Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quanto si guadagna al mese con la partita IVA forfettaria?

Uno degli errori più insidiosi per chi decide di aprire una partita IVA forfettaria – o per chi valuta di lasciare un contratto da lavoratore dipendente – riguarda la confusione tra incasso lordo e stipendio netto. L’idea diffusa che basti dividere il fatturato annuo per dodici mesi porta spesso a brutte sorprese alla prima scadenza tributaria.

Il regime forfettario rappresenta indubbiamente il regime fiscale più vantaggioso attualmente disponibile in Italia per i lavoratori autonomi: niente IVA applicata in fattura, nessuna ritenuta d’acconto (salvo rare eccezioni), gestione contabile semplificata e una tassazione sostitutiva pari al 5% per i primi cinque anni di startup, che sale al 15% a regime. Eppure, tra coefficienti di redditività settoriali, contributi previdenziali obbligatori e costi fissi di gestione, quanto serve incassare realmente per garantirsi un potere d’acquisto equivalente a 2.000 euro netti al mese (ossia 24.000 euro puliti all’anno)? La risposta dipende strettamente dall’inquadramento e dalla cassa di appartenenza.

Partita Iva forfettaria: come si passa dal lordo al netto

Per comprendere le simulazioni numeriche, occorre chiarire come il fisco calcola le somme dovute da chi opera in regime forfettario. A differenza della contabilità ordinaria, dove le tasse si pagano sulla differenza tra ricavi e costi documentati da scontrini e fatture d’acquisto, nel forfettario le spese reali non si scaricano.

Il meccanismo si regge su tre passaggi sequenziali:

il coefficiente di redditività. A ogni codice ATECO è associata una percentuale fissa. Se un’attività ha un coefficiente del 78%, significa che il fisco presume che il 22% del fatturato se ne vada in spese vive (che non vengono tassate) e che il restante 78% costituisca il reddito imponibile lordo;

i contributi previdenziali. La quota previdenziale obbligatoria (da versare all’INPS o alla propria Cassa professionale) si calcola applicando le rispettive aliquote a tale imponibile lordo;

l’imposta sostitutiva (5% o 15%). La flat tax si applica solo dopo aver sottratto dall’imponibile lordo i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno d’imposta (principio di cassa).

Questo abbattimento incrociato rende il calcolo non lineare: versare più contributi riduce la base imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva.

I 3 profili più comuni a confronto

Per fornire indicazioni concrete e rappresentative del mercato del lavoro autonomo, abbiamo selezionato tre figure professionali ad altissima diffusione, caratterizzate da regole previdenziali e fiscali completamente differenti.

Il freelance digitale e il consulente (Gestione Separata INPS)

Profili tipo: social media manager, copywriter, sviluppatore web senza cassa, consulente di marketing, project manager.

Questa platea rappresenta il cuore pulsante delle nuove aperture di partita IVA forfettaria. Per la maggior parte dei consulenti e professionisti senza albo, il codice ATECO assegna un coefficiente di redditività del 78%. La previdenza fa capo alla Gestione Separata INPS, la cui aliquota ordinaria per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 26,07%.

Con aliquota startup al 5% (primi 5 anni):

il fatturato lordo annuo richiesto è di 32.200 euro (circa 2.680 euro al mese);

imponibile lordo (78%) pari a 25.116 euro;

i contributi Gestione Separata (26,07%) sono pari a 6.548 euro;

l’imponibile netto (25.116 euro – 6.548 euro) è di 18.568 euro;

l’imposta sostitutiva (5% di 18.568 euro) è 928 euro;

il netto annuo reale è pari a 24.724 euro (pari a circa 2.060 euro netti al mese).

Con aliquota a regime al 15%:

il fatturato lordo annuo richiesto è di 35.500 euro (circa 2.960 euro al mese);

imponibile lordo (78%) è pari a 27.690 euro;

i contributi Gestione Separata (26,07%) sono pari a 7.219 euro;

l’imponibile netto (27.690 euro – 7.219 euro) è di 20.471 euro;

l’imposta sostitutiva (15% di 20.471 euro) è di 3.071 euro;

il netto annuo reale è pari a 25.210 euro (pari a circa 2.100 euro netti al mese).

L’artigiano e il tecnico di servizi (Gestione IVS Artigiani)

Profili tipo: elettricista, idraulico, manutentore, installatore, fotografo/videomaker iscritto all’albo artigiani.

Il mondo dell’artigianato e dei servizi manuali beneficia di un coefficiente di redditività più favorevole: 67% (il fisco riconosce un 33% di spese a monte). Il vero nodo è la Gestione Artigiani INPS, che prevede un contributo fisso sul minimale obbligatorio di circa 4.400-4.600 euro all’anno, dovuto anche in assenza di incassi, fino a un tetto di reddito di circa 18.400 euro, oltre il quale si applica l’aliquota a percentuale (circa 24%).

Con aliquota startup al 5%:

il fatturato lordo annuo richiesto è pari a 29.500 euro (circa 2.460 euro al mese);

l’imponibile lordo (67%) si attesta su 19.765 euro;

i contributi INPS (quota fissa minimale + quota eccedenza) sono pari a circa 4.800 euro;

l’imponibile netto (19.765 euro – 4.800 euro) è pari a 14.965 euro;

l’imposta sostitutiva (5%) è di 748 euro;

il netto annuo reale è pari a 23.952 euro (circa 2.000 euro netti al mese).

Con aliquota a regime al 15%:

il fatturato lordo annuo richiesto è pari a 32.000 euro (circa 2.670 euro al mese);

l’imponibile lordo (67%) è di 21.440 euro;

i contributi INPS sono di circa 5.200 euro;

l’imponibile netto (21.440 euro – 5.200 euro) è pari a 16.240 euro;

l’imposta sostitutiva (15%) è pari a 2.436 euro;

il netto annuo reale è pari a 24.364 euro (circa 2.030 euro netti al mese).

Il professionista con cassa autonoma: il caso dell’architetto (Inarcassa)

Profili tipo: architetti, pianificatori, paesaggisti e ingegneri liberi professionisti.

Chi esercita una professione ordinistica regolamentata non versa i contributi all’INPS, ma alla propria cassa di previdenza autonoma. Nel caso dell’architetto con partita IVA forfettaria, il codice ATECO assegna un coefficiente di redditività del 78%.

La previdenza fa capo a Inarcassa, che applica un’aliquota per il contributo soggettivo ordinario pari al 14,5% calcolato sul reddito professionale netto. È previsto anche un contributo integrativo del 4%, che però viene addebitato direttamente in fattura al committente: l’architetto si limita a incassarlo e riversarlo alla Cassa, senza che questo incida sul proprio reddito imponibile o sul guadagno netto.

Le differenze tra i diversi Ordini: l’esempio dell’architetto fotografa le regole di Inarcassa, ma ogni cassa professionale privata adotta aliquote, tetti e contributi minimi specifici: i parametri cambiano notevolmente per i medici (ENPAM), gli psicologi (ENPAP), i commercialisti (CNPADC) o i geometri (CIPAG). Chi appartiene a un altro albo deve quindi verificare la disciplina previdenziale del proprio ordine, pur rimanendo identico il principio di deducibilità fiscale dei contributi versati.

Ipotizzando un professionista a regime ordinario (senza le riduzioni temporanee previste per i giovani under 35, che dimezzerebbero i contributi soggettivi nei primi anni), il 14,5% a questi livelli di reddito copre ampiamente il contributo minimo obbligatorio previsto dall’ente.

Con aliquota startup al 5% (primi 5 anni):

il fatturato lordo annuo richiesto è di circa 28.200 euro (circa 2.350 euro al mese);

l’imponibile lordo (78%) è pari a 21.996 euro;

il contributo soggettivo Inarcassa (14,5%) è di 3.189 euro;

l’imponibile netto fiscale (21.996 euro – 3.189 euro) è pari a 18.807 euro;

l’imposta sostitutiva (5% di 18.807 euro) è di 940 euro;

il netto annuo reale è di circa 24.070 euro (pari a circa 2.005 euro netti al mese).

Con aliquota a regime al 15%:

il fatturato lordo annuo richiesto è di circa 30.500 euro (circa 2.540 euro al mese);

l’imponibile lordo (78%) è di 23.790 euro;

il contributo soggettivo Inarcassa (14,5%) è pari a 3.450 euro;

l’imponibile netto fiscale (23.790 euro − 3.450 euro) è di 20.340 euro;

l’imposta sostitutiva (15% di 20.340 euro) è di 3.051 euro;

il netto annuo reale è di circa 24.000 euro (esattamente 2.000 euro netti al mese).

Tabella di sintesi: quanto serve fatturare

Profilo lavorativo Cassa previdenziale Coeff. ATECO Fatturato lordo annuo (5%) Fatturato lordo annuo (15%) Incasso mensile medio (15%) Freelance / Consulente Gestione Separata INPS (26,07%) 78% ~32.200 € ~35.500 € ~2.960 € Artigiano / Tecnico Gestione Artigiani INPS (Fisso + %) 67% ~29.500 € ~32.000 € ~2.670 € Architetto / Ingegnere Inarcassa (14,5% soggettivo) 78% ~28.200 € ~30.500 € ~2.540 €

Due fattori critici da considerare oltre la teoria

Per passare dalla teoria matematica alla gestione reale del proprio conto corrente, è indispensabile tenere conto di due variabili che spesso mettono in crisi i neo-autonomi.

I costi operativi e il commercialista

Nel regime forfettario non è possibile dedurre le spese reali sostenute per svolgere l’attività. Tra parcella del commercialista o canone della piattaforma contabile online (circa 500–1.000 euro all’anno), software di fatturazione elettronica, PEC, firma digitale, conto corrente dedicato e strumenti di lavoro (PC, connessione, cancelleria), se ne vanno facilmente tra i 1.000 e i 2.000 euro annui.

Per avere 2.000 euro al mese di reddito realmente disponibile per la propria vita personale, è opportuno maggiorare il fatturato target di almeno 1.500–2.000 euro lordi in più all’anno.

La gestione della cassa e la trappola del secondo anno

Il primo anno di apertura è psicologicamente ingannevole: si incassa il lordo senza versare imposte nell’immediato, dando l’illusione di una disponibilità economica superiore a quella reale.

Al secondo anno si verifica il cosiddetto salasso: nello stesso periodo di versamento (tra giugno e novembre) si concentrano il saldo dell’anno precedente e l’acconto per l’anno in corso, sia per l’imposta sostitutiva sia per i contributi previdenziali. Per evitare crisi di liquidità, la raccomandazione pratica è di destinare immediatamente il 28-30% di ogni singola fattura incassata a un conto o sottoconto bancario separato, trattando quelle somme come non disponibili fin dal primo giorno di attività.