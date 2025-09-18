Ogni Regione ha bandi diversi per il bonus scuola 2025-26: dai requisiti Isee alle scadenze, come orientarsi e come fare richiesta

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Tutti i bonus per la scuola.

Con l’inizio dell’anno scolastico 2025-26, tutte le Regioni italiane hanno attivato o stanno attivando bandi e misure di sostegno per aiutare le famiglie nelle spese scolastiche. Dai voucher per i libri di testo ai contributi per materiale didattico e trasporti, i bonus scuola rappresentano un aiuto concreto per garantire il diritto allo studio. Ogni Regione prevede requisiti, modalità e scadenze differenti.

In questa guida ci sono tutte le informazioni utili, suddivise per Regione, per sapere chi può richiedere i bonus scuola 2025-26, quali sono i requisiti Isee e come presentare la domanda.

Calabria

La Regione Calabria ha confermato anche per il 2025-26 un contributo per l’acquisto dei libri di testo destinato alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Potranno presentare domanda i nuclei con Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Campania

In Campania il bonus libri deve essere richiesto direttamente al Comune di residenza. È destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e riservato alle famiglie con Isee fino a 13.300 euro. Il contributo consiste in buoni per l’acquisto dei testi scolastici.

Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna offre contributi non solo per i libri di testo ma anche per altri contenuti didattici, compresi quelli digitali. L’iniziativa riguarda gli studenti delle scuole secondarie e le domande possono essere presentate dal 4 settembre fino alle ore 18 del 25 ottobre 2025.

Lazio

Nel Lazio il bonus scuola è gestito dai Comuni ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Requisito fondamentale è un Isee non superiore a 15.493,71 euro. Ogni Comune stabilisce scadenze proprie: a Roma, per esempio, le domande andavano presentate entro il 12 settembre 2025.

Lombardia

La Lombardia conferma il programma “Dote Scuola”, che mette a disposizione quattro tipologie di contributi. I benefici sono destinati a studenti tra i 3 e i 21 anni, iscritti a percorsi di istruzione tradizionale o formazione professionale, e coprono libri, materiale didattico e altre spese scolastiche.

Molise

In Molise il bonus scuola va richiesto al Comune di residenza e riguarda gli studenti delle scuole secondarie. Possono fare domanda le famiglie con Isee fino a 15.748,78 euro. L’importo varia da 80 a 230 euro in base alla fascia economica.

Piemonte

Il Piemonte conferma il voucher scuola, un buono destinato agli studenti delle scuole primarie, secondarie e alle agenzie formative. Per l’anno scolastico 2025-26 le domande andavano essere presentate tra il 27 maggio e il 27 giugno 2025.

Puglia

In Puglia il bonus è riservato agli studenti delle scuole secondarie con Isee non superiore a 12.000 euro. Per le famiglie numerose con tre o più figli il limite sale a 15.000 euro. Il contributo è finalizzato all’acquisto dei libri scolastici.

Sardegna

In Sardegna la richiesta va presentata al Comune di residenza. Il bonus riguarda gli studenti delle scuole secondarie e prevede come requisito un Isee non superiore a 20.000 euro. La scadenza era fissata per il 18 luglio 2025.

Toscana

La Toscana porta avanti l’iniziativa “Libri gratis”, che consente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di ricevere un contributo per l’acquisto dei testi scolastici. Il bando è stato riaperto ad agosto e le domande si possono presentare fino al 3 ottobre 2025.

Umbria

In Umbria il bonus libri deve essere richiesto al Comune di residenza. È destinato agli studenti delle scuole secondarie e può essere richiesto dalle famiglie con Isee fino a 15.493,71 euro. Le domande vanno presentate entro il 7 ottobre 2025.

Veneto

Infine, la Regione Veneto offre un contributo alle famiglie di studenti delle scuole secondarie con Isee fino a 15.748,78 euro. Le richieste devono essere inviate online tra il 17 settembre e il 17 ottobre 2025.

Le Regioni in cui non è ancora stato pubblicato il bando

Non tutte le Regioni hanno già reso disponibili i bandi per il bonus scuola 2025-26. In questi casi è necessario attendere la pubblicazione ufficiale e controllare periodicamente il sito della propria Regione o del Comune di residenza per aggiornamenti su requisiti, importi e scadenze.

Al momento non risultano ancora attivi i bandi in: