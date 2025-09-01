Il Bonus scuola 2025-2026 è attivo secondo modalità differenti a seconda della Regione di residenza. L'elenco dei bandi aperti

ANSA Bonus scuola 2025: come richiedere il contributo libri, importi e requisiti.

Con l’inizio della scuola alle porte, le famiglie italiane tornano a fare i conti con il caro libri.

Per sostenere gli studenti e le famiglie, molte Regioni hanno confermato o rinnovato il Bonus scuola, conosciuto anche come Voucher scuola o Bonus libri scolastici.

Bonus scuola 2025-2026

Il Bonus libri è un contributo economico, in denaro o in buoni, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’importo e i requisiti cambiano da Regione a Regione, con soglie Isee differenti e modalità di presentazione delle domande che vanno verificate presso il Comune di residenza. In alcuni casi, i bandi sono già chiusi, in altri ancora in corso o di prossima apertura.

Ecco una guida aggiornata Regione per Regione per sapere chi può fare domanda, entro quando e con quale importo.

Calabria

Il Bonus libri è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Possono fare domanda le famiglie con Isee fino a 10.632,94 euro.

Campania

I beneficiari del Bonus scuola sono gli studenti delle scuole medie e superiori con famiglie che hanno un Isee fino a 13.300 euro. La domanda va presentata al Comune di residenza entro il 7 settembre 2025.

Emilia-Romagna

Il bando per il Bonus libri è aperto dal 4 settembre fino alle 18:00 del 25 ottobre 2025. I requisiti:

residenza in Emilia-Romagna, nati dal 2001 in poi (nessun limite per studenti con disabilità certificata);

Isee richiesto: Fascia 1 fino a 10.632,94 euro e Fascia 2 tra 10.632,95 e 15.748,78 euro.

Friuli Venezia Giulia

Il bando per il bonus libri 2025-26 è scaduto il 7 maggio 2025.

Lazio e Roma Capitale

La Regione Lazio ha stanziato oltre 15,7 milioni di euro per il bonus libri 2025-2026. Destinatari, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e private. Isee massimo fissato in 15.493,71 euro. Ogni Comune gestisce autonomamente scadenze e procedure, ma le domande vanno comunque presentate all’amministrazione locale di residenza.

A Roma Capitale gli importi aumentano:

200 euro per le prime classi delle medie e delle superiori, e per le prime/terze classi degli istituti professionali;

170 euro per le altre classi.

Una novità: il contributo spetta anche a studenti non residenti a Roma ma in condizioni di fragilità abitativa o sociale.

Lombardia

La misura rientra nel progetto “Dote Scuola”. Per il 2025-2026, le domande si sono chiuse il 22 maggio 2025. Le famiglie dovranno attendere il prossimo bando per l’anno scolastico 2026-27.

Piemonte

Il bando era aperto dal 27 maggio al 27 giugno 2025. I contributi saranno caricati direttamente sulla tessera sanitaria dei beneficiari. Requisiti: studenti senza diploma, età inferiore ai 21 anni e Isee massimo di 26.000 euro.

Puglia

La Regione ha aperto una finestra dall’8 settembre al 19 settembre 2025. Il bonus è rivolto a studenti residenti in Puglia con Isee fino a 12.000 euro (innalzato a 15.000 euro per famiglie con almeno tre figli). Forme di sostegno: buoni acquisto, rimborsi diretti o prestiti di testi.

Sardegna

Il bonus libri è rivolto a studenti residenti in Sardegna, anche se frequentano scuole fuori regione o all’estero. Isee massimo: 20.000 euro. Gli importi:

250 euro per il primo anno di medie, il primo anno di superiori e il primo anno dell’ultimo triennio delle superiori.

150 euro per gli altri anni.

Il termine per le domande era il 18 luglio 2025, ma i singoli Comuni possono ancora erogare contributi residui.

Toscana

Il bando è attivo dal 5 settembre al 3 ottobre 2025. Isee massimo: 15.800 euro.

Umbria

La Regione destina contributi differenziati:

352.584 euro per gli studenti che devono concludere l’obbligo scolastico;

119.416 euro per gli altri studenti delle superiori.

Isee massimo 15.493,71 euro. Domande entro il 7 ottobre 2025.

Veneto

La Regione ha confermato il Bonus libri per il 2025-26 con un budget di 5,9 milioni di euro. Fascia 1 per Isee fino a 10.632,94 euro (contributo 200 euro) e Fascia 2 per Isee tra 10.632,95 e 15.748,78 euro (contributo 150 euro). La domanda può essere inoltrata online dal 17 settembre alle ore 14 del 17 ottobre 2025.

Altre Regioni

Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Valle d’Aosta: bandi non ancora pubblicati.

Trentino-Alto Adige: garantita la fornitura gratuita di libri di testo agli studenti delle primarie, della scuola media, del biennio superiore e dei corsi di formazione professionale.