Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Per Banca d'Italia troppe misure con effetti minimi.

Altra giornata di audizioni per il testo della Manovra 2027. Tra gli interventi, quello di Andrea Brandolini, capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia. Secondo la ricca analisi portata in audizione, le misure a valere su banche e assicurazioni contenute in Manovra determinano un aggravio per gli intermediari creditizi e le imprese di assicurazione.

Non si può parlare di bocciatura su tutto il fronte, ma la Manovra viene descritta come capace di creare benefici di entità limitata per le famiglie, con il rischio invece di aumentare il debito.

Manovra a rischio indebitamento

Nel quadro d’insieme, Brandolini descrive una Manovra che rischia di aumentare l’indebitamento netto rispetto alla legislazione vigente di 13,1 miliardi di euro in media all’anno nel prossimo biennio e di 3,7 miliardi di euro nel 2029.

È stato valutato che l’impatto netto della Manovra derivi dalle misure che accrescono il disavanzo nell’ordine di:

26 miliardi di euro in media all’anno nel prossimo biennio;

20 miliardi di euro nel 2029;

a fronte di coperture pari a circa 13 miliardi di euro in media nel 2027-2028;

quasi 16 miliardi di euro nel 2029.

Questo perché la Manovra interviene in numerosi ambiti specifici con misure che spesso sono però di entità limitata o ancora da definire.

Secondo Bankitalia le misure che rischiano di accrescere il disavanzo sono soprattutto in tema di:

difesa;

transizione energetica.

Tra le altre voci dei costi della Manovra ci sono famiglia, pensioni e crediti d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica. Secondo le stime ufficiali lo stimolo espansivo della Manovra dovrebbe generare maggiori entrate sia tributarie che contributive per 3,4 miliardi di euro in media all’anno.

Su cosa propone di intervenire

Banca d’Italia si concentra su diversi punti, dalla famiglia alla previdenza. Per quanto riguarda il sistema pensionistico, per esempio, commenta come le continue e frequenti modifiche ai meccanismi di rivalutazione degli assegni rischino di danneggiare i pensionati e di ridurre la fiducia nel sistema previdenziale.

Nell’analisi Brandolini spiega che nel suo insieme si stima che la legge di Bilancio possa aumentare il reddito disponibile delle famiglie, anche se in modo contenuto. A trarne il maggiore beneficio dovrebbero essere le famiglie con reddito medio-basso.

Sul fronte sanità, la spesa pubblica si ferma al 6,3% del PIL, nettamente inferiore rispetto ai livelli di altri Paesi come Francia e Germania che viaggiano intorno al 10%. Per questo nell’analisi si sottolinea come il livello italiano non sia molto diverso da quello di vent’anni fa, nonostante l’invecchiamento della popolazione.

La Manovra si limita ad aumentare il Fondo Sanitario Nazionale di circa 2,4 miliardi di euro all’anno rispetto all’attuale, portandolo a 146,3 miliardi nel 2027. Dati considerati insufficienti dalle Regioni, e che hanno trovato il settore sanitario e ospedaliero d’accordo tanto che il 5 dicembre 2026 scenderanno in piazza per scioperare contro la Manovra.

Criticata anche la carta da 300 euro per gli over 75 con pensione bassa, che costa 1,6 miliardi di euro distribuiti sulla base del reddito pensionistico e non dell’ISEE. Secondo Banca d’Italia, questo non permette di individuare correttamente chi si trova nelle condizioni economiche più difficili.

Chi aiuta il Fondo nuovi nati

Per quanto riguarda i bonus per le famiglie, un altro punto toccato dall’analisi è il Fondo per i nuovi nati. Banca d’Italia chiede una riflessione sul tema. Dal 2027 lo Stato dovrebbe versare questi 100 euro all’anno per ogni nuovo nato fino al compimento dei 18 anni. Dalla proposta, genitori e parenti potranno aggiungere contributi volontari, detraibili dall’Irpef al 19% fino a un massimo di 1.000 euro annui per contribuente.

Per Banca d’Italia l’obiettivo è condivisibile, ovvero quello di consentire ai più giovani di iniziare ad accumulare risorse in vista dell’integrazione futura della pensione pubblica. Ma la detrazione fiscale potrebbe non produrre un aumento del risparmio complessivo, quanto invece uno spostamento di risorse.

Altro problema su cui si chiede una riflessione è l’equità, perché le famiglie con redditi bassi hanno minore capacità di risparmio e quindi minori possibilità di effettuare questi versamenti volontari. Il rischio quindi è che lo strumento finisca per offrire vantaggi maggiori proprio alle famiglie che già dispongono di risorse da investire.