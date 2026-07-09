Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Il sogno di molti pensionati italiani? Trasferirsi in un luogo dove il clima è mite tutto l’anno, il costo della vita permette di raddoppiare il potere d’acquisto del proprio assegno previdenziale e, soprattutto, dove il fisco non bussa alla porta. Se fino a qualche anno fa le mete europee come il Portogallo o l’Albania dominavano le classifiche del buen retiro, oggi lo sguardo di chi cerca una svolta radicale si spinge oltreoceano. Tra le destinazioni più competitive a livello globale spicca il Sudamerica e, in particolare, un piccolo Stato che sta riscrivendo le regole dell’attrattività per la terza età: l’Ecuador.

Trasferirsi e vivere la propria pensione in Ecuador non è solo una scelta di vita legata all’esotismo o alla natura incontaminata delle Ande e delle Galápagos, ma rappresenta una vera e propria strategia di pianificazione finanziaria. Il Paese offre infatti un ecosistema normativo e fiscale unico, capace di tutelare i risparmi di una vita e garantire uno standard qualitativo altissimo a costi contenuti.

Pensione in Ecuador: tassazione territoriale e zero imposte

Il motivo principale per cui la pensione in Ecuador è diventata un trend in forte crescita tra gli expat occidentali risiede nel sistema fiscale. Il Paese applica un principio di tassazione territoriale mitigato combinato con specifiche esenzioni per i residenti stranieri non attivi lavorativamente nel territorio nazionale.

Cosa significa concretamente per un pensionato italiano? Significa che tutti i redditi generati al di fuori dei confini ecuadoriani non sono soggetti a tassazione da parte del fisco locale (Servicio de Rentas Internas – SRI). Le pensioni erogate dall’Inps o da casse previdenziali private, così come le rendite da investimenti finanziari, i dividendi societari o i canoni di locazione derivanti da immobili situati in Italia o in altri Paesi, sono esentasse in Ecuador.

A questo si aggiunge l’importanza dei trattati internazionali. L’Ecuador ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni con numerosi Paesi, tra cui l’Italia. Grazie a questi accordi, un cittadino italiano che trasferisce la propria residenza fiscale in Ecuador può richiedere all’Inps la defiscalizzazione della pensione alla fonte. L’assegno previdenziale viene così pagato dall’Italia al lordo delle tasse italiane e, una volta accreditato in Ecuador, non subisce alcuna trattenuta locale. Il risultato è un incremento netto e immediato della disponibilità liquida mensile, che in molti casi può variare dal 20% al 40% in più rispetto a quanto percepito in patria.

Come ottenere il visto: la Visa de Jubilado

Per poter beneficiare di questo paradiso fiscale e legale, è necessario regolarizzare la propria posizione migratoria. Il governo ecuadoriano ha istituito un canale preferenziale e burocraticamente snello: la Visa de Residencia Temporal de Jubilado (Visto per Pensionati).

I requisiti per accedere a questo visto sono chiari e, se confrontati con altre mete internazionali, decisamente accessibili:

dimostrazione del reddito vitalizio . Il richiedente deve dimostrare di percepire una pensione legale e permanente. La soglia economica minima è parametrata sul salario minimo locale e solitamente si aggira tra i 1.350 e i 1.500 dollari statunitensi mensili. Per ogni familiare a carico (ad esempio il coniuge), la cifra richiesta aumenta di una piccola quota fissa (circa 250 dollari);

. Il richiedente deve dimostrare di percepire una pensione legale e permanente. La soglia economica minima è parametrata sul salario minimo locale e solitamente si aggira tra i 1.350 e i 1.500 dollari statunitensi mensili. Per ogni familiare a carico (ad esempio il coniuge), la cifra richiesta aumenta di una piccola quota fissa (circa 250 dollari); fedina penale . È necessario presentare il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti legalizzato, apostillato e tradotto in spagnolo, che attesti l’assenza di precedenti penali negli ultimi cinque anni;

. È necessario presentare il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti legalizzato, apostillato e tradotto in spagnolo, che attesti l’assenza di precedenti penali negli ultimi cinque anni; copertura sanitaria. La legge ecuadoriana impone a tutti i residenti stranieri di stipulare un’assicurazione sanitaria. È possibile optare per una polizza privata locale (molto economiche) o iscriversi al sistema di previdenza sociale pubblico (IESS), che offre una copertura totale a fronte di un contributo mensile percentuale basso.

Il visto temporaneo ha una durata di due anni, dopodiché il pensionato può richiedere la residenza permanente, consolidando definitivamente il proprio status nel Paese.

Il welfare costituzionale per gli over 65

L’aspetto che più sorprende chi decide di trasferirsi e godersi la pensione in Ecuador è il livello di rispetto e tutela che lo Stato riserva alla popolazione anziana. La Costituzione ecuadoriana sancisce i Beneficios de la Tercera Edad, un pacchetto di agevolazioni economiche e sociali a cui hanno diritto, per legge, tutti i cittadini e i residenti stranieri che abbiano compiuto 65 anni.

Questi vantaggi non sono simbolici, ma incidono profondamente sulle spese quotidiane:

gli over 65 hanno diritto alla restituzione dell’Iva (Devolución del IVA) pagata sugli acquisti di beni e servizi per uso personale (cibo, abbigliamento, medicinali, alloggio). La procedura si effettua online sul sito del fisco e prevede l’accredito diretto sul conto corrente bancario fino a un tetto massimo mensile molto generoso;

(Devolución del IVA) pagata sugli acquisti di beni e servizi per uso personale (cibo, abbigliamento, medicinali, alloggio). La procedura si effettua online sul sito del fisco e prevede l’accredito diretto sul conto corrente bancario fino a un tetto massimo mensile molto generoso; la riduzione del 50% sul costo dei biglietti per i trasporti pubblici stradali e sui voli aerei nazionali . Lo stesso sconto del 50% si applica agli ingressi per cinema, teatri, musei ed eventi sportivi;

. Lo stesso sconto del 50% si applica agli ingressi per cinema, teatri, musei ed eventi sportivi; le bollette della luce, dell’acqua e del telefono fisso (entro soglie di consumo standard volte a coprire i bisogni di una famiglia) beneficiano di una riduzione della tariffa pari al 50% ;

; forti riduzioni o esenzioni totali sulle tasse municipali e sulle imposte sulla proprietà immobiliare;

in Ecuador la cortesia è legge. Banche, supermercati, uffici pubblici e aeroporti dispongono di corsie preferenziali (ventanilla preferencial) dedicate agli anziani, dove è vietato farli attendere in coda.

Il fattore valutario e il costo della vita

Un altro elemento cruciale da monitorare quando si pianifica un trasferimento all’estero è il rischio di cambio. Molti Paesi emergenti offrono un basso costo della vita ma sono afflitti da inflazione galoppante e svalutazione monetaria. L’Ecuador ha risolto questo problema alla radice: la moneta ufficiale del Paese è il Dollaro Statunitense.

Per un pensionato europeo, questo significa eliminare l’instabilità. Inoltre, il potere d’acquisto del dollaro in Ecuador è nettamente superiore rispetto agli Stati Uniti o all’Europa. Secondo i principali indici internazionali sul costo della vita (come Numbeo), vivere in Ecuador costa mediamente il 45% in meno rispetto all’Italia, con punte del 60% in meno per quanto riguarda il mercato degli affitti.

Con una pensione netta di 1.500 o 2.000 dollari al mese, una coppia può permettersi un appartamento di lusso in un quartiere residenziale, cenare regolarmente nei migliori ristoranti, mantenere un aiuto domestico part-time e viaggiare, conducendo uno stile di vita che in Italia richiederebbe entrate doppie o triple.

Le mete preferite dagli expat: dove stabilirsi?

L’Ecuador è un Paese geograficamente diversificato, diviso tra la costa pacifica, le vette andine e la foresta amazzonica. Questa varietà consente a chiunque di trovare il proprio microclima ideale.

La capitale culturale ed economica degli expat è indubbiamente Cuenca. Situata sulle Ande a circa 2.500 metri di altitudine, offre un clima primaverile tutto l’anno (che azzera i costi di riscaldamento e aria condizionata), un’architettura coloniale patrimonio Unesco, una sicurezza superiore alla media nazionale e una comunità di pensionati stranieri coesa e attiva.

Per chi preferisce il mare, località come Salinas o Manta offrono moderni complessi residenziali affacciati sull’oceano a prezzi competitivi, mentre la cittadina di Vilcabamba è internazionalmente famosa come la valle della longevità, ideale per chi cerca uno stile di vita rurale, biologico e a stretto contatto con la natura.

Elementi da considerare e gestione dei rischi

Negli ultimi anni, l’Ecuador ha affrontato complesse dinamiche di sicurezza interna, legate principalmente al narcotraffico in alcune specifiche aree portuali e di confine (come la città di Guayaquil). Tuttavia, le zone andine (come la citata Cuenca) e i circuiti residenziali degli expat rimangono oasi relativamente tranquille, presidiate e sicure.

Inoltre, sebbene la burocrazia per la Visa de Jubilado sia lineare, è fortemente consigliabile affidarsi a un legale locale o a un’agenzia specializzata in ricollocamento per evitare ritardi nella traduzione e nell’apostillazione dei documenti italiani.