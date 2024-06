Fonte: 123RF Bonus psicologo 2024 solo per il 5% dei richiedenti

Le domande per il Bonus psicologo 2024 sono andate oltre le attese. La buona notizia è che migliaia di italiani bisognosi di aiuto non hanno avuto imbarazzo nel chiedere un supporto per il loro benessere mentale. La cattiva notizia è che l’esplosione delle domande permetterà solo al 5% dei richiedenti (nelle ipotesi più rosee) di usufruire del Bonus psicologo.

Bonus psicologo solo per pochi

L’Inps ha ricevuto 400.505 richieste entro l’ultimo giorno utile (il 31 maggio 2024). La somma stanziata dal governo Meloni ammonta a 10 milioni di euro.

Tenendo presente che l’importo assegnato a ciascun beneficiario va da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500, viene dunque stimato che una cifra compresa tra l’1,67 e il 5% delle persone potrà effettivamente godere del beneficio. Si tratta di un range compreso fra le 6.666 persone e le 20.000.

Si attende la pubblicazione della graduatoria finale per conoscere i nomi dei beneficiari. Graduatoria che verrà compilata in maniera inversamente proporzionale all’Isee. Questi gli importi erogati:

1.500 euro per chi abbia un Isee inferiore ai 15.000 euro;

per chi abbia un Isee inferiore ai 15.000 euro; 1.000 euro per chi abbia un Isee oltre i 15.000 euro e fino ai 30.000 euro;

per chi abbia un Isee oltre i 15.000 euro e fino ai 30.000 euro; 500 euro per chi abbia un Isee oltre i 30.000 euro e fino a un massimo di 50.000.

Le critiche

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, citato da Sky TG24, considera insufficiente la misura: “Gli italiani aspettano lo psicologo scolastico e quello di base”.

Critiche arrivano anche da parte del Partito democratico: “Il numero di persone che non riceveranno il bonus psicologo è troppo alto da lasciare indifferenti le istituzioni. In Parlamento abbiamo presentato proposte concrete per incrementare la copertura finanziaria della misura ingiustificatamente tagliata dal governo e dare risposte ai tanti che chiedono sostegno psicologico, a partire dall’istituzione dello psicologo di base. I numeri parlano chiaro: Meloni e Schillaci diano immediate risposte”. Così ha detto il capogruppo Dem nella commissione Affari Sociali della Camera, Marco Furfaro.

Come mettere in regola l’Isee

Il termine per richiedere il Bonus psicologo 2024 scadeva lo scorso 31 maggio. C’è una finestra di ulteriori 30 giorni per mettere in regola un Isee non aggiornato. Il requisito dell’Isee, come detto, è la condizione secondo la quale viene erogato il Bonus psicoterapia 2024.

A darne notizia è l’Inps stessa: “Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare l’Isee”. Se nell’arco dei 30 giorni l’Isee non è stato regolarizzato, “la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione”.

Graduatorie

“A seguire – prosegue l’Inps – si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore dell’Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande”. Non è ancora stato reso noto quando verranno pubblicate le graduatorie: “Con un successivo messaggio, l’Istituto pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili”.

L’Inps, contestualmente, comunicherà agli aventi diritto l’importo assegnato e il codice univoco per poter avere lo sconto sulle sedute di psicoterapia. Le comunicazioni verranno rese note tramite i recapiti specificati nella sezione MyInps del portale istituzionale o tramite i recapiti inseriti nella domanda. Chi è inserito in graduatoria avrà 270 giorni per poter usufruire del Bonus psicologo, il cui nome ufficiale è “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”. Sempre che non ci siano intoppi burocratici nell’effettivo trasferimento dei soldi dalle Regioni e dalle Province autonome all’Inps.