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ANSA Secondo una simulazione della Uil, le partite Iva in regime forfettario pagano oltre 10mila euro di tasse in meno su 60mila euro di imponibile

Le partite Iva in regime forfettario pagano fino a oltre 10mila euro di tasse in meno rispetto alla tassazione ordinaria su un reddito imponibile di 60mila euro. È quanto emerge da una simulazione della Uil, che mette a confronto l’imposta sostitutiva del 15% prevista per gli autonomi con l’Irpef e le addizionali locali. Secondo il sindacato, il diverso trattamento fiscale produce un divario teorico di gettito superiore a 4,2 miliardi di euro. L’analisi arriva durante il confronto sulla Legge di Bilancio 2027 e riapre il dibattito sulle risorse destinate alla sanità pubblica.

Partite Iva e dipendenti, quante tasse si pagano

La simulazione della Uil evidenzia come la differenza tra il regime forfettario e la tassazione ordinaria aumenti al crescere del reddito imponibile. Con 15mila euro di imponibile, un contribuente forfettario versa 2.250 euro di imposta sostitutiva, mentre il prelievo ordinario lordo, comprese le addizionali medie, raggiunge 3.748 euro. Il risparmio teorico è quindi di 1.498 euro. Il divario cresce nelle fasce di reddito successive:

20mila euro: 2.042 euro di differenza;

40mila euro: 5.397 euro di differenza;

60mila euro: 10.602 euro di differenza;

85mila euro: 18.373 euro di differenza.

Il confronto considera l’Irpef lorda e non comprende le detrazioni fiscali che possono ridurre le imposte effettivamente pagate dai dipendenti. Inoltre, non rappresenta un confronto completo tra il carico fiscale e contributivo delle due categorie.

Flat tax al 15%, il divario fiscale supera 4,2 miliardi di euro

Secondo i dati del ministero dell’Economia relativi all’anno d’imposta 2024, oltre 1,8 milioni di contribuenti hanno applicato l’imposta sostitutiva, generando entrate per 3,79 miliardi di euro. Il reddito medio imponibile dichiarato dai forfettari è pari a 17.180 euro. La Uil ha ricostruito statisticamente la distribuzione dei redditi e simulato l’applicazione delle aliquote Irpef progressive e delle addizionali locali. Il risultato è un gettito lordo teorico di 8,05 miliardi di euro, superiore di 4,26 miliardi rispetto a quello effettivo. La cifra non corrisponde però alle entrate che lo Stato potrebbe recuperare eliminando il regime forfettario. Il calcolo non considera le detrazioni fiscali né i possibili cambiamenti nelle scelte dei contribuenti.

La proposta della Ui

La Uil chiede una revisione del sistema fiscale per ridurre le differenze di trattamento tra lavoratori autonomi e dipendenti. “Gran parte del prelievo progressivo grava sulle spalle di lavoratori dipendenti e pensionati”, afferma Santo Biondo, segretario confederale della Uil. Il sindacato richiama l’articolo 53 della Costituzione, che stabilisce il principio di progressività del sistema tributario, collegando il tema anche al finanziamento della sanità pubblica.

“Quando nella legge di bilancio si fatica a reperire anche un miliardo in più per il Fondo sanitario nazionale, risulta incomprensibile un trattamento fiscale di favore così esteso”, sostiene Biondo. Tra le richieste della Uil figurano il superamento dell’attuale regime forfettario, una riduzione del prelievo su salari e pensioni e maggiori controlli sulle false partite Iva. Si tratta di lavoratori formalmente autonomi che svolgono attività in condizioni di sostanziale subordinazione, senza le tutele previste per i dipendenti. Per chi avvia un’effettiva attività autonoma, il sindacato propone invece semplificazioni burocratiche e agevolazioni economiche mirate e temporanee.