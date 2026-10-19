Manovra 2027, quanto cambia il netto di stipendi e pensioni: le simulazioni

L’ipotesi sull’Irpef vale fino a mille euro annui, ma lascia fuori i redditi più bassi. I calcoli per capire chi risparmierebbe e quanto.

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Danilo Supino

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Manovra 2027, quanto cambia il netto di stipendi e pensioni: le simulazioni
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La prossima Legge di bilancio potrebbe cambiare le trattenute su stipendi e pensioni. Per capire se resteranno più soldi sul conto, però, bisogna partire dal reddito sul quale si pagano le tasse, che per un dipendente è diverso dalla retribuzione lorda indicata nel contratto. E leggere con attenzione le soglie degli annunci politici, perché un taglio dell’Irpef «fino a 60mila euro» non significa un risparmio per tutti quelli che guadagnano meno di quella cifra.

Quanto cambierebbe, quindi, rispetto alle tasse pagate oggi? Le simulazioni partono da 20mila euro di imponibile annuo e confrontano l’imposta attuale con quella ipotizzata per il 2027, indicando il risparmio annuale e il suo equivalente mensile.

Quanto si risparmierebbe ai diversi redditi

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