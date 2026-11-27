Il 30 novembre scade il secondo o unico acconto sulle imposte 2026. Per i nuovi aderenti al concordato sono previste maggiorazioni del 10% e del 3%

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

123RF Imposte: acconti in scadenza

Il 30 novembre 2026 scade il termine per versare la seconda o unica rata degli acconti sulle imposte dovute per il 2026. L’appuntamento riguarda persone fisiche, lavoratori autonomi, partite Iva, imprese e società. Attenzione alle maggiorazioni per chi ha aderito per la prima volta al concordato preventivo biennale 2026-2027: l’acconto può aumentare del 10% per le imposte sui redditi e del 3% per l’Irap.

Acconti fiscali del 30 novembre 2026: chi deve pagare

La scadenza del 30 novembre riguarda il versamento della seconda rata o dell’unica soluzione degli acconti relativi al periodo d’imposta 2026. Sono interessati i contribuenti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare che devono anticipare le imposte dovute sulla base dei redditi prodotti. Tra i soggetti coinvolti rientrano:

le persone fisiche tenute al pagamento dell’Irpef;

i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva;

le imprese e le società soggette a Ires e Irap;

i contribuenti che applicano il regime forfettario;

i soggetti che pagano la cedolare secca sugli affitti;

chi deve versare Ivie e Ivafe, rispettivamente sulle attività immobiliari e finanziarie detenute all’estero;

i contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta sulle cripto-attività (Ivca).

L’acconto rappresenta un’anticipazione delle imposte che saranno calcolate in via definitiva sui redditi effettivamente percepiti nel 2026. Il conguaglio avverrà con la dichiarazione dei redditi del 2027, quando sarà possibile confrontare quanto già versato con l’imposta realmente dovuta. La somma da pagare non è quindi necessariamente uguale per tutti: dipende dall’imposta di riferimento e dal sistema utilizzato per determinare l’anticipo.

Come si calcolano gli acconti: metodo storico e previsionale

Per determinare quanto versare entro il 30 novembre è possibile utilizzare due criteri: il metodo storico e quello previsionale. Il metodo storico è quello che prende come riferimento l’imposta dovuta nell’anno precedente. Per gli acconti 2026, il calcolo si basa quindi sulle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, presentata nel 2026. In via generale, l’acconto complessivo corrisponde al 100% dell’imposta presa come riferimento. Per i contribuenti ordinari, il pagamento viene normalmente suddiviso in due rate:

il 40% entro il termine previsto per il saldo e il primo acconto;

il restante 60% entro il 30 novembre.

Per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e per quelli in regime forfettario, la ripartizione è invece paritaria: il 50% viene versato con la prima rata e il restante 50% con la seconda. Il secondo sistema è il metodo previsionale, che consente di calcolare l’acconto sulla base delle imposte che si presume saranno effettivamente dovute per il 2026. Questa possibilità può risultare conveniente quando il contribuente prevede di conseguire un reddito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. In questo caso, infatti, l’anticipo può essere ridotto rispetto a quello determinato con il metodo storico.

La scelta richiede però attenzione. Se la previsione si rivela errata e gli acconti versati risultano inferiori a quelli effettivamente dovuti, sulla differenza possono essere applicate sanzioni e interessi. Per questo motivo è importante effettuare una stima attendibile del reddito annuale prima di ridurre il versamento.

Concordato preventivo biennale: maggiorazione del 10% e del 3% per i nuovi aderenti

La situazione più delicata riguarda i contribuenti che hanno aderito per la prima volta al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2026-2027. Il concordato consente a imprese e lavoratori autonomi che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito da dichiarare per due periodi d’imposta. Di conseguenza, anche gli acconti devono essere determinati tenendo conto dei valori concordati.

Per chi ha già aderito al concordato nel biennio precedente, 2024-2025, e ha rinnovato l’adesione senza interruzioni per il 2026-2027, continuano ad applicarsi le regole ordinarie. Non è quindi prevista la maggiorazione specifica riservata ai nuovi aderenti. Diverso è il caso di chi entra nel concordato per la prima volta nel 2026. In questa circostanza, l’articolo 20 del decreto legislativo 13/2024 prevede un meccanismo particolare per il calcolo degli acconti.

Chi sceglie il metodo storico deve applicare una maggiorazione:

del 10% per le imposte sui redditi;

del 3% per l’Irap.

Bisogna prestare attenzione, però al fatto che le percentuali non si applicano all’intero acconto, ma alla differenza positiva tra il reddito concordato per il 2026 e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente, dopo le rettifiche previste dalla disciplina del concordato. Per l’Irap, invece, il calcolo prende in considerazione la differenza positiva tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato nell’anno precedente, sempre tenendo conto delle rettifiche previste.

Chi ha aderito per la prima volta al Cpb nel 2026 deve dunque verificare attentamente il criterio utilizzato per determinare il secondo acconto, perché la scelta del metodo di calcolo può modificare l’importo finale. Se viene adottato il metodo previsionale, invece, la seconda rata si determina partendo dall’acconto complessivamente dovuto sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati. Da questa somma si sottrae quanto già versato con la prima rata, calcolata secondo le regole ordinarie.

Quando l’acconto si paga in un’unica soluzione

Non tutti i contribuenti devono necessariamente suddividere il pagamento in due rate. In presenza di importi contenuti, infatti, la normativa prevede il versamento dell’intero acconto entro il 30 novembre oppure, al di sotto di determinate soglie, l’esonero dal pagamento. Per quanto riguarda l’Irpef, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se, invece, l’importo non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.

Anche per l’Ires sono previste soglie specifiche. Il pagamento viene normalmente suddiviso in due rate, ma la seconda o unica soluzione deve essere versata entro il 30 novembre quando il primo acconto non supera 103 euro. Se l’importo complessivo di riferimento non supera 20,66 euro, non sussiste invece l’obbligo di versamento. È importante ricordare che la scadenza del 30 novembre non consente di rateizzare ulteriormente la seconda o unica rata. I contribuenti devono quindi organizzarsi per versare l’importo dovuto entro il termine previsto.

Cosa succede se non si paga entro il 30 novembre

Il mancato o insufficiente versamento degli acconti può comportare l’applicazione di sanzioni e interessi. Chi non riesce a rispettare la scadenza o si accorge di aver pagato meno del dovuto può comunque ricorrere al ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare spontaneamente la propria posizione beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Per evitare errori, soprattutto nei casi in cui sono previste maggiorazioni legate al concordato preventivo biennale, è opportuno verificare con attenzione il calcolo dell’acconto prima di procedere al pagamento.

La scadenza del 30 novembre riguarda infatti non soltanto il normale anticipo delle imposte, ma anche situazioni particolari nelle quali il regime fiscale adottato può determinare un importo sensibilmente diverso rispetto a quello calcolato con le regole ordinarie.