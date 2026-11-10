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ANSA Giorgetti e Salvini

Prosegue il ciclo di audizioni sulla Manovra 2027 dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Martedì 10 novembre è toccato all’Abi, l’Associazione bancaria italiana, e all’INPS. Netta la contestazione del direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni, che si è scagliato contro i nuovi oneri a carico delle banche, che varrebbero altri 7 miliardi di gettito nel prossimo triennio.

Non si è però limitato a questo, evidenziando dubbi di costituzionalità sulla norma che spalma in 10 rate i crediti del Superbonus. La direttrice generale dell’INPS, Valeria Vittimberga, ha invece spiegato che la rivalutazione delle pensioni più alte arriverà con un conguaglio entro marzo. Dal canto suo ha poi proposto di estendere il nuovo salvadanaio previdenziale anche ai bambini nati prima del 2027.

Manovra 2027, nuove audizioni: la protesta dell’Abi

Dopo i rilievi della Corte dei conti, si può dire che il confronto sulla legge di Bilancio sia entrato nel vivo. Uno degli interventi più critici del 10 novembre è stato quello dell’Abi, che ha contestato i nuovi oneri previsti a carico del sistema bancario, come detto. Ipotizzati inoltre profili di incostituzionalità, che gettano ulteriori ombre sulla Manovra.

Secondo Rottigni gli interventi previsti “si aggiungono a quelli introdotti nel 2024 e nel 2025, che hanno determinato cumulativamente a carico delle banche un aumento di imposte allo Stato di quasi 15 miliardi di euro”.

Il direttore generale ha poi voluto ricordare come le banche siano “già soggette ad addizionali delle aliquote Ires e Irap”. Un quadro che, se confermato, andrebbe a ridurre le risorse disponibili per finanziare famiglie e imprese. Ecco il suo campanello d’allarme.

Banche: altri 7 miliardi di gettito

Secondo l’Abi, la legge di Bilancio delineata dal Governo Meloni prevede interventi che impattano su:

redditività;

liquidità;

capitale regolamentare delle banche.

Ecco le voci principali indicate da Rottigni, che parla di un gettito extra di circa 7 miliardi di euro nel prossimo triennio:

Misura Gettito nel triennio Aumento dell’addizionale Ires e restrizione strutturale delle deduzioni Irap 4,8 miliardi di euro Differimenti di deduzioni e compensazioni 2,1 miliardi di euro Totale circa 7 miliardi di euro

Superbonus in 10 rate

Per il secondo giorno consecutivo si parla dei crediti del Superbonus. La Manovra modifica i tempi di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti in fattura. Nel corso del 2027 dunque la quota utilizzabile verrebbe ripartita in 10 rate annuali.

L’Abi è netta nello schierarsi contro questa decisione, perché la misura sarebbe “in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale, che considera illegittimo incidere sul calcolo economico delle imprese ‘ora per allora’”.

Rottigni non usa giri di parole, spiegando come il tutto possa apparire come una “ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato”. Si interverrebbe infatti su crediti acquistati sulla base di un calendario di utilizzo già fissato per legge, andando a modificare i valori economici e finanziari.

Gli effetti negativi per le banche sarebbero evidenti, “sui conti economici, sui patrimoni e sulla liquidità”. A ciò si aggiungerebbe poi un costo legato all’inflazione. Più in generale, secondo l’Abi, il ripetersi di misure rivolte soprattutto ad alcuni settori determinerebbe “forti dubbi di costituzionalità e sulla razionalità economica”. In ultima analisi, ha detto, questo sistema potrebbe indebolire la fiducia degli investitori e dei mercati.

Famiglie e imprese a rischio

Si profila una chiara successione di interventi fiscali concentrati sulle banche. In questo clima, l’Abi ritiene si rischi di comprimere le risorse disponibili per sostenere l’economia. Rottigni non poteva essere più chiaro nell’esprimere il proprio parere:

Le scelte fiscali dello Stato devono essere valutate attentamente anche per i loro effetti indiretti sulla capacità degli istituti di erogare credito e finanziare gli investimenti.

Ha ricordato come le banche finanzino famiglie, imprese e pubblica amministrazione con 1.700 miliardi di euro, mentre la raccolta e l’impiego del risparmio ammontano a 2.150 miliardi. Gli istituti realizzano inoltre oltre 6 miliardi di investimenti l’anno, anche per la trasformazione digitale e la sicurezza dei pagamenti, e detengono più di 400 miliardi di euro di debito pubblico italiano.

Rivalutazione delle pensioni: il conguaglio 2027

Sul fronte previdenziale si è espressa la direttrice generale dell’Inps Valeria Vittimberga. Ha parlato di quelle che sono le conseguenze pratiche e operative del nuovo sistema di rivalutazione. La Manovra 2027 infatti ci riporta al meccanismo per fasce applicato all’intero importo della pensione.

Si passa da 3 a 6 fasce, con percentuali di adeguamento all’inflazione che scendono dal 100% al 32%. Considerando come la rata di gennaio 2027 è già in elaborazione, l’INPS applicherà inizialmente la rivalutazione soltanto alle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo.

Gli assegni che superano questa soglia, invece, dovranno aspettare. Le differenze che spettano saranno poi riconosciute con un conguaglio entro il primo trimestre del 2027, quindi entro marzo dell’anno prossimo.

Salvadanaio previdenziale anche per i nati prima del 2027

Sguardo poi rivolto al Fondo valore nuovi nati (articolo 58 della Manovra). Questo fondo prevede per ogni bambino nato nel 2027 l’apertura di una posizione individuale presso l’INPS, alimentata da 100 euro l’anno a carico dello Stato.

Ovviamente, poi, i familiari potranno contribuire, ottenendo una detrazione al 19%, fino a un massimale di 1.000 euro l’anno. Le somme saranno bloccate e trasferibili unicamente al compimento dei 18 anni. L’INPS stima un’apertura potenziale di circa 356.000 posizioni ogni anno.

In questo scenario, Vittimberga propone di estendere il salvadanaio anche ai figli minorenni nati prima del 2027, consentendo alle famiglie di effettuare versamenti volontari con le stesse agevolazioni fiscali. In questo caso, però, non ci sarebbe il contributo di 100 euro dallo Stato.

Ecco le sue parole:

Le famiglie con figli minori nati prima potrebbero avere lo stesso interesse a costruire per loro un risparmio a lungo periodo. Si eviterebbe così una disparità tra fratelli nati prima e dopo il 2027.

L’INPS suggerisce infine di valutare anche la possibilità di dedurre i versamenti, come avviene per la previdenza complementare, oltre alla detrazione del 19%.