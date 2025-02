Fonte: ANSA Le aliquote del 2025 per Sisma bonus e Super sisma bonus.

Fra i bonus confermati per il 2025 c’è anche il Sisma bonus, che nella sua versione potenziata prende il nome di Super sisma bonus. La misura è garantita sotto forma di detrazione ed è rivolta ai contribuenti che eseguano interventi sugli immobili per l’adozione di misure antisismiche.

La detrazione per Sisma bonus e Super sisma bonus può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione, e le relative regole, cambia a seconda dell’anno dei lavori e dell’entità degli interventi effettuati.

L’aliquota del Sisma bonus

Per le spese sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 la detrazione spettante nell’ambito del Sisma bonus è pari al 50% su un tetto di spesa massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione va spalmata su cinque anni, in cinque rate di pari importo. La Manovra 2025 del governo Meloni ha stabilito per l’anno in corso la progressiva riduzione della detrazione che è garantita al 50% per le prime case e del 36% per le altre.

La detrazione più elevata (70% o 80%) si ottiene quando dagli interventi la riduzione del rischio sismico è di 1 o 2 classi, e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80% o 85%).

Sisma bonus con demolizione e ricostruzione

Chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75% o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Il Super sisma bonus

Determinati interventi antisismici prevedono una detrazione che dall’iniziale 110%, dal 2025, è calata al 65%. Tali interventi vanno sotto il nome di Super sisma bonus. La legge che stabilisce quali interventi antisismici e quali specifiche tipologie di immobili possano beneficiare dell’aliquota al 65% è l’articolo 119 del dl 19 maggio 2020, n. 34.

Il Super sisma bonus si applica sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Sisma bonus e Super sisma bonus

Le disposizioni che riguardano il Super sisma bonus non sostituiscono, ma si aggiungono a quelle riguardanti il Sisma bonus.

Ad esempio, se un contribuente sulla seconda casa abbia effettuato lavori relativamente a misure antisismiche potrà godere della detrazione del 36% garantita dal Sisma bonus. Ma al tempo stesso, se nel medesimo edificio sono stati effettuati interventi indicati dall’articolo 119 del dl 34/2000, solo ed esclusivamente su questi ultimi si potrà godere della detrazione al 65% garantita dal Super sisma bonus.

Chi può usufruirne

Il Sisma bonus riguarda una serie di beneficiari:

condomini;

edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario (da 2 a 4 unità immobiliari o in comproprietà distintamente accatastate e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione);

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di 2 unità immobiliari, oltre al riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;

Iacp (Istituti autonomi case popolari) ed enti assimilati.

Ciò che cambia per ciascun soggetto è la percentuale di avanzamento dei lavori nell’anno considerato.