Nel testo del disegno di Legge di Bilancio approvato il 15 ottobre, ci sono novità che riguardano anche la gestione dei crediti d’imposta legati al Superbonus.
Per contenere l’impatto sul fabbisogno di cassa e reperire le coperture finanziarie per la Manovra 2027, l’Esecutivo ha disposto un ulteriore ritardo per l’accredito delle detrazioni spettanti a imprese e contribuenti.
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Come cambia il piano di ripartizione dei crediti
La norma stabilisce che le quote di credito d’imposta la cui compensazione era originariamente prevista nel corso del 2027 vengano ulteriormente frazionate in 10 rate annuali di pari importo.
Considerando il monte crediti di 20.537 milioni di euro interessato dall’intervento, la scansione contabile a partire dal 2027 vedrà l’erogazione di una prima rata pari a poco più di 2 miliardi di euro (2.053,7 milioni). I restanti 18,4 miliardi verranno distribuiti in quote costanti nei successivi nove anni.
Chi avrebbe dovuto incassare le compensazioni a partire dal prossimo anno fiscale vedrà quindi avviarsi un piano di rientro decennale. Restano invece esclusi dal differimento i contribuenti che avevano già opzionato in passato la ripartizione in 10 anni.
L’impatto sul deficit e sulle dinamiche di cassa
In termini di contabilità nazionale, aver dilazionato i crediti non produce variazioni sul saldo di indebitamento netto. Come evidenziato dai prospetti tecnici del Ministero dell’Economia, l’impatto contabile sul saldo di finanza pubblica è stato infatti già interamente imputato all’esercizio 2023, in concomitanza con la maturazione del diritto alla detrazione.
L’operazione risponde a un’esigenza di consolidamento passivo di bilancio: diluire nel decennio che va dal 2028 al 2036 la compensazione di oltre 18 miliardi di euro di Superbonus consente di contenere il gettito mancante nell’immediato, garantendo un alleggerimento delle prospettive di spesa per l’anno 2027.
Si tratta di una redistribuzione delle minori entrate tributarie a tutela degli equilibri finanziari di breve termine. Una scelta resa necessaria dalle coperture di questa Manovra.
I tagli agli altri bonus casa: salta l’Ecobonus al 65%
Dopo il progressivo depotenziamento dell’agevolazione edilizia completato a fine 2025, a partire dal 2027 il taglio delle agevolazioni fiscali in detrazioni si estende anche all’Ecobonus al 65%. Nonostante sia fondamentale il rinnovo del parco immobiliare italiano in ottica di efficientamento energetico, il Governo ha deciso di confermare le aliquote originarie a legislazione vigente:
- per le spese sostenute nel 2026 la detrazione per gli interventi di ristrutturazione resta fissata al 50% per le abitazioni principali e al 36% per i rimanenti immobili;
- a partire dal 2027, le aliquote subiranno una contrazione al 36% per la prima casa e al 30% per le seconde case, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
- si proroga il Bonus mobili con detrazione Irpef del 50% entro il tetto di spesa di 5.000 euro.