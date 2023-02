Boom di centenari in Italia: ecco dove si vive di più

L’Italia non è soltanto il Paese del sole, del mare e del buon cibo, ma anche quello della longevità. È il dato che emerge dall’ultimo censimento che ha permesso di rilevare un vero e proprio boom di centenari nel Bel Paese, quasi 20mila per un traguardo quasi storico. Nello specifico in Italia sono presenti 19.714 persone che hanno superato il secolo di vita, per l’83% donne. Un vero e proprio segnale della crescita della popolazione della “quinta età”.

Boom di centenari in Italia

Mai così tanti. Basta pensare solo a questo per capire l’incredibile notizia che emerge dall’ultimo censimento che ha permesso di quantificare in 19.714 le persone ultracentenarie in Italia. 16.427 donne e 3.287 uomini, infatti, hanno superato quota 100 in Italia, raddoppiando il dato registrato nel 2009. La popolazione della quinta età, infatti, sembra crescere a vista d’occhio e ormai arrivare, e anche superare il secolo di vita non sembra essere più così raro.

Lo sa bene Domenica Ercolani, detta Nina, che ha già spento 112 candeline ed è la più anziana d’Italia. Nina vive a Pesaro insieme alla figlia di 86 anni e poco più in là, a Cecina in Toscana, vive l’uomo più longevo d’Italia, il signor Tripolino Giannini che dall’alto dei suoi 110 anni è preceduto però nella classifica dei più anziani da ben 11 donne.

I super anziani d'Italia hanno assistito a guerre mondiali, all'elezione di tutti e dodici i presidenti della Repubblica e sono sopravvissuti anche al Covid. Secondo i dati dell'Istat, infatti durante la pandemia nella fascia di età dei centenari non si è registrata una crescita dei decessi. Probabilmente la resistenza è una delle caratteristiche di questa categoria di persone arrivate a vivere per più di un secolo e ad aiutare potrebbe essere stato anche vivere in ambienti protetti e isolati, solo il 12% di loro vive in una RSA

In Italia la regione con il rapporto più alto tra popolazione di centenari e il totale dei residenti è il Molise, seguito da Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Abruzzo.

Qual è il segreto della longevità?

Secondo gli esperti, la crescita della popolazione di "quinta età" dovrebbe continuare anche in futuro e anzi, da qui al 2032, le aspettative sono di un raddoppio della quota. A svelarlo è stato Niccolò Marchionni, ordinario di Medicina interna all'Università di Firenze e presidente della Società italiana di cardiologia geriatrica al quotidiano La Stampa, che ha sottolineato che oggi arrivare ai 100 anni non è più un caso eccezionale

A cercare di svelare però quelli che sono i segreti della longevità sono stati diversi scienziati che hanno fatto ricerche nei luoghi dove l'aspettativa di vita è maggiore, le cosiddette "Blue Zones". Secondo gli studi più recenti ci sono caratteristiche che accomunano i centenari nel mondo: non vivono da soli, ma mantengono un'intensa rete di relazioni, una vita non sedentaria e un'alimentazione con poche calorie