Sono state pubblicate le date di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2025-2026. Come ricordato dal ministero ogni regione decide l'inizio della scuola

Pubblicate le date del calendario scolastico 2025 2026

Come da prassi consolidata, anche per l’anno scolastico 2025/26 l’inizio delle lezioni varia a seconda della regione di appartenenza. Il primo avvio è previsto nella Provincia di Bolzano, dove gli studenti torneranno in aula l’8 settembre. A seguire, il 10 settembre, inizieranno le lezioni in Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. La maggior parte delle altre regioni avvierà l’attività didattica tra il 12 e il 16 settembre. Dunque, in linea generica, si può fissare la data di quando inizia la scuola nel 2025 alla prima settimana di settembre.

È anche già noto quando termineranno le lezioni per gli studenti di ogni ordine e grado. Le date di fine anno scolastico sono comprese tra il 6 e il 16 giugno 2026, a seconda della regione. Le scuole dell’infanzia, invece, finirà più tardi rispetto alle altre infatti concluderanno l’anno il 30 giugno 2026, dando maggior respiro ai genitori divisi tra lavoro e famiglia.

Quando inizia la scuola: le date regione per regione

Come ricorda il Ministero sul sito ufficiale le regioni fissano la data di inizio e di fine delle lezioni nonché gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi. Queste le date di inizio lezioni per l’anno scolastico 2025-2026 di ogni singola regione:

Provincia autonoma di Bolzano 8 settembre

Provincia autonoma di Trento 10 settembre

Abruzzo 15 settembre

Basilicata 15 settembre

Calabria 16 settembre

Campania 15 settembre

Emilia Romagna 15 settembre

Friuli Venezia-Giulia 11 settembre

Lazio 15 settembre

Liguria 15 settembre

Lombardia 12 settembre

Marche 15 settembre

Molise 15 settembre

Piemonte 10 settembre

Puglia 16 settembre

Sardegna 15 settembre

Sicilia 15 settembre

Toscana 15 settembre

Umbria 15 settembre

Valle d’Aosta 10 settembre

Veneto 10 settembre

Le date di vacanze natalizie e pasquali

Si possono giá organizzare le ferie avendo a disposizione le date degli stop a dicembre e aprile.

Le vacanze di Natale inizieranno tra il 22 e il 24 dicembre 2025 e termineranno il 6 gennaio 2026 in tutte le regioni italiane. Le vacanze pasquali sono previste dal 2 al 7 aprile 2026 nella maggior parte delle regioni.

I ponti e le sospensioni scolastiche per l’anno 2025/2026

Durante l’anno scolastico sono previste numerose sospensioni dell’attività didattica, tra cui:

il 2 maggio 2026, giorno successivo alla Festa dei Lavoratori, è prevista la sospensione delle lezioni in molte regioni.

il 1° giugno 2026, alla vigilia della Festa della Repubblica, molte scuole osserveranno un ponte.

Nel periodo di Carnevale, a febbraio, è programmata la chiusura delle scuole in Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta.

Il 31 ottobre 2025 e il 28 aprile 2026 sono previste ulteriori interruzioni in Trentino-Alto Adige e Sardegna.

Alcune regioni, come Bolzano e Valle d’Aosta, prevedono periodi più lunghi di sospensione in base alle rispettive tradizioni locali. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nei calendari regionali ufficiali, i collegi dei docenti possono deliberare ulteriori giornate di sospensione dell’attività scolastica.

Le festività nazionali

In tutto il territorio nazionale, le scuole saranno chiuse in occasione delle seguenti festività:

1° novembre 2025 (Tutti i Santi)

8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione)

25 aprile 2026 (Festa della Liberazione)

1° maggio 2026 (Festa dei Lavoratori)

2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)

Queste date si aggiungono alle sospensioni previste a livello locale e alle vacanze programmate nel calendario scolastico regionale. La combinazione di ferie scolastiche, festività e ponti consente agli studenti e al personale scolastico di beneficiare di più periodi di pausa nel corso dell’anno.