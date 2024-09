Nella Manovra 2025 10 milioni di rifinanziamento per il bonus psicologo, come nel 2024: le risorse restano insufficienti a coprire le domande.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Manovra 2025, confermato il bonus psicologo.

Il governo guidato da Giorgia Meloni lavora alla Manovra 2025 e fonti della maggioranza rivelano che l’esecutivo sarebbe intenzionato a rifinanziare il bonus psicologo nel nuovo anno con la stessa somma già stanziata nel 2024, ovvero 10 milioni di euro. Il bonus psicologo, lo si ricorda, prevede il sostegno economico per le spese relative a sessioni di psicoterapia ed è stato introdotto nel 2022 per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà legate alla pandemia e alla successiva crisi economica. Dopo diversi rinnovi, la Legge di Bilancio 2024 lo ha reso strutturale.

Bonus psicologo 2025, le somme

La decisione del governo di lasciare invariata la copertura del bonus psicologo 2025 a 10 milioni di euro porta con se diversi perplessità. La cifra, come detto, è la stessa che era stata prevista nel 2024 e che si era rivelata essere insufficiente. A marzo, infatti, l’Inps aveva ricevuto circa 400mila domande, ma solo una fetta di richiedenti tra l’1,67 e il 5 per cento del totale dei richiedenti (meno di 7mila persone) ha potuto contare sul sostegno economico. Si ricorda, infatti, che l’assegnazione dell’incentivo si sostanzia in importi che vanno da 500 a 1.500 euro per ogni beneficiario, il che rende molto insufficiente lo stanziamento economico rispetto alla richiesta effettiva.

Bonus psicologo 2025, chi riuscirà ad averlo?

L’assegnazione del bonus psicologo risente dell’Isee dei richiedenti, con l’Inps che ha fornito tutte le istruzioni in merito. Più nello specifico:

chi ha un Isee inferiore a 15mila euro ha diritto a un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia pari a un massimo di 1.500 euro (massimo di 50 euro per singola seduta);

ha diritto a un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia pari a un massimo di (massimo di 50 euro per singola seduta); per Isee compresi tra 15mila e 30mila euro , l’assegnazione massima totale del bonus è di mille euro ;

, l’assegnazione massima totale del bonus è di ; la somma massima erogabile scende a 500 euro nel caso di richiedenti con Isee compreso tra 30mila e 50mila euro.

Presa coscienza di questo schema di assegnazione e valutando quanto è già successo in passato, è possibile dire che anche nel 2025 tutti i beneficiari del bonus psicologo avranno diritto all’importo massimo. In questa lettura la misura verrà erogata esattamente a 6.666 persone, ovvero meno di un richiedente su 50. C’è solo un caso, abbastanza inverosimile, in cui il numero di beneficiari potrebbe aumentare notevolmente, cioè quello in cui a fare richiesta del bonus psicologo siano soltanto cittadini con Isee compreso tra 30mila e 50mila euro. Considerando un contributo di 500 euro cadauno, infatti, a beneficiarne sarebbero 20mila persone.

Servono più risorse per la salute mentale

Contro la volontà del governo di non aumentare lo stanziamento dei fondi destinati al bonus psicologo 2025 si sono schierate le forze d’opposizione. Il senatore del Pd Filippo Sensi, tra i promotori e sostenitori più accesi dell’esigenza che lo Stato tuteli la salute mentale dei cittadini, ha giudicato drammatica la carenza di risorse.

“Quando è stato introdotto – ha detto – lo stanziamento era di 25 milioni, poi è stato ridotto a 5 e 8 e, solo grazie all’opposizione elevato a 10, che è comunque una goccia nel mare. Sul tema della salute mentale c’è tanta sensibilità in più nella società, ma poi quando andiamo a stringere i fondi, così come sulla sanità in generale, restano la cenerentola per questo governo”.