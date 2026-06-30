Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quante tasse si pagano se si trasferisce la pensione a Malta

Trasferirsi all’estero per godersi gli anni della pensione a Malta è da tempo una delle opzioni più ambite dai pensionati italiani ed europei. L’arcipelago nel cuore del Mediterraneo offre un mix perfetto di clima mite, sicurezza, vicinanza all’Italia e, soprattutto, un ecosistema fiscale estremamente competitivo.

Fino a ieri, la rotta principale per i contribuenti senior era tracciata dal celebre Malta Retirement Programme (MRP), un regime speciale concepito appositamente per attrarre capitale e residenti stranieri attraverso una vantaggiosa flat tax del 15%. Tuttavia, il panorama legislativo maltese ha appena subito una metamorfosi epocale. L’introduzione delle recenti Legal Notice 52 e 53 ha ridisegnato i confini della convenienza fiscale per chi decide di trasferire la propria pensione a Malta, introducendo una formidabile alternativa a zero tasse che mette in discussione la supremazia dello stesso MRP.

Il Malta Retirement Programme (MRP): la certezza del 15%

Il Malta Retirement Programme resta lo strumento di punta per i patrimoni più consistenti. Si tratta di uno status fiscale speciale che garantisce un’aliquota fissa del 15% su tutti i redditi da pensione estera immessi nel Paese, proteggendo il contribuente dalle aliquote Irpef progressive ordinarie più elevate.

Tuttavia, l’accesso a questo programma non è universale e richiede il rispetto di parametri economici ben definiti:

per qualificarsi all’MRP , la pensione percepita all’estero deve costituire almeno il 75% del reddito imponibile complessivo del beneficiario a Malta;

, la pensione percepita all’estero deve costituire almeno il 75% del reddito imponibile complessivo del beneficiario a Malta; l’aliquota del 15% si applica unicamente sulla quota di pensione che viene effettivamente bonificata (rimessa) su un conto corrente maltese. I redditi generati all’estero e non trasferiti sull’isola non vengono toccati dalla tassazione locale;

il programma prevede un’imposta minima annuale. Il richiedente principale è tenuto a versare un’imposta minima garantita allo Stato pari a 7.500 euro all’anno. Qualora vi siano persone a carico (come il coniuge), è previsto un addizionale di 500 euro annui per ciascun dipendente.

I vincoli immobiliari e di presenza fisica dell’MRP

Oltre ai requisiti finanziari, l’MRP impone precisi obblighi logistici. Il pensionato deve possedere o locare un immobile sul territorio adibito a residenza principale, rispettando i seguenti tetti minimi di spesa:

in caso di affitto almeno 9.600 euro annui nelle zone Centro/Nord di Malta, che scendono a 8.750 euro a Gozo o nel Sud dell’isola;

almeno 9.600 euro annui nelle zone Centro/Nord di Malta, che scendono a 8.750 euro a Gozo o nel Sud dell’isola; in caso di acquisto un valore di mercato minimo di 275.000 euro (Centro/Nord) o 220.000 euro (Gozo e Sud).

Dal punto di vista della presenza fisica, non è possibile risiedere in un altro Paese estero per più di 183 giorni l’anno, e occorre mantenere una presenza a Malta di almeno 90 giorni annui (calcolati come media su un quinquennio). Infine, vige il divieto assoluto di svolgere attività di lavoro dipendente a Malta.

Pensione a Malta: la nuova residenza ordinaria a zero tasse

Se l’MRP ha rappresentato per anni lo standard dorato, i decreti attuativi Legal Notice 52 e 53 hanno introdotto una svolta radicale per chi punta alla pensione a Malta. Il governo maltese ha infatti completato la transizione verso un regime di esenzione totale per i residenti ordinari, modificando radicalmente i calcoli di convenienza.

A partire dall’anno fiscale corrente, la normativa prevede:

per chi sceglie la residenza ordinaria standard (senza aderire all’MRP), i redditi da pensione sono esenti da imposte al 100% fino al tetto massimo di 37.104 euro all’anno;

(senza aderire all’MRP), i redditi da pensione sono esenti da imposte al 100% fino al tetto massimo di 37.104 euro all’anno; se la pensione supera tale soglia, le aliquote ordinarie (da 0% a 35%) si applicano esclusivamente sulla quota eccedente i 37.104 euro;

la vecchia normativa sui rimborsi è stata abrogata e integrata direttamente nelle regole di esenzione. Ora, per i pensionati che applicano le aliquote coniugali (married rates) e hanno altri redditi imponibili oltre alla pensione, è previsto un credito d’imposta (tax rebate) fino a 540 euro.

Il vantaggio più evidente? Nessuna imposta minima di 7.500 euro. Chi rientra nel regime ordinario paga le tasse in base a quanto dichiara, beneficiando di una vastissima no-tax area.

Analisi comparativa: quale regime conviene scegliere?

L’introduzione della nuova esenzione ordinaria spacca di fatto il mercato in due segmenti ben distinti. La scelta della strategia per trasferire la pensione a Malta dipende oggi quasi interamente dall’ammontare dell’assegno pensionistico.

Parametro Malta Retirement Programme (MRP) Nuova Residenza Ordinaria Aliquota fissa 15% No (progressiva da 0% a 35%) Soglia di esenzione (0%) Non prevista Fino a 37.104 € Imposta minima annuale 7.500 € (fissi) 0 € Vincoli immobiliari Minimi d’affitto/acquisto rigidi Libero mercato (autosufficienza) Target ideale Pensioni elevate (> 60.000 €) Pensioni medio-basse (< 50.000 €)

La pensione media (es. 40.000 euro lordi)

Con l’MRP, il pensionato applicherebbe il 15% (6.000 euro), ma sarebbe comunque costretto a versare la tassa minima di 7.500 euro, a cui si aggiungono i costi per gli affitti vincolati.

Con la residenza ordinaria, i primi 37.104 euro sono totalmente esenti. Le tasse verranno pagate solo sui restanti 2.896 euro con aliquote minime. Il carico fiscale reale scende quasi a zero.

In questo caso la residenza ordinaria è la scelta migliore dal punto di vista economico.

La pensione d’oro (es. 90.000 euro lordi)

Con la residenza ordinaria, superata la no-tax area di 37.104 euro, i restanti 52.896 euro subirebbero la forte progressione delle aliquote maltesi, arrivando a toccare lo scaglione del 35%.

Con l’MRP, l’impatto fiscale totale si ferma al 15% sull’intero ammontare rimesso. Pur pagando più della tassa minima, la tassazione piatta protegge il capitale.

L’MRP resta la scelta migliore.

Costi accessori e il nodo delle pensioni pubbliche

Nel pianificare il trasferimento della pensione a Malta, i nodi fiscali non sono gli unici da sciogliere. È necessario mappare con precisione i costi collaterali e la natura giuridica della pensione stessa.

I pensionati europei hanno diritto all’assistenza sanitaria pubblica maltese tramite il Modulo S1. Tuttavia, per via delle liste d’attesa, molti optano per polizze assicurative private globali (obbligatorie tra l’altro per l’MRP), il cui costo può oscillare tra i 1.500 e i 3.500 euro annui in base all’età e alle coperture.

Un dettaglio cruciale per i contribuenti italiani riguarda la natura dell’ente previdenziale. In virtù del trattato contro le doppie imposizioni italo-maltese, le pensioni dei dipendenti pubblici restano tassate alla fonte in Italia. Di conseguenza, i vantaggi dell’MRP o della nuova esenzione ordinaria si applicano esclusivamente alle pensioni degli ex dipendenti privati.

In conclusione, Malta si conferma nel panorama europeo come un paradiso d’attracco per la terza età, ma la scelta non è più unidirezionale. Se per i grandi patrimoni il Malta Retirement Programme offre uno scudo solido al 15%, per la classe media dei pensionati privati il nuovo regime ordinario a zero tasse fino a 37.104 euro rappresenta una rivoluzione impossibile da ignorare.