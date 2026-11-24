ANSA Pensioni 2027, Quota 64 e Opzione Donna: requisiti e chi può andare prima.

Potrebbero esserci nuove possibilità per chi punta alla pensione anticipata nel 2027: la Manovra del Governo Meloni potrebbe fornire due strade.

Una riguarda la nuova Quota 64, estesa anche a chi ha iniziato a lavorare prima del 1996. E poi c’è la proroga di Opzione Donna. La Lega punta a introdurre le novità dal 2027 utilizzando il fondo da 850 milioni di euro previsto per favorire l’uscita anticipata dal lavoro. I requisiti sono ancora in corso di definizione: la Lega punta a inserire le disposizioni attuative durante l’esame parlamentare della legge di Bilancio.

Nuova Quota 64, come funzionerebbe la pensione anticipata dal 2027

Le due misure permettono di andare in pensione prima rispetto ai canali ordinari, accettando però il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno. La scelta potrebbe comportare una riduzione della pensione, soprattutto per chi ha maturato una parte consistente della carriera quando era ancora in vigore il sistema retributivo.

La proposta più rilevante, per quanto riguarda la potenziale platea, riguarda l’introduzione di una nuova possibilità di pensionamento a 64 anni anche per chi ha versato contributi prima del 1° gennaio 1996.

È questa la principale differenza rispetto alla disciplina attuale, che riserva la pensione anticipata contributiva ai cosiddetti contributivi puri. Oggi, infatti, possono accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni soltanto coloro che non hanno contributi antecedenti al 1996. Sono richiesti almeno 64 anni di età, un determinato numero di anni di contribuzione effettiva e un assegno pensionistico che raggiunga una soglia minima collegata all’importo dell’assegno sociale.

Dal 2027, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, i requisiti ordinari saliranno a 64 anni e un mese di età e 20 anni e un mese di contributi. La proposta della Lega punta invece a superare il vincolo legato all’inizio della carriera lavorativa. Potrebbero così accedere alla nuova forma di pensionamento anche coloro che appartengono al sistema misto, cioè i lavoratori che hanno almeno un contributo versato prima del 1996.

La conseguenza sarebbe la rinuncia alla quota retributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. Anche quella parte dell’assegno verrebbe quindi trasformata in una quota calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati.

Opzione Donna, la Lega punta alla proroga nel 2027

C’è poi il capitolo Opzione Donna, la pensione anticipata riservata a determinate categorie di lavoratrici. La misura non è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2026. Possono ancora utilizzarla soltanto le donne che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Per le altre lavoratrici, dal 2026, questa possibilità è venuta meno. L’ipotesi è quindi quella di reintrodurre Opzione Donna dal 2027.

La misura riguardava le donne con:

61 anni di età;

almeno 35 anni di contributi;

maturazione di entrambi i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Opzione Donna, le categorie

Opzione Donna era riservato a determinate categorie. La prima comprendeva le caregiver, cioè le donne che da almeno sei mesi assistevano il coniuge o un familiare convivente con handicap grave, secondo le condizioni previste dalla legge 104.

La seconda categoria era quella delle lavoratrici con un’invalidità civile pari o superiore al 74%.

Infine, potevano accedere alla misura le dipendenti o le lavoratrici licenziate da aziende in crisi, per le quali risultava attivo un tavolo di confronto presso il ministero del Lavoro.

Erano previste alcune riduzioni:

l’età scendeva a 60 anni per le lavoratrici con un figlio e a 59 anni per quelle con almeno due figli;

per le dipendenti o le lavoratrici licenziate da aziende con un tavolo di crisi aperto presso il ministero del Lavoro, il requisito poteva scendere a 59 anni anche in assenza di figli.

Se la proroga venisse approvata nel 2027, resterebbe da capire se il Governo intenda confermare queste condizioni oppure modificarle.