di pianificazione fiscale e geografica più calde degli ultimi anni.

Non si tratta di un escamotage per furbetti, bensì di un’opportunità pienamente legittima, regolata da convenzioni internazionali e da una legislazione albanese fortemente attrattiva. Tuttavia, il passaggio dal sogno alla realtà richiede il rispetto di paletti burocratici e fiscali rigidissimi. Se si sbaglia anche solo un passaggio, l’Agenzia delle Entrate italiana è pronta a bussare alla porta con accertamenti retroattivi e sanzioni pesanti.

Pensione in Albania: non si pagano tasse

Alla base del fenomeno della pensione in Albania a zero tasse c’è l’incontro tra due diverse legislazioni: la normativa interna albanese e il trattato bilaterale firmato con l’Italia per evitare le doppie imposizioni.

L’Albania ha introdotto una misura incredibile per attrarre capitali e residenti stranieri: un’aliquota d’imposta pari allo 0% sui redditi da pensione percepiti da cittadini stranieri che decidono di trasferire lì la propria residenza fiscale. A differenza di altri Paesi europei che in passato hanno offerto regimi agevolati (come il Portogallo con il vecchio schema NHR al 10%, o la Grecia al 7%), Tirana ha azzerato completamente il prelievo, e al momento questa misura non prevede una scadenza temporale.

Il secondo pilastro è la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Albania. L’articolo 18 di questo trattato stabilisce un principio cardine: le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in quello Stato. Di conseguenza, se un cittadino italiano sposta ufficialmente la propria residenza fiscale in territorio albanese, l’Italia perde il potere di tassare quel reddito, che passa sotto la giurisdizione di Tirana. E poiché la tassa albanese è dello 0%, l’assegno diventa interamente netto.

Lo spartiacque fondamentale: pensionati privati o pubblici

Questo è il punto nodale su cui molti contribuenti fanno confusione, rischiando gravi errori di valutazione. L’esenzione totale dalle tasse sulla pensione in Albania non si applica a chiunque. Esiste una distinzione netta tra dipendenti del settore privato e dipendenti del settore pubblico.

Pensionati privati

Chi ha maturato la propria pensione lavorando per aziende private, artigiani, commercianti o professionisti iscritti a casse autonome rientra pienamente nell’Articolo 18 della Convenzione. Per loro il percorso è lineare: l’Inps cessa di applicare le ritenute Irpef alla fonte e accredita l’importo lordo.

Pensionati pubblici

Per gli ex dipendenti statali, insegnanti, militari, dipendenti di ministeri o enti locali, le regole cambiano radicalmente. L’Articolo 19 della medesima Convenzione prevede che le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica siano tassabili esclusivamente nello Stato di origine (l’Italia). Pertanto, un ex dipendente pubblico che si trasferisce a Durazzo o Valona continuerà a subire la tassazione Irpef ordinaria italiana.

L’unico modo per un pensionato pubblico di azzerare le tasse in Italia è acquisire la cittadinanza albanese. Si tratta però di un percorso complesso, che richiede anni di residenza effettiva e il superamento di prove linguistiche e di integrazione.

Simulazione pratica: quanto si guadagna davvero?

Per capire l’impatto reale sulle tasche di un pensionato privato, è utile fare qualche calcolo matematico basato sugli scaglioni Irpef vigenti. Ipotizziamo il risparmio annuo generato dall’azzeramento delle tasse (senza contare le addizionali regionali e comunali, che aumenterebbero ulteriormente il vantaggio italiano).

Pensione lorda annua Irpef stimata in Italia Tasse in Albania Guadagno netto extra (Annuale) Guadagno mensile stimato 22.000 € (circa 1.830€ lordi/mese) ~ 5.060 € 0 € + 5.060 € ~ 420 € in più al mese 35.000 € (circa 2.900€ lordi/mese) ~ 8.890 € 0 € + 8.890 € ~ 740 € in più al mese 60.000 € (circa 5.000€ lordi/mese) ~ 18.440 € 0 € + 18.440 € ~ 1.530 € in più al mese

Come si nota, maggiore è la pensione lorda, più il trasferimento diventa economicamente dirompente. Su una pensione medio-alta, il risparmio equivale a ricevere dalle 3 alle 4 mensilità nette aggiuntive ogni anno.

Come evitare le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate italiana monitora con estrema attenzione i trasferimenti di residenza all’estero, specialmente verso Paesi a fiscalità agevolata. Per evitare che il trasferimento venga considerato fittizio (configurando il reato di evasione fiscale), non basta compilare dei moduli, ma bisogna modificare radicalmente la propria vita.

Il fisco italiano applica l’Articolo 2 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per essere considerati residenti all’estero, occorre rispettare tre requisiti stringenti e cumulativi per la maggior parte dell’anno solare (almeno 183 giorni, o 184 negli anni bisestili):

la presenza fisica, bisogna dimorare in Albania per oltre metà dell’anno. I registri delle frontiere e i timbri sui passaporti sono prove insindacabili;

l’iscrizione all’Aire, è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. La cancellazione dall’anagrafe del comune italiano è il primo passo formale obbligatorio;

il centro degli interessi vitali, è il punto su cui si concentrano i contenziosi. Il centro degli affari economici ma soprattutto degli affetti familiari deve essere in Albania.

I principali campanelli d’allarme (Red Flags) che attirano i controlli:

mantenere il medico di base in Italia: se si utilizza ancora il sistema sanitario nazionale italiano, per il fisco si è residenti in Italia. Deve essere revocato immediatamente;

utenze domestiche attive in Italia, una casa di proprietà lasciata a disposizione con consumi di luce, gas e acqua costanti fa presumere che la vita quotidiana si svolga ancora lì. Molto meglio affittarla o venderla;

nucleo familiare in Italia, se il pensionato si trasferisce a Valona ma la moglie e i figli restano nella casa di famiglia a Milano, il baricentro degli interessi affettivi rimane in Italia. La tassazione resterà italiana.

L’iter burocratico per trasferire la pensione in Albania

Il percorso amministrativo è rigoroso e non ammette scorciatoie. Si articola principalmente in quattro fasi.

Il visto d’ingresso e l’alloggio

Prima di partire, è necessario ottenere un contratto di locazione a lungo termine (almeno un anno) o acquistare un immobile in Albania. Il contratto d’affitto deve essere registrato e autenticato da un notaio locale. Questo documento serve a dimostrare la disponibilità di una dimora stabile.

Richiesta del permesso di soggiorno

L’Albania prevede un permesso specifico per i pensionati stranieri. Per ottenerlo, occorre presentare alla polizia di stato albanese una serie di documenti tradotti e apostillati:

cedolino della pensione (che attesti un reddito minimo di sicurezza, generalmente consigliato sopra i 1.000 euro al mese);

casellario giudiziale italiano pulito;

passaporto con validità residua adeguata;

polizza sanitaria privata, il sistema sanitario pubblico albanese non garantisce la copertura gratuita automatica agli stranieri. Una polizza privata idonea costa mediamente tra i 300 e i 600 euro all’anno, a seconda dell’età e del quadro clinico.

Iscrizione all’Aire

Entro 90 giorni dal trasferimento, il cittadino deve registrarsi presso il portale Fast It del Ministero degli Esteri per formalizzare l’iscrizione all’Aire tramite il consolato italiano in Albania.

Domanda di detassazione all’Inps

Ottenuti i documenti albanesi, il pensionato deve presentare all’Inps il modello EP-I/1. Questo modulo, redatto in doppia lingua e vidimato dalle autorità fiscali albanesi, certifica la nuova residenza fiscale e chiede formalmente l’applicazione del trattato contro le doppie imposizioni. Da quel momento, l’Inps inizierà a erogare la pensione al lordo.

Oltre le tasse: il costo della vita e l’impatto reale

L’azzeramento fiscale è la calamita principale, ma il vero moltiplicatore della ricchezza è il costo della vita. In Albania, il potere d’acquisto di un euro è quasi raddoppiato rispetto all’Italia.

Le città costiere come Valona, Saranda e Durazzo, o la stessa capitale Tirana, offrono costi per gli affitti di bilocali moderni o vicini al mare che oscillano tra i 300 e i 500 euro al mese. I servizi di ristorazione, i trasporti, le materie prime alimentari e i servizi alla persona sono stimati inferiori del 40% o 50% rispetto alla media italiana.

Ciò significa che trasferire una pensione in Albania non produce solo un risparmio fiscale netto, ma riduce drasticamente le uscite mensili fisse. Una pensione da 1.500 euro lordi, che in Italia si traduce in circa 1.200 euro netti faticando ad arrivare a fine mese nelle grandi città, in Albania diventa di 1.500 euro netti, permettendo uno stile di vita medio-alto in contesti marittimi o cittadini in forte espansione e modernizzazione.

In conclusione, il trasferimento è un’operazione finanziaria ed esistenziale di grande successo, a patto di affrontarla con estrema precisione burocratica e con la consapevolezza di dover recidere i legami quotidiani (e fiscali) con l’Italia.