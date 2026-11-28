Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF In scadenza il secondo acconto Irpef

Il conto alla rovescia per il secondo acconto IRPEF è iniziato: entro lunedì 30 novembre 2026 milioni di contribuenti sono chiamati a versare l’anticipo sulle imposte dovute per l’anno in corso. L’appuntamento riguarda non soltanto professionisti e titolari di partita IVA, ma anche lavoratori dipendenti, pensionati e chi percepisce redditi aggiuntivi, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Ma chi è davvero obbligato a pagare? Come si calcola l’importo e quali sono le modalità per effettuare il versamento? Ecco tutto quello che c’è da sapere su scadenze, regole ed eventuali esenzioni.

Che cos’è il secondo acconto IRPEF

L’IRPEF, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche, è il tributo che si applica ai redditi prodotti dalle persone fisiche, come quelli derivanti dal lavoro dipendente, dalla pensione, dal lavoro autonomo, dall’attività d’impresa e dagli immobili. Il sistema fiscale italiano prevede che l’imposta venga versata in parte a saldo e in parte in anticipo. Il contribuente, quindi, non paga soltanto quanto dovuto per l’anno precedente, ma versa anche un anticipo sulle imposte che saranno dovute per l’anno in corso.

L’acconto IRPEF 2026, in particolare, è un’anticipazione dell’imposta relativa ai redditi che saranno percepiti nel corso del 2026. Il suo importo viene determinato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nel 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, salvo che il contribuente scelga di utilizzare il metodo previsionale. Il pagamento dell’acconto è generalmente suddiviso in due rate:

primo acconto: versato entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

versato entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. secondo acconto: da versare entro il 30 novembre 2026.

La seconda rata rappresenta il completamento dell’anticipo dovuto per l’anno. Chi, invece, deve versare un acconto di importo contenuto può pagarlo interamente a novembre, senza effettuare un primo versamento a giugno.

Chi deve pagare il secondo acconto IRPEF 2026

Il secondo acconto IRPEF non riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA. L’obbligo può interessare diverse categorie di contribuenti, a seconda della situazione reddituale e dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

In particolare, tra i soggetti potenzialmente interessati ci sono:

lavoratori autonomi e professionisti: titolari di partita IVA, iscritti o meno a un albo professionale, che devono versare l’IRPEF sui redditi prodotti,

titolari di partita IVA, iscritti o meno a un albo professionale, che devono versare l’IRPEF sui redditi prodotti, imprenditori individuali : artigiani, commercianti e altri titolari di attività d’impresa soggetti all’imposta,

: artigiani, commercianti e altri titolari di attività d’impresa soggetti all’imposta, lavoratori dipendenti: quando dalla dichiarazione dei redditi emerge un acconto da versare, ad esempio in presenza di più redditi o di ritenute insufficienti,

quando dalla dichiarazione dei redditi emerge un acconto da versare, ad esempio in presenza di più redditi o di ritenute insufficienti, pensionati: se devono versare un acconto IRPEF sulla base della propria dichiarazione,

se devono versare un acconto IRPEF sulla base della propria dichiarazione, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali: quando ricorrono i presupposti per il pagamento dell’acconto,

quando ricorrono i presupposti per il pagamento dell’acconto, contribuenti con redditi diversi: ad esempio chi percepisce redditi da lavoro dipendente e, contemporaneamente, redditi da locazione o altri redditi imponibili.

Chi è esonerato dal pagamento

Non tutti i contribuenti devono versare il secondo acconto. Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello Redditi Persone Fisiche 2026, l’acconto IRPEF non è dovuto quando l’importo indicato nel rigo RN34 della dichiarazione è inferiore a 52 euro. Se la differenza indicata nel modello è pari o superiore a 52 euro, invece, l’acconto è dovuto. Di conseguenza, possono essere esclusi dall’obbligo i contribuenti che hanno un’imposta sufficientemente bassa oppure che, dopo aver considerato ritenute, detrazioni e crediti d’imposta, non devono effettuare ulteriori versamenti a titolo di acconto.

Anche chi ha soltanto redditi da lavoro dipendente o da pensione, con le imposte già interamente trattenute dal sostituto d’imposta e senza ulteriori debiti dichiarativi, generalmente non deve effettuare un pagamento autonomo.

Come si calcola il secondo acconto IRPEF

Per determinare quanto bisogna pagare a novembre si parte, generalmente, dall’imposta dovuta per l’anno precedente. Il sistema prevede due modalità di calcolo: il metodo storico e quello previsionale.

Il metodo storico

È il criterio ordinario e consiste nel calcolare l’acconto sulla base dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Per il 2026, quindi, il riferimento è l’imposta risultante dalla dichiarazione presentata nel 2026, relativa ai redditi del 2025. L’acconto complessivo è generalmente pari al 100% dell’imposta di riferimento. Se l’importo è pari o superiore a 257,52 euro, il versamento viene suddiviso in due rate:

il 40% come primo acconto , da versare a giugno;

, da versare a giugno; il restante 60% come secondo acconto, da versare a novembre.

Per i contribuenti soggetti agli ISA, che rientrano nella disciplina speciale di ripartizione, la prima rata è invece pari al 50% e la seconda copre il restante 50%. Se l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro, il pagamento deve essere effettuato interamente entro il 30 novembre.

Il metodo previsionale

In alternativa, il contribuente può scegliere il metodo previsionale, calcolando l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover effettivamente pagare per il 2026. Questa possibilità può essere utile, ad esempio, quando nel corso dell’anno si è verificata una riduzione del reddito rispetto al 2025, oppure quando sono aumentate le spese deducibili o detraibili.

Se si prevede di guadagnare meno rispetto all’anno precedente, potrebbe quindi essere possibile versare un acconto inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Attenzione, però: la previsione deve essere attendibile. Se l’importo versato risulta inferiore a quello effettivamente dovuto, il contribuente rischia di dover pagare la differenza, con l’applicazione di sanzioni e interessi. Per questo motivo è opportuno effettuare una stima accurata dei redditi e delle imposte prima di scegliere questo criterio.

Quando scade il secondo acconto IRPEF 2026

La scadenza ordinaria per il versamento del secondo o unico acconto IRPEF è fissata al 30 novembre 2026. Quest’anno il termine cade di lunedì, quindi non sono necessari slittamenti. A differenza del primo acconto, che può essere rateizzato secondo le regole previste per i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione, il secondo acconto deve essere pagato in un’unica soluzione. Non è quindi possibile suddividerlo in più rate con scadenze successive a novembre.

Come pagare il secondo acconto IRPEF

Il versamento del secondo acconto IRPEF deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il pagamento può essere eseguito attraverso:

i servizi telematici dell’ Agenzia delle Entrate , come F24 Web e F24 Online;

, come F24 Web e F24 Online; i servizi di home banking messi a disposizione dalla propria banca;

un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente fiscale.

I contribuenti senza partita IVA possono anche utilizzare il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali e agenti della riscossione, purché non debbano effettuare compensazioni con crediti tributari o contributivi e ricorrano le altre condizioni previste. Per compilare correttamente il modello F24 è necessario utilizzare il codice tributo 4034, che identifica l’IRPEF dovuta a titolo di seconda rata o acconto in unica soluzione.