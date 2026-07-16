Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Se si incassa la pensione a Panama non si pagano le tasse

Vivere la terza età in un paradiso tropicale, circondati dal mare, con un costo della vita accessibile e, soprattutto, senza pagare un solo euro di tasse sulla propria rendita pensionistica. Sembra un sogno, ma per molti italiani è una realtà concreta. Tra le mete più ambite a livello globale per il trasferimento dei senior, una in particolare continua a dominare le classifiche internazionali degli espatriati: parliamo del trasferimento in pensione a Panama.

Ma cosa rende questo piccolo Stato dell’America Centrale così attrattivo? La risposta risiede in un mix perfetto tra stabilità economica reale e un sistema fiscale unico al mondo basato sul principio della tassazione territoriale.

Pensione a Panama: come funziona la tassazione territoriale

A differenza dell’Italia e della maggior parte dei Paesi occidentali, che applicano il principio della tassazione mondiale (World Wide Taxation), Panama adotta una logica rigorosamente territoriale.

Questo significa che lo Stato panamense applica le imposte esclusivamente sui redditi generati all’interno dei propri confini geografici. Qualsiasi reddito prodotto all’estero – come i dividendi internazionali, le rendite da investimenti esteri o, appunto, la pensione a Panama erogata da un istituto previdenziale straniero – è esentasse (0%).

Un vantaggio non da poco: questa esenzione totale non è un bonus temporaneo a scadenza o un incentivo limitato nel tempo, ma un pilastro strutturale e permanente della costituzione fiscale del Paese.

Il programma Visa de Pensionado e i bonus della Ley 6

Per attrarre i pensionati internazionali, lo Stato ha istituito un visto specifico denominato Visa de Pensionado. Per accedervi, il requisito principale è dimostrare una pensione vitalizia minima di 1.000 dollari mensili (a cui vanno aggiunti 250 dollari per ogni eventuale familiare a carico).

Oltre alla tassazione zero sui redditi esteri, l’ottenimento di questo visto (valido a vita) sblocca i benefici della famosa Ley 6, una legge nazionale che garantisce ai titolari una serie di sconti reali e legalmente vincolanti sull’economia locale. Ecco i principali:

sconto del 25% nei ristoranti e del 15% nei fast-food;

50% di sconto su cinema, teatri e spettacoli;

25% di sconto sui voli internazionali (purché acquistati a Panama e con partenza dal Paese) e 30% sui trasporti interni (bus, treni, traghetti);

sconti dal 30% al 50% per i soggiorni alberghieri;

20% di sconto sulle visite mediche e sui farmaci, e 15% sui ricoveri ospedalieri.

A questo si aggiunge l’obbligo per banche e uffici pubblici di offrire una corsia preferenziale (fila preferencial) per i pensionati, azzerando di fatto i tempi di attesa burocratici.

La corsia preferenziale per gli italiani

I cittadini italiani godono di un ulteriore, enorme vantaggio rispetto ad altre nazionalità. Grazie a uno storico Trattato di Amicizia tra Italia e Panama (in vigore dal 1968), gli italiani possono ottenere la residenza permanente attraverso una procedura semplificata che non richiede necessariamente i grandi investimenti immobiliari o societari previsti per gli altri stranieri. I requisiti base prevedono la cittadinanza italiana, la dimostrazione di voler avviare un’attività economica o professionale e l’apertura di un conto corrente in una delle solide banche locali (Panama vanta una delle reti finanziarie più importanti dell’America Latina).

Attenzione alla trappola fiscale: il ruolo del Fisco italiano

Se Panama rappresenta la meta ideale sulla carta, il trasferimento della propria pensione a Panama richiede una pianificazione studiata a tavolino per evitare pesanti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana.

La distinzione tra pensioni pubbliche e private

Le agevolazioni fiscali non sono uguali per tutti. In base alle convenzioni internazionali, solo i titolari di pensioni private (ex dipendenti privati Inps, artigiani, commercianti) possono richiedere la defiscalizzazione all’origine in Italia, ricevendo l’assegno al lordo a Panama (dove pagheranno lo 0%). Le pensioni pubbliche (ex INPDAP, statali), salvo rarissime eccezioni, restano tassate alla fonte in Italia indipendentemente dal Paese di residenza.

La presunzione di residenza e l’onere della prova

Panama è inclusa nelle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata per l’Italia. Ciò significa che, in caso di trasferimento, per il fisco italiano scatta la presunzione di residenza in Italia (Art. 2, comma 2-bis del Tuir). L’onere della prova si inverte: non sarà l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il pensionato vive in Italia, ma dovrà essere il contribuente a dimostrare, con prove documentali schiaccianti, di aver trasferito stabilmente il centro dei propri affetti, interessi economici e vita quotidiana a Panama.

Per farlo in modo legale e sicuro è fondamentale:

iscriversi tempestivamente all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);

soggiornare nel Paese per almeno 183 giorni l’anno;

recidere i legami significativi in Italia (chiusura di conti correnti principali, vendita o locazione continuativa di immobili di proprietà).

Costo della vita e mercato immobiliare: cosa aspettarsi

Oltre ai vantaggi fiscali, la sostenibilità pratica è il vero punto di forza di Panama. Sebbene la capitale offra standard e costi da grande metropoli nei quartieri più esclusivi, il mercato immobiliare resta flessibile. È possibile trovare ottime soluzioni in affitto a lungo termine a prezzi competitivi sia nelle località balneari sia nelle province interne. La vita quotidiana beneficia di servizi moderni, una rete internet eccellente e un accesso facilitato ai beni di consumo. Questa combinazione tra stile di vita occidentale e costi gestibili permette ai pensionati di ottimizzare il proprio budget, garantendo un benessere superiore rispetto agli standard europei.

Stabilità e qualità della vita: Panama nel 2026

I dati macroeconomici confermano la solidità del Paese: le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale evidenziano una crescita costante del Pil (intorno al 4%) e un’inflazione sotto controllo (al 2%). La presenza del Canale di Panama garantisce un flusso continuo di economia reale legata alla logistica e ai servizi finanziari internazionali.

Non è un caso che il Paese si sia posizionato al primo posto assoluto al mondo nell’Expat Insider di InterNations, con il 94% dei residenti internazionali ampiamente soddisfatto della scelta. Oltre alla futuristica capitale Panama City, con i suoi quartieri luxury come Punta Pacifica, molti expat scelgono Boquete, una località montana a 1.000 metri d’altezza famosa per il clima fresco e i ritmi rilassati.

In conclusione, trasferirsi in pensione a Panama è un’opportunità straordinaria per aumentare drasticamente il proprio potere d’acquisto e azzerare le tasse sulla pensione privata. Tuttavia, per evitare contestazioni di residenza fittizia, il trasferimento non deve essere una mera scorciatoia burocratica, ma un progetto di vita reale, consapevole e pianificato nei minimi dettagli.