Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Il Costa Rica non tassa la pensione Inps, ma l'Italia sì

Il sogno di molti pensionati italiani è quello di trasferirsi all’estero per godersi gli anni della quiescenza in un luogo esotico, sicuro e, possibilmente, con un carico fiscale più leggero rispetto a quello italiano. Tra le mete più gettonate degli ultimi anni spicca senza dubbio il Costa Rica, un Paese dell’America Centrale celebre per la sua stabilità politica, la natura incontaminata e la filosofia di vita della Pura Vida.

Tuttavia, quando si valuta un trasferimento a lungo termine, le considerazioni di carattere burocratico ed economico devono necessariamente prevalere sul fascino paesaggistico. Uno degli aspetti più discussi e spesso fraintesi riguarda proprio la pensione in Costa Rica e il particolare sistema fiscale adottato da questo Stato: il regime di tassazione territoriale. Vediamo nel dettaglio come funziona, quali sono i reali vantaggi economici e perché la situazione per i pensionati italiani richiede un’attenta pianificazione.

Pensione in Costa Rica: come funziona il regime fiscale

A differenza della maggior parte dei Paesi occidentali (inclusa l’Italia), che applicano il principio della tassazione mondiale (World Wide Taxation), il Costa Rica adotta un rigido sistema di tassazione territoriale. Secondo questo principio, lo Stato esercita la propria potestà tributaria esclusivamente sui redditi generati all’interno dei confini nacionais.

Di conseguenza, qualsiasi reddito prodotto all’estero da soggetti residenti nel Paese – siano essi cittadini costaricensi o espatriati – è totalmente esente da imposte locali. Questo regime si applica anche ai flussi finanziari di natura previdenziale: le pensioni percepite da fonti straniere non sono soggette ad alcuna trattenuta o imposta da parte del fisco costaricense (il Ministerio de Hacienda).

Dal punto di vista puramente locale, dunque, il Costa Rica si configura come un vero e proprio paradiso fiscale per chi vive di rendite estere o di previdenza internazionale. Il Paese non chiederà mai un solo centesimo sulla pensione maturata in Italia.

L’ostacolo burocratico: il rapporto con il fisco italiano

Se la normativa costaricense è lineare e vantaggiosa, la situazione si complica notevolmente quando entra in gioco l’Agenzia delle Entrate italiana. Per comprendere l’effettivo impatto economico di una pensione in Costa Rica, è fondamentale analizzare le regole che l’Italia applica ai contribuenti che si trasferiscono all’estero.

Per azzerare la tassazione alla fonte in Italia e pagare le imposte esclusivamente nel Paese di destinazione, il pensionato italiano deve soddisfare tre requisiti fondamentali:

trasferire la residenza anagrafica all’estero e iscriversi all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);

all’estero e iscriversi all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero); risiedere effettivamente nel Paese ospitante per la maggior parte dell’anno solare (almeno 183 giorni, che diventano 184 negli anni bisestili);

vivere in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

Ed è proprio sul terzo punto che si registra la principale criticità: l’Italia e il Costa Rica non hanno siglato alcun accordo contro le doppie imposizioni. Questa assenza di cooperazione convenzionale modifica radicalmente lo scenario pratico per chi riceve un assegno previdenziale dall’Italia.

La tassazione alla fonte delle pensioni italiane in Costa Rica

Mancando un trattato bilaterale, l’Inps (o l’ente previdenziale di riferimento) è obbligato ad applicare la normativa fiscale interna italiana. Ciò significa che l’assegno pensionistico continuerà a subire le trattenute Irpef alla fonte, esattamente come se il contribuente risiedesse ancora sul territorio italiano, a prescindere dall’avvenuta iscrizione all’Aire.

La situazione varia a seconda della tipologia di pensione percepita:

gli ex dipendenti privati e autonomi in pensione subiscono la tassazione alla fonte con le aliquote Irpef italiane vigenti. In Costa Rica è esente per il principio della territorialità. Di conseguenza, la pensione resta tassata in Italia; non si ottiene la defiscalizzazione, ma quantomeno non si subisce una doppia tassa;

gli ex dipendenti pubblici in pensione subiscono la tassazione alla fonte esclusiva in Italia per il principio dello Stato erogante. Non cambia nulla rispetto all’Italia, poiché le pensioni pubbliche restano per legge ancorate al fisco italiano quasi ovunque nel mondo.

per quanto riguarda le pensioni integrative e i fondi privati, il trattamento è variabile e dipende dalla natura del fondo e dalle modalità di riscatto. Essendo esente in Costa Rica, qui si aprono i margini di manovra più interessanti per la pianificazione fiscale internazionale.

Come si evince, l’obiettivo di defiscalizzare la propria pensione per incassarne l’importo lordo – dinamica comune a chi si trasferisce in Paesi come la Tunisia o l’Albania – non è realizzabile in Costa Rica per le pensioni degli ex dipendenti pubblici e privati.

La pianificazione previdenziale privata: uno spiraglio di convenienza

Una parziale eccezione a questo scenario rigido è rappresentata dalle rendite derivanti da fondi pensione integrativi o polizze previdenziali di natura privata (come PIP, fondi aperti o negoziali). A seconda della struttura finanziaria del prodotto e del modo in cui viene erogato il capitale o la rendita, questi flussi di reddito potrebbero non essere qualificati come pensioni in senso stretto da parte del fisco italiano nel momento in cui il soggetto è stabilmente residente all’estero.

In questi specifici contesti, sfruttando la totale esenzione sui redditi esteri garantita dal sistema territoriale, il pensionato potrebbe effettivamente azzerare o ridurre drasticamente la pressione fiscale su questa componente del proprio patrimonio. Per questa ragione, prima di pianificare il trasferimento, è altamente raccomandato consultare un commercialista specializzato in fiscalità internazionale.

Il visto Pensionado: requisiti e vantaggi burocratici

Nonostante i limiti legati all’Irpef italiana, il governo costaricense incentiva fortemente l’immigrazione di pensionati stranieri attraverso un programma di residenza dedicato, denominato appunto visto Pensionado. I requisiti per accedervi sono chiari e relativamente semplici rispetto agli standard di altri Paesi non europei:

reddito minimo certificato . È necessario dimostrare la titolarità di una pensione vitalizia o di un piano pensionistico permanente di importo non inferiore a 1.000 dollari statunitensi (USD) al mese. La soglia è cumulativa per i coniugi se l’assegno principale copre entrambi.

. È necessario dimostrare la titolarità di una pensione vitalizia o di un piano pensionistico permanente di importo non inferiore a 1.000 dollari statunitensi (USD) al mese. La soglia è cumulativa per i coniugi se l’assegno principale copre entrambi. documentazione richiesta. Occorre presentare il casellario giudiziale apostillato, il certificato di nascita e l’attestazione ufficiale dell’ente pensionistico (ad esempio l’Inps), debitamente legalizzata e tradotta in spagnolo.

Oltre a concedere il diritto di risiedere legalmente nel Paese, questo status offre l’accesso a importanti tutele e agevolazioni, come le esenzioni doganali sull’importazione di beni ed effetti personali per la casa (masserizie) e la possibilità di richiedere la patente locale senza dover ripetere l’esame da zero.

Sanità e costo della vita: il vero guadagno del pensionato

Se il calcolo puramente fiscale della pensione in Costa Rica non evidenzia un risparmio diretto sull’Irpef, perché migliaia di europei e statunitensi continuano a scegliere questo Paese? La risposta risiede nel potere d’acquisto e nel bilancio complessivo della qualità della vita.

Il sistema sanitario (CCSS)

La stabilità di un pensionato all’estero dipende in larga misura dall’efficienza dell’assistenza medica. Il Costa Rica vanta uno dei sistemi sanitari migliori e più strutturati dell’America Latina. I residenti stranieri con visto Pensionado hanno l’obbligo di iscriversi alla Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Il contributo mensile è calcolato in percentuale sul reddito dichiarato e garantisce una copertura medica pubblica totale, comprensiva di visite, esami specialistici, interventi e farmaci da ricetta, senza costi aggiuntivi rilevanti. Parallelamente, esiste un settore privato di altissimo livello (molti medici si sono formati negli Stati Uniti o in Europa) a costi decisamente inferiori rispetto alle assicurazioni sanitarie americane o alle cliniche private europee.

Il costo della vita reale

Sebbene il Costa Rica sia lo Stato più caro dell’America Centrale a causa della sua forte impronta turistica e della stabilità della moneta locale (il Colòn), per un pensionato italiano il potere d’acquisto medio rimane comunque vantaggioso rispetto all’Italia. Evitando le zone ultra-turistiche del Guanacaste o i quartieri d’élite della capitale San José, le spese quotidiane per la spesa alimentare (specie nei mercati locali, le Ferias del Agricultor), i trasporti, la ristorazione e la cura della persona possono risultare inferiori del 30% o 40% rispetto alle medie delle città del Nord o Centro Italia.

A chi conviene davvero la pensione in Costa Rica?

In conclusione, il trasferimento della propria pensione in Costa Rica non deve essere motivato da finalità di elusione o ottimizzazione fiscale selvaggia, poiché la mancanza di una convenzione bilaterale con l’Italia neutralizza i benefici del regime territoriale costaricense per la previdenza pubblica obbligatoria.

La scelta di trasferirsi in questo paradiso tropicale si rivela vincente per chi mette al primo posto fattori non monetari: un clima mite dodici mesi all’anno, una democrazia solida e senza esercito, ritmi quotidiani rilassati e un’ottima copertura sanitaria. Il risparmio economico non deriverà dall’azzeramento delle tasse, ma da uno stile di vita radicalmente diverso, più sostenibile e focalizzato sul benessere personale e sul contatto profondo con la natura.