Per accedere al bonus l’Isee deve essere inferiore a 50mila euro. Le nuove somme serviranno per scorrere le graduatorie a partire dal 15 aprile, così da includere nuovi beneficiari

Fonte: 123RF Bonus psicologo, c’è tempo fino al 7 aprile 2025 per spenderlo

Il bonus psicologo ha ricevuto un’integrazione di 5 milioni di euro per coprire le domande presentate nel 2024 e riferite alle risorse previste per il 2023, destinati a finanziare nuove richieste di contributo. L’assegnazione dei fondi è stata ufficializzata con la pubblicazione del decreto attuativo del Ministero della Salute sulla Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio. Le risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

I nuovi fondi

Con l’ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro, sono finalmente stati sbloccati i fondi per 3mila domande. Per la precisione la platea dei beneficiari si amplierà a poco più di 3.300 persone. Le nuove graduatorie potranno essere consultate attraverso il servizio online Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo.

Non solo: un messaggio dell’Inps del 5 marzo fa sapere che, a partire dal 15 aprile 2025, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie, così da individuare nuovi beneficiari del bonus, “nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma”.

Con successivo messaggio “sarà data comunicazione della definizione della graduatoria dei soggetti beneficiari”. Le nuove risorse stanziate e le risorse rimaste inutilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025, dunque, permetteranno ad alcuni dei richiedenti rimasti in attesa di accedere all’agevolazione.

Questa data è molto importante, in quanto è il termine ultimo per utilizzare l’importo assegnato tramite il codice univoco ricevuto. Secondo la normativa, infatti, il bonus deve essere speso entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, avvenuta l’11 luglio 2024.

Dopo questa data, il codice univoco verrà automaticamente annullato e le risorse residue saranno riassegnate, scorrendo la graduatoria per chi ha la domanda nello stato “Parzialmente accolta” o “Non accolta provvisoria”.

Le fasce Isee per accedere al bonus psicologo

Il bonus è concesso una sola volta ai cittadini (anche minori) con un Isee fino a 50mila euro, con importi differenziati in base alla fascia di reddito:

1.500 euro per Isee inferiore a 15mila euro;

1.000 euro per Isee tra 15mila e 30mila euro;

500 euro per Isee tra 30mila e 50mila euro.

L’assegnazione del bonus seguirà un criterio di priorità, favorendo le persone con Isee più basso, in base all’ordine di presentazione delle domande. Nonostante il nuovo stanziamento, la percentuale di richieste approvate resta estremamente bassa: nel 2024, solo lo 0,8% delle domande ha ottenuto il contributo. Nel 2023, anno di introduzione del bonus per le sedute di psicoterapia, su 395mila richieste pervenute, ne sono state accolte poco più di 41mila, pari al 10,5%.

I continui ritardi del bonus psicologo

Introdotto nel 2022 dal governo Draghi per mitigare gli effetti psicologici della pandemia, il bonus con il passare degli anni ha ricevuto importi sempre più ridotti. Non solo, i ritardi procedurali ne hanno complicato anche l’accesso: nel 2024, con un anno di ritardo, è stato possibile presentare le domande relative ai fondi del 2023, ma solo per il 50% delle risorse disponibili.

L’altra metà dei fondi 2023, ovvero i 5 milioni sbloccati dal decreto del Ministero della Salute, deve ancora essere assegnata ai beneficiari, così come le risorse previste per il 2024. Per sbloccare quest’ultime è necessario un ulteriore decreto attuativo, che, secondo il Ministero della Salute, è già in fase di preparazione.