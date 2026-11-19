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iStock Un emendamento di Forza Italia alla Manovra 2027 propone di ridurre da dieci a cinque anni i tempi di recupero dei crediti Superbonus

I crediti del Superbonus potrebbero essere recuperati in cinque anni anziché dieci, almeno per le micro, piccole e medie imprese con crediti fino a 500mila euro. È quanto prevede un emendamento di Forza Italia alla Manovra 2027, presentato il 18 novembre per modificare le nuove regole sulla compensazione fiscale. L’intervento punta a ridurre i tempi di attesa per le aziende che hanno acquisito crediti attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito e che devono ancora utilizzarli per pagare imposte e contributi. La modifica non è ancora stata approvata e dovrà essere esaminata durante l’iter parlamentare della Legge di Bilancio.

Superbonus, perché i crediti vengono distribuiti in 10 anni

L’articolo 37 del disegno di Legge di Bilancio introduce una nuova modalità di utilizzo dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. La disposizione riguarda le quote utilizzabili nel 2027, relative alle spese sostenute nel 2023, per le quali è stata scelta la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In base al testo iniziale della Manovra, queste somme verrebbero suddivise in dieci rate annuali di pari importo, utilizzabili dal 2027 al 2036. Non viene quindi rinviato l’intero credito originario, ma soltanto la quota che sarebbe stata compensabile nel 2027. Restano escluse le quote per le quali era già stata scelta una ripartizione decennale secondo le precedenti disposizioni.

Crediti Superbonus fino a 500mila euro, la proposta di Forza Italia

L’emendamento presentato da Forza Italia il 18 novembre introduce un trattamento specifico per le imprese di dimensioni più contenute. Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese con crediti complessivi fino a 500mila euro potrebbero utilizzare la quota del 2027 in cinque rate annuali, anziché dieci. Il periodo di compensazione terminerebbe quindi nel 2031, con cinque anni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal testo iniziale.

La soglia di 500mila euro non comporterebbe l’esclusione automatica dalla rateizzazione: nella proposta depositata, infatti, il recupero resterebbe dilazionato, ma su un periodo più breve. Il correttivo non prevede la stessa riduzione generalizzata per tutte le categorie di titolari dei crediti, come banche e professionisti.

Recupero dei crediti in 5 o 10 anni, quanto cambia per le imprese

La differenza principale riguarda l’importo che può essere utilizzato annualmente per compensare i debiti fiscali. Per esempio, un’impresa con una quota Superbonus di 100mila euro utilizzabile nel 2027 avrebbe queste possibilità:

Rateizzazione in 10 anni: 10mila euro all’anno dal 2027 al 2036.

Rateizzazione in 5 anni: 20mila euro all’anno dal 2027 al 2031.

L’esempio considera una quota interamente interessata dalla nuova disposizione e la possibilità di utilizzare ogni rata in compensazione. La riduzione dei tempi permetterebbe alle imprese interessate di utilizzare più rapidamente i crediti per pagare imposte e contributi. Il credito fiscale, tuttavia, non equivale a un pagamento immediato in denaro: il beneficio dipende dalla possibilità di compensarlo con debiti tributari e contributivi.

Superbonus, coinvolti crediti per oltre 20 miliardi di euro

Secondo la relazione tecnica alla Manovra, le compensazioni interessate dalla ripartizione decennale ammontano a circa 20,5 miliardi di euro. Con la disposizione iniziale, nel 2027 sarebbero utilizzabili circa 2,05 miliardi, mentre oltre 18,48 miliardi verrebbero distribuiti negli anni successivi, fino al 2036. L’eventuale approvazione dell’emendamento di Forza Italia modificherebbe il calendario delle compensazioni per le imprese che rispettano i requisiti previsti. La nuova distribuzione inciderebbe anche sui conti pubblici, anticipando l’utilizzo di una parte dei crediti rispetto alla ripartizione decennale.