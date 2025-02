Arriva la nuova tranche di fondi relativi all'edizione 2024, con l'accettazione di ulteriori 3mila domande. Ancora in attesa del decreto per quello del 2025

Fonte: iStock Bonus psicologo fino a 1.500 euro: accolte nuove domande.

In attesa dei fondi per il 2025, arriva una nuova tranche di risorse per il bonus psicologo 2024: circa 3mila persone riceveranno i 1.500 euro previsti, a coloro che non li avevano ottenuti lo scorso anno. La data da segnare è l’11 febbraio, quando, dopo l’approvazione della Corte dei conti, dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca i 5 milioni rimanenti.

Lo sblocco dei 5 milioni

A luglio 2024, infatti, erano state rese note le graduatorie, con sole 3.325 richieste accolte su oltre 400mila domande, a causa della copertura iniziale di 5 milioni. Mancavano ancora i 5 milioni aggiuntivi, che sono stati previsti con il decreto Anticipi per il 2024, e per i quali si attendeva un decreto per la ripartizione delle risorse da parte del Ministero della Salute.

Già questo mese, quindi, l’Inps dovrebbe poter far scorrere le graduatorie, accogliendo circa 3.300 nuove domande. È probabile che saranno coinvolti ancora una volta solo coloro che hanno un Isee inferiore a 15mila euro, che riceveranno subito un aiuto da 50 euro per 30 sedute psicologiche.

Per il 2025 sono stati stanziati 10 milioni di euro, equivalenti a circa 6.300 voucher aggiuntivi. Il decreto attuativo, che darà il via al nuovo ciclo, è atteso per marzo/aprile.

Perché i terapeuti non aderiscono

Tuttavia, i numeri mettono in luce un altro problema: la fuga dei terapeuti dalla convenzione. I dati di Inps e dell’Ordine degli Psicologi segnalano che, mentre nel 2022-2023 avevano aderito 28.126 professionisti su 73.299, nel 2024 il numero iniziale era salito a 33.274 per poi scendere a 31.969. Questo significa che oltre il 4%, ovvero 1.305 professionisti, hanno rinunciato.

Cosa ha causato questa diminuzione? Probabilmente la causa principale è stata proprio l’attesa dei fondi: per il bonus precedente, infatti, i terapeuti non avevano fatto pagare le sedute coperte dal contributo e hanno dovuto aspettare i rimborsi per un anno e mezzo. Nonostante gli sforzi di Inps, del Ministero della Salute e dell’Ordine degli Psicologi per semplificare le procedure, il trasferimento delle risorse dalle Regioni all’Inps rimane un passaggio molto complesso.

Bonus psicologo 2025, cosa sappiamo e come richiederlo

Il bonus psicologo è stato introdotto per rispondere all’aumento dei disagi psicologici come ansia, depressione, fragilità mentale e stress, condizioni aggravate dalla pandemia. Come già detto, il bonus copre un importo massimo di 50 euro per seduta, con un limite complessivo di 1.500 euro per beneficiario (in base al valore Isee), ed è possibile richiederlo annualmente sul sito dell’Inps, durante il periodo di apertura delle domande.

Possono richiedere il bonus le persone che soddisfano i seguenti requisiti:

residenza in Italia;

valore Isee in corso di validità non superiore a 50mila euro.

L’importo del bonus varia in base alla fascia Isee:

Isee inferiore a 15mila euro: fino a 1.500 euro;

Isee tra 15mila e 30mila euro: fino a mille euro;

Isee superiore a 30mila euro e non oltre 50mila euro: fino a 500 euro.

La domanda per il bonus psicologo si presenta annualmente tramite il sito dell’Inps, accedendo con credenziali Spis, Cie o Cns. Nel 2024, i cittadini hanno potuto richiedere il bonus dal 18 marzo al 31 maggio. Per il 2025, la finestra temporale per l’invio delle domande non è ancora stata definita, ma si sa che sarà di almeno 60 giorni. L’Inps comunicherà l’apertura della piattaforma con un preavviso di almeno 30 giorni.